Năm Bính Ngọ 2026 tuổi nào hợp xông đất? Danh sách chi tiết cho 12 con giáp

Vậy trong năm Bính Ngọ 2026, các con giáp nên chọn tuổi nào để xông đất nhằm cầu mong may mắn, tài lộc và bình an?

Xông đất là phong tục có từ xa xưa. Theo đó, ngay sau thời khắc giao thừa hoặc trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, gia chủ sẽ mời một người hợp tuổi, hợp mệnh đến thăm nhà đầu tiên với mong muốn "mở hàng" cho cả năm thuận lợi.

Người được chọn xông đất thường là người có cuộc sống ổn định, tính tình vui vẻ, gia đình êm ấm, làm ăn phát đạt. Theo quan niệm dân gian, nguồn năng lượng tích cực từ vị khách đầu năm sẽ góp phần mang đến một năm mới hanh thông, gia đạo yên vui, công việc suôn sẻ.

Thông thường người xông đất được gia chủ chủ động nhờ trước. Khi đến nhà, họ thường mang theo chút quà Tết như bánh, mứt, trái cây hoặc lì xì cho trẻ nhỏ. Cuộc ghé thăm diễn ra ngắn gọn, chỉ khoảng 5–10 phút để trao lời chúc tốt đẹp.

Theo chuyên gia, có hai cách chọn tuổi xông đất đầu năm.

Ảnh minh họa.

Tuổi xông đất hợp với tuổi gia chủ theo nhị hợp – tam hợp (có thể áp dụng nhiều năm)

Đây là nhóm tuổi vốn có sự hòa hợp sẵn với gia chủ theo quy luật địa chi, vì vậy có thể xông đất vào nhiều năm khác nhau:

- Gia chủ tuổi Tý: Sửu (Nhị hợp, Lục hợp), Thân, Thìn (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Sửu: Tý (Nhị hợp, Lục hợp), Tỵ, Dậu (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Dần: Hợi (Nhị hợp, Lục hợp), Ngọ, Tuất (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Mão: Tuất (Nhị hợp, Lục hợp), Hợi, Mùi (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Thìn: Dậu (Nhị hợp, Lục hợp), Tý, Thân (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Tỵ: Thân (Nhị hợp, Lục hợp), Dậu, Sửu (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Ngọ: Mùi (Nhị hợp, Lục hợp), Dần, Tuất (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Mùi: Ngọ (Nhị hợp, Lục hợp), Hợi, Mão (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Thân: Tỵ (Nhị hợp, Lục hợp), Tý, Thìn (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Dậu: Thìn (Nhị hợp, Lục hợp), Tỵ, Sửu (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Tuất: Mão (Nhị hợp, Lục hợp), Dần, Ngọ (Tam hợp).

- Gia chủ tuổi Hợi: Dần (Nhị hợp, Lục hợp), Mão, Mùi (Tam hợp).

Tuổi xông đất hợp riêng trong năm Bính Ngọ 2026

Năm 2026 là năm Bính Ngọ (mệnh Thiên Hà Thủy). Theo phân tích ngũ hành – địa chi, một số tuổi được xem là thuận lợi hơn khi xông đất trong năm này:

- Gia chủ tuổi Tý: Dần, Tuất, Mùi, Thìn.

- Gia chủ tuổi Sửu: Tỵ, Dậu, Tý, Thân.

- Gia chủ tuổi Dần: Ngọ, Tuất, Hợi, Mùi.

- Gia chủ tuổi Mão: Hợi, Mùi, Tuất, Dần.

- Gia chủ tuổi Thìn: Thân, Tý, Dậu, Mùi.

- Gia chủ tuổi Tỵ: Dậu, Sửu, Thân, Mùi.

- Gia chủ tuổi Ngọ: Mùi, Dần, Tuất, Hợi.

- Gia chủ tuổi Mùi: Ngọ, Hợi, Mão, Dần.

- Gia chủ tuổi Thân: Tý, Thìn, Tỵ, Dậu.

- Gia chủ tuổi Dậu: Sửu, Tỵ, Thìn, Thân.

- Gia chủ tuổi Tuất: Dần, Ngọ, Mão, Hợi.

- Gia chủ tuổi Hợi: Mão, Mùi, Dần, Tuất.

Bên cạnh yếu tố hợp tuổi, gia chủ cũng nên cân nhắc đến tính cách, đạo đức và vận khí thực tế của người được mời. Theo chuyên gia, một người vui vẻ, tích cực, làm ăn chân chính và gia đình hạnh phúc vẫn là lựa chọn tốt nhất cho ngày đầu năm.

Xông đất không chỉ là phong tục mà còn là niềm tin gửi gắm vào sự khởi đầu. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân Bính Ngọ 2026, việc lựa chọn người xông đất phù hợp được xem như cách gieo hạt giống may mắn cho cả năm phía trước.

Qua những gợi ý trên, hy vọng mỗi gia chủ sẽ tìm được người phù hợp nhất để mở cửa đón xuân, đón tài lộc và bình an cho gia đình mình.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.