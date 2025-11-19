Màn cướp tù chấn động Campuchia: Nữ đồng bọn tuồn súng, phạm nhân nã đạn, cảnh sát rượt đuổi 'như phim'

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, một số phạm nhân đã trốn khỏi Tòa án tỉnh Svay Rieng của Campuchia vào sáng ngày 18/11 khi bọn chúng sắp bị xét xử về tội ma túy.

Những đối tượng này đã bỏ trốn trên hai chiếc xe màu đen đậu bên ngoài tòa án.

Đại tá Kem Vannareth - Phó Cảnh sát trưởng tỉnh Svay Rieng - cho biết một phụ nữ chưa rõ danh tính đã lẻn vào khu vực tòa án vào khoảng 9 giờ sáng, giả làm người thân của một trong những phạm nhân. Người phụ nữ này đã tiến đến gần một trong những phạm nhân và đưa cho hắn ta một khẩu súng.

“Phạm nhân đã lấy khẩu súng từ người phụ nữ và bắn nhiều phát súng cảnh cáo vào lính canh”, Đại tá Vannareth cho biết.

Sau đó, hắn dùng vũ khí đe dọa các sĩ quan cảnh sát trước khi cùng đồng bọn chạy trốn khỏi cổng tòa án, ông Vannareth nói và cho biết thêm rằng: “Khi bọn chúng chạy ra khỏi khuôn viên tòa án, một cảnh sát đã bắn nhiều phát súng chỉ thiên để ngăn bọn chúng chạy trốn, nhưng bọn chúng không dừng lại.”

Một đoạn video an ninh cho thấy khoảnh khắc những phạm nhân bước ra khỏi xe cảnh sát tại bãi đậu xe của tòa án và được một nữ đồng phạm đội mũ bóng chày - người đang lảng vảng xung quanh - đưa cho một khẩu súng. Nguồn: Fresh News

Cảnh sát Campuchia đã đuổi theo những kẻ tẩu thoát bằng ô tô. Và khoảng 90 phút sau, một trong những đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi một trong hai chiếc xe bỏ chạy lao xuống ao ở ngoại ô thành phố Svay Rieng.

Một trong hai chiếc xe của những kẻ trốn chạy lao xuống ao ở ngoại ô thành phố Svay Rieng, Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Đến tối 18/11, Kheang Sonadin - người phát ngôn của Tổng cục Trại giam Campuchia - cho biết, tính đến thời điểm đó, 6 phạm nhân đã bị bắt lại ở ngoại ô thành phố Svay Rieng.

Một trong những kẻ trốn chạy đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ. Ảnh: Khmer Times

Ông cho biết cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng là nữ không rõ danh tính, người này đã đóng giả là người thân của một phạm nhân và đưa cho phạm nhân một khẩu súng lục để bắn vào lính canh trại giam và cảnh sát trước khi bỏ trốn.

“Tôi muốn xác nhận rằng 6 phạm nhân trốn khỏi khu vực Tòa án tỉnh Svay Rieng vào sáng thứ Ba [18/11] hiện đã bị cảnh sát của chúng tôi bắt lại”, ông Sonadin nói.

Phóng viên Campuchia bị tước thẻ nhà báo vì hành vi khiếm nhã với nữ nghi phạm

Khmer Times đưa tin, vào tối ngày 18/11, trong khi cảnh sát Campuchia đang vào cuộc điều tra vụ án sáu phạm nhân trốn chạy tại Tòa án tỉnh Svay Rieng, đã có một bức ảnh được đăng tải, liên quan đến hành vi sờ má một nữ nghi phạm kèm theo những bình luận khiếm nhã về ngoại hình của nữ nghi phạm này.

Phóng viên Khan Sarath (giữa) và hành vi khiếm nhã đối với nữ nghi phạm. Ảnh: Khmer Times

Theo điều tra, ngôn từ được sử dụng và bàn tay vuốt má nữ nghi phạm là của một phóng viên báo mạng tên là Khan Sarath - người sống và làm việc tại tỉnh Svay Rieng.

Hành động này là phi đạo đức và vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Báo chí của Campuchia, trong đó cấm các nhà báo sử dụng ngôn từ và quấy rối phụ nữ về mặt thể chất.

Bộ Thông tin Campuchia đã quyết định thu hồi thẻ nhà báo của Khan Sarath ngay sau khi phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng này, đồng thời đưa người này vào danh sách cấm kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực thông tin và phát thanh truyền hình kể từ thời điểm này.

Ngoài ra, Bộ Thông tin Campuchia cũng sẽ triệu tập Khan Sarath để điều tra và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật Campuchia hiện hành.