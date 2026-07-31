Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã triển khai nhiều chiến dịch quy mô lớn nhằm đấu tranh với tội phạm buôn người.

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Trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026™, lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ hàng trăm nghi phạm và giải cứu nhiều nạn nhân. Giới chức Mỹ cho biết việc lợi dụng các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn để thực hiện hành vi buôn người là một nguy cơ hiện hữu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên bang, bang và địa phương.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), công tác bảo đảm an ninh cho World Cup 2026™ được triển khai với sự tham gia của nhiều đơn vị, gồm Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS)... Trong thông cáo tổng kết công tác bảo đảm an ninh World Cup 2026™ công bố ngày 23/7, DHS cho biết trong 38 ngày diễn ra các trận đấu trên lãnh thổ Mỹ, không xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng nào tại các sân vận động hoặc khu vực dành cho cổ động viên.

Đáng chú ý, ICE và HSI đã bắt giữ hơn 673 đối tượng liên quan đến các hành vi buôn người, đồng thời giải cứu 61 người lớn và 13 trẻ vị thành niên là nạn nhân của các đường dây này.

Theo DHS, kết quả trên phản ánh nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng trong việc ngăn chặn các tổ chức tội phạm lợi dụng lượng lớn du khách quốc tế tập trung trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất thế giới để thực hiện các hoạt động phạm pháp.

Giải World Cup 2026™ (Ảnh: NY Post)

Bên cạnh các chiến dịch trên phạm vi toàn quốc, nhiều địa phương cũng triển khai các kế hoạch chuyên biệt nhằm phát hiện và xử lý các vụ buôn người. Tại thành phố New York, Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết đã tiến hành 87 chiến dịch trước và trong thời gian diễn ra World Cup 2026™. Các cuộc điều tra được triển khai tại những khu vực tập trung đông người hâm mộ, kết hợp theo dõi các nền tảng trực tuyến, giám sát những đối tượng từng có tiền án liên quan đến buôn người và tội phạm tình dục.

Theo Chỉ huy Đơn vị Điều tra nạn nhân đặc biệt của NYPD Gary Marcus, các chiến dịch này đã dẫn đến 89 vụ bắt giữ và giải cứu 43 nạn nhân, trong đó có 7 trẻ vị thành niên. Ông Marcus cho biết ngoài lực lượng làm nhiệm vụ công khai tại các khu vực diễn ra sự kiện, nhiều điều tra viên đã âm thầm thu thập thông tin, xác định các đối tượng nghi vấn và tìm cách tiếp cận, giải cứu các nạn nhân.

Trong một vụ việc, lực lượng điều tra đã phát hiện thông tin về một trẻ vị thành niên bị buôn bán tình dục thông qua hoạt động giám sát trên không gian mạng. Các đơn vị chức năng nhanh chóng xác định địa điểm giam giữ nạn nhân tại một khách sạn, tiến hành giải cứu và bắt giữ nghi phạm.

Theo NYPD, công tác hỗ trợ nạn nhân được triển khai song song với hoạt động điều tra. Các tổ chức hỗ trợ xã hội đã có mặt ngay tại hiện trường để tư vấn, kết nối các nạn nhân với các dịch vụ y tế, tâm lý và pháp lý sau khi được giải cứu.

Trợ lý Ủy viên phụ trách chính sách và kế hoạch phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của NYPD Kathleen Baer cho biết việc hỗ trợ kịp thời giúp các nạn nhân ổn định tâm lý và tiếp cận các dịch vụ cần thiết ngay sau khi được đưa ra khỏi môi trường bị bóc lột. Bà cũng kêu gọi người dân chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn người, nhấn mạnh rằng một cuộc gọi báo tin kịp thời có thể góp phần cứu sống nạn nhân.

Song song với hoạt động chống buôn người, DHS cho biết lực lượng an ninh cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho giải đấu. Theo thống kê, DHS và FBI đã thu giữ hơn 700 thiết bị bay không người lái (drone) hoạt động trái phép quanh các khu vực tổ chức World Cup 2026™. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới đã thực hiện hơn 19.000 lượt kiểm tra phương tiện ra vào các sân vận động và khu vực dành cho cổ động viên.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 473.000 sản phẩm giả mạo mang thương hiệu FIFA World Cup 2026™, với tổng giá trị bán lẻ chính hãng ước tính trên 33 triệu USD. Riêng các hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ của HSI đã dẫn tới 48 vụ bắt giữ và 164 vụ thu giữ liên quan đến hàng giả, với hơn 530.000 sản phẩm, có tổng giá trị bán lẻ ước tính trên 85 triệu USD nếu là hàng chính hãng.

Theo DHS, World Cup 2026™ là giải đấu có quy mô lớn nhất trong lịch sử FIFA, với 48 đội tuyển tham dự, 104 trận đấu diễn ra trong 39 ngày tại Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô chưa từng có của sự kiện đã đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trong đó đấu tranh với tội phạm buôn người được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.



