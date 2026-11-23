Hàng chục người mang vali, ba lô và túi chen chúc nhau tại thị trấn Ivangorod của Nga khi họ xếp hàng chờ vượt biên sang Estonia trước khi quốc gia Baltic này đóng cửa biên giới.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 21/11 đưa tin, Estonia - một thành viên NATO nằm ở sườn phía đông của liên minh - cho biết trong tháng này họ đã ngăn chặn một âm mưu tấn công đốt phá nhà máy sản xuất máy bay không người lái trên lãnh thổ của mình.

Estonia cáo buộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) đứng sau âm mưu đó (những cáo buộc bị Điện Kremlin bác bỏ là "vô căn cứ") và ra lệnh đóng cửa ba cửa khẩu biên giới kể từ ngày 1/12, bao gồm cả cây cầu biên giới nối liền Narva - một thị trấn của Estonia chủ yếu nói tiếng Nga với hơn 50.000 dân - và thị trấn Ivangorod thuộc tỉnh Leningrad của Nga ở bờ bên kia.

"Đây là một cú sốc lớn với tất cả, đối với những người có người thân sống ở Nga... Anh trai tôi đang ở bên đó. Giờ chúng tôi sẽ không thể gặp nhau nữa", Angela - một công dân Estonia đang trên đường trở về nhà từ Nga - nói tại trạm kiểm soát biên giới. Giống như những người khác trong khu vực khi được AFP phỏng vấn vào ngày 20/11, cô không muốn tiết lộ đầy đủ tên họ của mình.

Cảnh sát và lính biên phòng Estonia quan sát khi du khách đi bộ đến trạm kiểm soát biên giới với Nga ở thị trấn Narva, Estonia, vào ngày 17/11. Ảnh: Reuters

Cáo buộc phá hoại

Theo AFP, Nga đã tạm ngừng cho phương tiện lưu thông sang Narva từ tháng 2/2024, mặc dù người đi bộ vẫn được phép đi qua.

Nhiều cư dân ở Narva - một cộng đồng gồm người Estonia, người Nga và những người không có quốc tịch sau sự sụp đổ của Liên Xô - đã đi qua cửa khẩu này để thăm họ hàng hoặc mua sắm.

"Cuộc sống vốn dĩ là như vậy", Ekaterina - một công dân Nga cũng đang trên đường sang Estonia - nói và gọi quyết định đóng cửa biên giới của chính quyền Estonia là "rất đáng buồn".

"Hồi Liên Xô còn tồn tại, người dân sống ở hai bên bờ sông Narva xinh đẹp này, cây cầu vẫn thông suốt, mọi thứ đều thông thoáng", bà nói với AFP.

"Sau đó hai bờ bị chia cắt và... giờ thì biên giới bị đóng cửa", bà nói.

Một số quốc gia châu Âu đã cáo buộc Nga đứng sau các vụ tấn công phá hoại kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022 - điều mà các nước đó coi là sự gia tăng của cái gọi là "chiến tranh lai" chống lại các đồng minh của Kyiv.

Cảnh sát Estonia hôm 20/11 cho biết việc đóng cửa biên giới này sẽ "làm cho các cơ quan tình báo Nga khó tuyển mộ và gây ảnh hưởng đến người dân hơn, đồng thời giúp ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt".

'Hoàn toàn mang tính chính trị'

Theo AFP, động thái này đánh dấu sự leo thang căng thẳng giữa Estonia và Nga, điều mà Tallinn coi là một phần của chiến dịch thù địch rộng lớn hơn có liên quan đến cuộc chiến của Moscow ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 16/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Estonia "đang xây một bức tường", ám chỉ rằng quyết định này sẽ phản tác dụng đối với Tallinn.

Trong một tuyên bố hôm 20/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc đóng cửa biên giới "xâm phạm quyền và lợi ích của một số lượng lớn đồng bào chúng ta [Nga]".

"Nga bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp chính trị và ngoại giao cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình", bà Zakharova nói thêm.

Dòng người xếp hàng tại trạm kiểm soát biên giới với Nga ở thị trấn Narva, Estonia, vào ngày 17/11. Ảnh: Reuters

Theo đài truyền hình công cộng ERR của Estonia, số lượng người qua lại biên giới với Nga đã giảm mạnh: từ hơn 4 triệu người mỗi năm trước năm 2022 xuống còn khoảng 760.000 người vào năm 2026. Phần lớn các lượt người qua lại trong năm nay (khoảng 447.000 lượt) là qua cầu Narva - Ivangorod.

Elena Belova là người sống ở Phần Lan - quốc gia đã đóng cửa biên giới với Nga vào năm 2023. Trong khi xếp hàng tại trạm kiểm soát Ivangorod - địa điểm qua biên giới gần Phần Lan nhất, bà nói với AFP rằng quyết định đóng cửa biên giới của Estonia xuất phát từ "động cơ chính trị thuần túy".

Từ tháng 12 trở đi, Belova sẽ cố gắng đi qua Latvia - quốc gia láng giềng phía nam vùng Baltic của Estonia, nơi có hai cửa khẩu đường bộ giáp với Nga.

"Những người có xe hơi có thể đi theo cách đó, còn những người không có xe hơi thì có lẽ phải đi máy bay", bà nói thêm.



