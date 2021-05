Mỹ tiết lộ quy tắc mật của Trump về đòn tấn công ngoài vùng chiến sự

Tiết lộ "quy tắc mật" của Trump

Văn kiện thông qua năm 2017 gồm một loạt các nguyên tắc mà phía Mỹ phải tuân theo khi thực hiện "hành động chống khủng bố" ở nước ngoài.

Cụ thể, chuyện ở đây nói về việc sử dụng máy bay không người lái, cũng như quy định về hành động của lực lượng đặc nhiệm.

Ví dụ, theo các quy tắc, trong quá trình hoạt động chống khủng bố, quân nhân phải theo ưu tiên không triệt hạ đối thủ mà cố gắng bắt giữ để khai thác thu nhận thêm thông tin.

Tờ The New York Times lưu ý rằng việc tìm kiếm những quy tắc vốn được ban hành một cách «bí mật» đã phải thực hiện thông qua tòa án.

Năm ngoái, Liên minh Bảo vệ Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), kết hợp với báo The New York Times đã thúc đẩy việc phát hiện những văn kiện «mật» này.

Mỹ cập nhật chính sách sử dụng lực lượng quân sự

Như phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki tuyên bố tại cuộc họp báo ngắn hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý là cần phải cập nhật chính sách sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài.

Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền tuyên chiến chứ không phải là Tổng thống. Tuy nhiên, theo một số luật định thông qua sau đó, nguyên thủ quốc gia Mỹ có thể ban lệnh huy động lực lượng quân sự ở nước ngoài và thông báo cho Quốc hội về việc này.