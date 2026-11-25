Tổng thống Volodymir Zelensky xác nhận Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chở hàng của Nga tại Vịnh Phần Lan cuối tuần qua. Na Uy, một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Kiev, kêu gọi Ukraine thận trọng.

Cứu hộ tàu Sparta II trên vịnh Phần Lan.

Các tàu của Phần Lan, Estonia và Nga đã phối hợp thực hiện chiến dịch cứu hộ chung nhằm dập tắt đám cháy trên tàu hôm 21/11. Đến ngày 22/11, một tàu Nga đã kéo con tàu bị tấn công trở lại vùng biển Nga. Hiện con tàu neo tại thành phố St Petersburg.

Ông Zelensky nói rằng cuộc tấn công này nhằm vào “mục tiêu quân sự”.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ đúng đắn. Bất kỳ tàu nào treo cờ Nga, mọi phương tiện vận chuyển vũ khí hoặc bất kỳ loại hàng hóa nào thuộc diện trừng phạt, có thể chứa bất cứ thứ gì, đều là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi, dù ở vùng biển lãnh thổ của Nga hay vùng biển quốc tế”, ông Zelensky nói với Bloomberg ngày 24/11.

Tàu Sparta II treo cờ Nga thuộc sở hữu của Oboronlogistika. Theo thông tin trên trang web của công ty, công ty vận tải biển Oboronlogistika chuyên cung cấp dịch vụ hậu cần cho Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Zelensky nói rằng vụ tấn công xảy ra trong vùng biển Nga.

“Chúng tôi có đầy đủ quyền thực hiện việc đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Sau đó đã xảy ra một số diễn biến ngoài dự kiến và chắc chắn có những vấn đề cần được làm rõ”, ông nói.

Tổng thống Ukraine thừa nhận một số đồng minh châu Âu “lo ngại khi có sự việc xảy ra tại biển Baltic”. Ông cho biết đã chỉ đạo các bộ trưởng và quân đội Ukraine “trao đổi nhiều hơn với các đối tác để họ có đầy đủ thông tin chi tiết và không bị bất ngờ”.

Ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik cho biết nước này đang đối thoại với Ukraine về “sự cần thiết phải bảo đảm ổn định tại các khu vực lân cận”.

“Mọi cuộc tấn công sẽ lập tức chấm dứt nếu Nga ngừng cuộc xung đột này. Tuy nhiên, chúng tôi nhấn mạnh rằng Ukraine phải thực hiện các hành động của mình trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Vì vậy, chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với phía Ukraine”, ông Sandvik nói với các phóng viên.

“Chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng Ukraine phải tôn trọng nhu cầu duy trì ổn định tại các khu vực lân cận của chúng tôi. Hiện nay, chúng tôi đang có cuộc đối thoại tốt đẹp với phía Ukraine về vấn đề này”, ông nói thêm.

Ông Sandvik đưa ra phát biểu trên sau khi ký thỏa thuận với người đồng cấp Ukraine Yevhenii Khmara nhằm mở rộng hợp tác song phương về hệ thống chống UAV, qua đó tăng cường triển khai hệ thống này tại nhiều khu vực hơn của Ukraine.

Ông Sandvik không cho biết liệu cuộc tấn công tại Vịnh Phần Lan có được thảo luận với ông Khmara trong cuộc gặp hay không.

Là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Na Uy đã thiết lập kế hoạch hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine, với sự ủng hộ của tất cả các đảng trong quốc hội. Tổng giá trị hỗ trợ dự kiến khoảng 27 tỷ USD trong giai đoạn 2023-2030, đưa Na Uy trở thành một trong những quốc gia viện trợ hào phóng nhất cho Kiev tính theo bình quân đầu người.

Libya không muốn bị kéo vào xung đột

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Ukraine nói rằng cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một tàu quân sự và một tàu chở hàng của Nga tại vùng biển Libya vào cuối tuần qua là “hành động tự vệ hợp pháp”, sau khi chính phủ tại Tripoli lên tiếng chỉ trích.

Thiết bị không người lái tiếp cận một con tàu trên biển Benghazi, Libya, ngày 22/11. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Andrii Sybiha nói rằng tàu hải quân Nga và các tàu chở thiết bị quân sự đều là “những mục tiêu hợp lệ”, khẳng định Ukraine có quyền tự vệ.

Trước đó, Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) lên án chiến dịch quân sự của Ukraine, khiến tàu hộ vệ tên lửa Nga Merkury bị đánh chìm tại cảng Benghazi ở miền đông Libya.

Chính phủ này tuyên bố, Libya sẽ không chấp nhận bị lôi kéo vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Libya vẫn bị chia rẽ sau cuộc nội chiến. Miền đông nước này nằm dưới sự kiểm soát của chỉ huy quân sự Khalifa Haftar - người đứng đầu Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và có quan hệ tốt với Nga.

Trong khi đó, Chính phủ Thống nhất Quốc gia được quốc tế công nhận đang kiểm soát miền tây Libya, dù các nhóm vũ trang địa phương vẫn nắm giữ quyền lực đáng kể trên thực địa.

“Ukraine không lôi kéo bất kỳ quốc gia nào vào cuộc chiến và cũng không đưa cuộc chiến đến bất kỳ nơi nào khác. Ukraine tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya. Chúng tôi nhấn mạnh rằng các hành động của Ukraine nhằm chống lại… Nga, chứ không nhằm gây tổn hại cho Libya hay người dân nước này”, ông Sybiha viết trên Telegram.

Bộ Tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya xác nhận hai quân nhân của lực lượng này đã tử vong do những vết thương, trong vụ tấn công tại cảng Benghazi.

LNA cho biết, phản ứng của họ đối với vụ tấn công sẽ được đưa ra “vào thời điểm và địa điểm thích hợp”.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Mỹ, tàu hộ vệ tên lửa Nga đã dừng tại cảng Benghazi trong vài ngày để tiếp nhiên liệu và bổ sung hàng hóa theo thỏa thuận hợp tác. Con tàu này được cho là đang hộ tống các tàu chở hàng về Nga.

Chính quyền miền đông Libya tại Benghazi cho biết, có những dấu hiệu cho thấy các UAV hải quân được phóng từ miền tây Libya. Chính quyền này cũng đề nghị Liên Hợp Quốc điều tra những cáo buộc Ukraine đã triển khai các chuyên gia quân sự tại đây.

Hồi tháng 3, hai quan chức an ninh Libya nói với Reuters rằng người Ukraine đang hiện diện tại miền tây Libya, vừa huấn luyện các lực lượng liên kết với chính phủ ở Tripoli, vừa tiến hành các chiến dịch nhằm vào những mục tiêu của Nga.

Chính phủ Tripoli tuyên bố sẽ không cho phép lãnh thổ Libya bị sử dụng làm bàn đạp để tiến hành các hành động thù địch. Chính phủ này cho rằng vụ tấn công cuối tuần qua cho thấy những rủi ro khi để lực lượng nước ngoài hiện diện “ngoài thẩm quyền kiểm soát của nhà nước”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận công khai về vụ tấn công.



