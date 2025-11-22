Tòa án Manila ngày 20/11 tuyên án tù chung thân đối với Alice Guo, cựu thị trưởng thị trấn Bamban thuộc tỉnh Tarlac, Philippines, sau khi xác định bà điều hành một trung tâm cờ bạc trực tuyến quy mô lớn, cưỡng ép hàng trăm lao động nước ngoài tham gia các hoạt động lừa đảo.

Theo Ủy ban Chống tội phạm có tổ chức của Philippines (PAOCC), bà Guo, được xác định có tên thật là Guo Hua Ping với quốc tịch Trung Quốc, đã tranh cử vị trí thị trưởng với giấy tờ nhận mình là công dân Philippines. Tuy nhiên, một tòa án Manila tháng 6/2024 kết luận Guo “rõ ràng là công dân Trung Quốc” và không đủ điều kiện giữ chức vụ.

Alice Guo, cựu thị trưởng thị trấn Bamban, Philippines (Ảnh: AFP qua Getty Images)

Theo phán quyết mới nhất, Guo và 7 đồng phạm người Philippines và Trung Quốc bị tuyên tù chung thân, mỗi người phải nộp phạt 2 triệu peso (34.000 USD) và bồi thường cho các nạn nhân buôn người.

Bà Guo phủ nhận các cáo buộc và khẳng định mình là công dân Philippines.

Khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn

Vụ án vỡ lở khi cảnh sát đột kích khu tổ hợp do Guo điều hành hồi tháng 3/2024, sau khi một lao động người Việt Nam trốn thoát và trình báo với lực lượng chức năng.

Cuộc đột kích phơi bày một khu phức hợp rộng gần 20 mẫu nằm ngay cạnh tòa thị chính Bamban, được xây dựng như một “thế giới riêng”, gồm các tòa nhà văn phòng, biệt thự sang trọng, hồ bơi lớn, xe hơi cao cấp, rượu cognac và vang đắt tiền, thậm chí cả rùa cảnh.

Điều tra viên còn phát hiện hệ thống phòng bí mật và 3 đường hầm ngầm dẫn ra khu đất trống được cho là thuộc sở hữu của Guo, được miêu tả là lối thoát hiểm nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Các tài liệu thu giữ, bao gồm hóa đơn điện nước và đăng ký xe. cho thấy Guo là chủ tịch công ty đứng tên sở hữu khu phức hợp.

Tòa án xác định khu đất và các tòa nhà “được sử dụng để chứa người lao động bị buôn bán và ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến”.

Theo AFP , hơn 700 lao động mang quốc tịch Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Đài Loan, Indonesia và Rwanda được giải cứu.

Danh tính bí ẩn của 'trùm buôn người' đội lốt thị trưởng Philippines

Danh tính của Guo trở thành trọng điểm chú ý trong các phiên điều trần tại Thượng viện.

Giấy khai sinh của bà chỉ được đăng ký khi 17 tuổi và chứa thông tin khác với hồ sơ của anh chị em. Mẹ ruột được ghi là Amelia Leal nhưng cái tên này không tồn tại trong hồ sơ hộ tịch. Guo khai cha mình là người Trung Quốc, trong khi giấy tờ lại ghi cha là người Philippines.

Hồ sơ học tập cũng mâu thuẫn với lời khai Guo về việc lớn lên trên trang trại heo và được học tại nhà. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết : “Không ai biết bà ấy đến từ đâu”.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (Ảnh: Reuters)

Ủy ban bầu cử sau đó xác nhận dấu vân tay của Guo trùng khớp với một công dân Trung Quốc.

Guo bác bỏ mọi cáo buộc, nói mình là con ngoài giá thú của một người đàn ông Trung Quốc và người giúp việc người Philippines.

Tháng 7/2024, Guo bỏ trốn khỏi Philippines nhưng bị bắt tại Indonesia và dẫn độ về nước.

Đại án gây rúng động

PAOCC gọi phán quyết là “chiến thắng pháp lý và đạo đức”, khẳng định bản án “mang lại công lý cho các nạn nhân và thể hiện lập trường thống nhất của chính phủ chống tội phạm có tổ chức”.

Ngoài tội buôn người, Guo còn đối mặt các cáo buộc rửa tiền, tham nhũng và gian lận giấy tờ quốc tịch.

"Ngành công nghiệp" lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ tại Đông Nam Á trong những năm gần đây, với ước tính hàng nghìn đối tượng tham gia.

Một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết các nạn nhân trong khu vực bị chiếm đoạt tới 37 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2023, và thiệt hại toàn cầu có thể “lớn hơn rất nhiều”.