HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ thực hiện chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba

Bình Giang
|

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này vừa điều một chuyến bay viện trợ nhân đạo tới Cuba. Đây là đợt triển khai đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD mà Washington cam kết gần đây.

Mỹ thực hiện chuyến bay viện trợ nhân đạo đầu tiên tới Cuba - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ chưa từng có tiền lệ cho Cuba, nhằm hỗ trợ người dân nước này. Tuy nhiên, Washington tiếp tục gây sức ép lên quốc đảo Caribe, chặn phần lớn các chuyến hàng dầu mỏ tới Cuba và tiếp tục siết chặt trừng phạt tài chính.

Ban đầu, các nhà lãnh đạo Cuba thận trọng với đề nghị viện trợ của Mỹ, đồng thời lên án Washington gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và kéo dài, cùng với tình trạng thiếu hụt hàng hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh diễn ra các cuộc trao đổi giữa quan chức hai bên, Cuba đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lô hàng viện trợ ngày 21/7, bao gồm thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh đủ cho khoảng 700 hộ gia đình, được tổ chức Catholic Relief Services vận chuyển và phân phát. Chuyến hàng này nối tiếp khoản hỗ trợ trị giá 9 triệu USD mà Mỹ trước đó đã chuyển thông qua Giáo hội Công giáo.

“Tiếp nối thành công của chương trình trước đó, việc các đại diện giáo xứ tại địa phương trực tiếp phân phát hàng viện trợ nhân đạo trên đảo sẽ bảo đảm nguồn hỗ trợ thiết yếu của Mỹ đến được với những người dân Cuba đang cần giúp đỡ…”, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo.

Campuchia ký mua 20 máy bay Made in China: Trung Quốc thắng đơn hàng lớn nhất ở nước ngoài
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Mỹ

Cuba

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại