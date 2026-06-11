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Mỹ: Tìm ra điểm yếu của một số loại ung thư nguy hiểm nhất thế giới

Anh Thư
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Các nhà khoa học đã tìm ra "gót chân Achilles" của dạng ung thư gây đau đầu cho giới y học suốt 50 năm qua.

Viết trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), nhóm tác giả từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA) tuyên bố họ đã tìm ra một điểm yếu chí mạng của các dạng ung thư thần kinh nội tiết tế bào nhỏ.

Mỹ: Tìm ra điểm yếu của một số loại ung thư nguy hiểm nhất thế giới - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã xác định E2F3 là điểm yếu quan trọng trong các bệnh ung thư tế bào nhỏ thiếu RB - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Ung thư thần kinh nội tiết tế bào nhỏ có thể phát triển ở phổi, tuyến tiền liệt và buồng trứng. Những khối u này phát triển nhanh, lan rộng sớm và nổi tiếng là kháng thuốc điều trị, khiến chúng được xếp vào nhóm những loại ung thư nguy hiểm nhất thế giới.

Một đặc điểm nổi bật của loại ung thư này là sự mất đi một gene gọi là RB, gen này bình thường giúp kiểm soát sự phát triển của tế bào. Khi thiếu gene RB, các tế bào ung thư nhân lên không kiểm soát và thường né tránh các liệu pháp điều trị nhắm mục tiêu.

Trong nghiên cứu mới, các tác giả phát hiện ra rằng các tế bào ung thư thiếu RB trở nên phụ thuộc rất nhiều vào một loại protein gọi là E2F3.

Tại phòng thí nghiệm, việc ngăn chặn E2F3 đã làm ngừng sự phát triển của khối u. Các nhà khoa học mô tả mối quan hệ này là "sự gây chết tổng hợp".

Mặc dù các tế bào ung thư có thể tồn tại mà không cần RB, nhưng việc loại bỏ E2F3 cùng lúc sẽ tạo ra một điểm yếu đủ nghiêm trọng để phá vỡ sự sống còn của chúng.

Tin tốt hơn là một số loại dược phẩm hiện nay có thể đóng vai trò như chất ức chế E2F3.

“Việc phát hiện ra một điểm yếu như thế này mở ra cánh cửa cho việc suy nghĩ về các chiến lược điều trị hoàn toàn mới” - tiến sĩ Owen N. Witte, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Cũng theo tiến sĩ Witte, điều này đặc biệt quan trọng bởi vì phương pháp điều trị dạng ung thư này đã không có sự thay đổi lớn nào trong nhiều thập kỷ, tỉ lệ sống sót của bệnh nhân không được cải thiện trong suốt 50 năm qua.

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