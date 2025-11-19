Ba Lan cáo buộc 'người Ukraine hợp tác với Moscow' đánh bom đường sắt - Nga nói 'có nhiệm vụ quan trọng hơn'

Tờ Telegraph (Anh) ngày 18/11 đưa tin, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc rằng hai công dân Ukraine đã hợp tác với tình báo Nga để phá hoại một tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ tới Kyiv trước khi trốn chạy sang Belarus - một đồng minh thân cận của Nga.

Trong hành động mà ông Tusk mô tả là "hành động phá hoại chưa từng có tiền lệ", một đoạn đường sắt nối thủ đô Warsaw của Ba Lan với biên giới Ukraine đã bị đánh bom ở hai địa điểm vào ngày 15/11.

Ông Tusk cho biết: "Một quả bom loại quân sự C4 đã được kích nổ bằng thiết bị kích nổ thông qua một sợi cáp điện dài 300 mét".

“Vật liệu nổ đã phát nổ trên tuyến Warsaw-Puławy, không làm trật bánh đoàn tàu chở hàng mà chỉ làm hỏng sàn toa tàu. Lái tàu thậm chí còn không nhận thấy sự cố khi đi qua hiện trường”, ông nói thêm.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (người đứng bên phải) cáo buộc rằng hai công dân Ukraine làm việc cho Moscow phải chịu trách nhiệm về vụ phá hoại tuyến đường sắt quan trọng ở Ba Lan. Ảnh: Telegraph

Jacek Dobrzyński - phát ngôn viên của Bộ trưởng Cơ quan Mật vụ Ba Lan - cáo buộc vào sáng 18/11 rằng: "Mọi thứ đều chỉ ra rằng các vụ tấn công do các cơ quan mật vụ Nga khởi xướng."

Telegraph đưa tin, trong vụ việc đầu tiên, một vụ nổ đã làm hư hại đường ray gần làng Mika, phía đông nam Warsaw; trước khi đường dây điện bị phá hủy ở khu vực Puławy trong vụ việc thứ hai.

Các chuyến tàu buộc phải dừng lại ở cả hai địa điểm, nhưng không có hành khách nào bị thương.

"Vụ nổ rất có thể nhằm mục đích làm nổ tung đoàn tàu", Thủ tướng Ba Lan Tusk cho biết vào ngày 17/11, đề cập đến vụ việc ở Mika. Ông cho biết thêm rằng chính phủ Ba Lan đã nâng mức báo động ở một số khu vực trên cả nước và cam kết sẽ tìm ra những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết ông đang kêu gọi quân đội tình nguyện tuần tra các tuyến đường sắt với hy vọng ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Ông nói rằng các tình nguyện viên cũng như binh lính chính quy sẽ được trang bị máy bay không người lái (UAV) và được hỗ trợ bởi trực thăng khi họ tiến hành kiểm tra cầu, đường hầm và nhà ga xe lửa.

Trong khi đó, tờ Newsweek (Mỹ) ngày 18/11 đưa tin, Nga đã bác bỏ cáo buộc của Ba Lan rằng các cơ quan tình báo của Moscow có khả năng đứng sau vụ tấn công phá hoại tuyến đường sắt tại quốc gia đồng minh NATO này - tuyến đường sắt đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp viện trợ cho nước láng giềng Ukraine.

Đại biện lâm thời của Nga tại Ba Lan Andrei Ordash trả lời phỏng vấn Newsweek bằng tiếng Nga rằng Đại sứ quán Nga tại Warsaw không bình luận về những tuyên bố của chính quyền Ba Lan.

Nhưng ông Ordash nói thêm rằng: "Chúng tôi muốn lưu ý rằng Nga hiện đang phải đối mặt với những nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều, bao gồm phát triển mối quan hệ với các đối tác quốc tế mong muốn làm như vậy, hơn là thực hiện bất kỳ hành động thù địch hoàn toàn không cần thiết nào đối với Ba Lan."

Trong vụ việc đầu tiên, một vụ nổ đã làm hỏng đường ray gần làng Mika, cách thủ đô Warsaw của Ba Lan khoảng 100 km về phía đông nam; và trong vụ việc thứ hai, đường dây điện ở khu vực Puławy, cách Lublin khoảng 50 km đã bị phá hủy. Nguồn: Các quan chức Ba Lan

Nguy cơ xung đột NATO - Nga gia tăng

Theo Newsweek, các đồng minh NATO cáo buộc Nga tiến hành "chiến tranh hỗn hợp" chống lại họ dưới hình thức tấn công phá hoại, gián điệp, tấn công mạng và các chiến dịch truyền thông sai lệch. Moscow phủ nhận điều này và cáo buộc NATO tìm cách gây chiến với Nga.

Nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp thảm khốc giữa NATO và Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine đang ngày càng gia tăng. Cả hai bên đang trải qua giai đoạn tái vũ trang nhanh chóng, đều được trang bị kho vũ khí hạt nhân khổng lồ.

Đầu năm nay, Ba Lan đã kích hoạt Điều 4 của NATO (cho phép các nước thành viên yêu cầu tham vấn chung khi họ cảm thấy toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị, hoặc an ninh của mình bị đe dọa) vì cáo buộc Nga vi phạm nghiêm trọng không phận của mình, khởi động các cuộc tham vấn chính thức với các đồng minh về cách ứng phó. Ba Lan cũng đổ lỗi cho Nga về vụ cháy trung tâm thương mại ở Warsaw năm 2024.

Nga đã phủ nhận những cáo buộc phá hoại do các đồng minh NATO đưa ra trước đây.