Nam bảo vệ đỗ Đại học Thanh Hoa sau 8 lần dự thi, nuôi giấc mơ chinh phục bằng tiến sĩ Harvard

Một nhân viên bảo vệ đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc đã hiện thực hóa giấc mơ bước chân vào Đại học Thanh Hoa sau 8 lần dự thi. Hiện anh tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục tấm bằng tiến sĩ tại Đại học Harvard.

Chàng trai Yang Xiao, 31 tuổi, quê ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, cho biết anh đã có ước mơ được học tại Đại học Thanh Hoa từ khi còn nhỏ, theo trang tin Jiupai News.

Sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) năm 2013, Yang trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc. Theo nhà trường, phong cách hội họa của anh phù hợp hơn với môi trường đào tạo nghệ thuật.

Năm 2018, anh tốt nghiệp và trở về Thẩm Dương, mở một trường dạy mỹ thuật riêng và xây dựng cuộc sống khá ổn định bên bạn gái.

Thế nhưng, Yang vẫn không từ bỏ khát vọng thuở nhỏ, anh quyết định đăng ký thi cao học vào Đại học Thanh Hoa. Ngoài việc theo đuổi giấc mơ của bản thân, Yang còn muốn thực hiện lời hứa đã dành cho bạn gái.

Yang Xiao đậu Đại học Thanh Hoa sau 8 lần thi

Tuy nhiên, ngay ở lần thử sức đầu tiên, anh phải đón nhận cú sốc lớn khi thiếu hơn 100 điểm so với mức điểm trúng tuyển.

Vì quá xấu hổ và không đủ can đảm nói ra sự thật, Yang nói dối bạn gái rằng mình đã trúng tuyển và bắt đầu chương trình cao học. Anh hy vọng sẽ đỗ vào năm sau để bù đắp cho lời nói dối ấy.

Thế nhưng, ở lần thi tiếp theo, Yang vẫn thất bại. Không thể tiếp tục che giấu sự thật, anh quyết định chấm dứt mối quan hệ. Cú sốc tình cảm khiến anh rơi vào trạng thái suy sụp và dần đánh mất niềm tin vào bản thân.

Trong năm thứ ba ôn thi, Yang quen một người phụ nữ qua mạng. Người này thường xuyên lấy lý do mắc bệnh hoặc nợ cờ bạc để vay tiền. Tin tưởng bạn gái, Yang liên tục chuyển tiền và cuối cùng mất hơn 1 triệu nhân dân tệ (gần 4 tỷ đồng).

Khi mối quan hệ yêu đương kết thúc, Yang không chỉ không thể đỗ cao học mà còn gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Cha mẹ anh buộc phải đứng ra giúp con trai trả nợ, trong khi trường dạy mỹ thuật mà anh gây dựng cũng phải đóng cửa.

Những năm sau đó, Yang nhiều lần tiếp tục dự thi vào Đại học Thanh Hoa, nhưng đều trượt trong gang tấc, chỉ thiếu một vài điểm so với mức điểm chuẩn.

Nam thanh niên đi làm bảo vệ để trang trải cuộc sống

Để trang trải cuộc sống và tiếp tục theo đuổi ước mơ, anh từng làm nhân viên vệ sinh trong một năm trước khi xin vào làm nhân viên bảo vệ tại khu ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa. Yang gắn bó với công việc này suốt hai năm, vừa mưu sinh vừa kiên trì ôn luyện cho những lần thi tiếp theo.

Có một kỷ niệm mà đến nay anh vẫn không thể quên. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, Yang nghe thấy một người mẹ chỉ về phía mình rồi nói với con: "Nếu không chịu học hành tử tế, sau này con sẽ phải làm công việc như chú ấy."

Yang thừa nhận câu nói ấy khiến anh bị tổn thương sâu sắc. Nhưng thay vì gục ngã, anh xem đó là động lực để quyết tâm hơn trong hành trình chinh phục Đại học Thanh Hoa.

Ban ngày, Yang tranh thủ lẻn vào các giảng đường của Đại học Thanh Hoa để nghe giảng. Ban đêm, trong lúc làm nhiệm vụ, anh chủ động luyện tiếng Anh với các sinh viên quốc tế đang sinh sống tại khu ký túc xá.

Nhờ làm việc chăm chỉ, Yang sau đó được thăng chức làm đội trưởng đội bảo vệ. Vị trí mới mang lại mức lương cao hơn và khối lượng công việc nhẹ hơn, giúp anh có thêm thời gian để ôn thi.

Nhìn lại quãng thời gian làm bảo vệ, Yang cho biết công việc này đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về giá trị của lao động. Anh nói, chính những năm tháng ấy đã giúp mình học được cách trân trọng và tôn trọng mọi nghề nghiệp cũng như những người lao động thuộc mọi tầng lớp trong xã hội.

Yang tự hào khoe bộ hồ sơ nhập học Đại học Thanh Hoa được thiết kế công phu

Và sau 8 năm kiên trì theo đuổi ước mơ, Yang cuối cùng đã trúng tuyển chương trình sau đại học của Học viện Nghệ thuật và Thiết kế, Đại học Thanh Hoa vào tháng 6 vừa qua. Ở lần dự thi thứ tám, anh vượt mức điểm chuẩn 34 điểm.

Trong thời gian học, Yang sẽ tập trung nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Chương trình đào tạo thông thường kéo dài ba năm, nhưng anh hy vọng có thể hoàn thành trong hai năm vì điều kiện tài chính còn hạn chế, đồng thời muốn sớm thực hiện kế hoạch học lên cao hơn.

Mục tiêu tiếp theo của Yang là giành được học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard, nơi anh mong muốn tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Câu chuyện của Yang nhận được nhiều lời ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng. Một người bình luận: "Là sinh viên tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương, Yang vốn đã có nền tảng rất vững. Dù lựa chọn con đường nào, tài năng của anh ấy rồi cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng."

Theo SCMP