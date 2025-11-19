RT: Cựu Thủ tướng Nga bị chỉ định là 'kẻ khủng bố'

Đài RT (Nga) ngày 18/11 đưa tin, chính quyền Nga đã đưa cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov và nhà kinh tế Sergey Guriev vào danh sách "khủng bố và cực đoan" chính thức của nước này. Cả hai cá nhân này - những người từng công khai chỉ trích hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine - hiện đang sống ở nước ngoài và đã lưu vong nhiều năm.

Thông báo được Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (Rosfinmonitoring) công bố vào ngày 17/11, nhưng không đưa ra lời giải thích nào cho quyết định này.

Cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov bị chỉ định là "kẻ khủng bố". Ảnh: Sputnik

Moscow đã chỉ định cựu Thủ tướng Nga Kasyanov là 'điệp viên nước ngoài' vào năm 2023, cáo buộc rằng ông này "tích cực tham gia vào việc tạo ra và phân phối" tài liệu của các điệp viên nước ngoài khác và phát tán "thông tin sai lệch nhằm làm hoen ố danh dự chính quyền Nga".

Các quan chức Nga cũng cho biết ông Kasyanov phản đối hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine và tham gia vào "Ủy ban chống chiến tranh của Nga" - một tổ chức của người nước ngoài được thành lập vào đầu năm 2022, ngay sau khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine bùng nổ.

Theo RT, ông Kasyanov lãnh đạo chính phủ Nga từ năm 2000 đến năm 2004. Sau khi rời nhiệm sở, ông gia nhập phe đối lập và sau đó lãnh đạo Đảng Tự do Nhân dân (PARNAS) theo đường lối dân chủ tự do. Đảng này đã bị Tòa án Tối cao Nga giải thể vào năm 2023.

Những người chỉ trích ở Nga thường gọi ông Kasyanov là "Misha hai phần trăm" - một biệt danh xuất phát từ những cáo buộc tham nhũng lâu nay mà ông vẫn phủ nhận.

Còn Guriev - Hiệu trưởng Trường Kinh tế Mới (Moscow) từ năm 2004 đến năm 2013, hiện đang sống ở nước ngoài - trước đó đã bị Moscow cáo buộc tạo ra và phân phối tài liệu của các điệp viên nước ngoài, cũng như lên tiếng phản đối hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Những người bị đưa vào danh sách "khủng bố và cực đoan" của Nga sẽ phải đối mặt với việc đóng băng tài sản trong nước ngay lập tức và bị giới hạn nghiêm ngặt về các giao dịch tài chính bên trong nước Nga.