Mỹ Tâm cảnh báo khẩn

Thông báo mới nhất từ MT Entertainment gây chú ý.

Trưa 26/6, công ty quản lý MT Entertainment phát đi thông báo khẩn, cảnh báo về tình trạng hình ảnh và video của nữ ca sĩ bị giả mạo bằng công nghệ AI, cắt ghép và phát tán trên mạng xã hội.

Trong thông báo chính thức, MT Entertainment cho biết:

"CẢNH BÁO THÔNG TIN, HÌNH ẢNH GIẢ MẠO CA SĨ MỸ TÂM

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh và video được tạo dựng bằng công nghệ AI, cắt ghép và lan truyền với nội dung sai sự thật liên quan đến ca sĩ Mỹ Tâm.

MTE khẳng định đây là những nội dung hoàn toàn giả mạo, không phản ánh sự thật và lợi dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ cũng như tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng.

Chúng tôi mong khán giả và cộng đồng mạng luôn tỉnh táo, kiểm tra thông tin từ các kênh chính thức trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào. Việc tạo lập, phát tán hoặc chia sẻ những nội dung giả mạo không chỉ gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức và làm lan truyền thông tin sai sự thật, mà còn có thể khiến người thực hiện phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ của hành vi.

MTE trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành và sự tỉnh táo của quý khán giả trong việc cùng xây dựng một môi trường mạng văn minh, an toàn và có trách nhiệm."

Không lâu sau thông báo từ phía MT Entertainment, fanpage Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đăng tải loạt hình ảnh của Mỹ Tâm tại World Cup 2026, đồng thời đính kèm những bức ảnh bị chỉnh sửa bằng AI với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ. Đơn vị này đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ: "Hết trò giờ lại chỉnh ảnh KOL bằng AI để bôi nhọ, chống phá. Đừng nghĩ giở trò qua mặt được ai".

Bài đăng trên trang Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Động thái đồng loạt từ phía công ty quản lý và cơ quan chức năng cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi công nghệ AI đang ngày càng bị lợi dụng để tạo ra các hình ảnh, video giả mạo, gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của người nổi tiếng. Không chỉ dừng ở việc lan truyền thông tin sai lệch, những nội dung này còn có nguy cơ gây hiểu lầm trong dư luận nếu người dùng mạng xã hội không kiểm tra nguồn tin trước khi chia sẻ.

Đầu tháng 6, nữ ca sĩ tổ chức thành công liveshow cá nhân tại Las Vegas, đánh dấu lần thứ hai thực hiện concert riêng tại thị trường này

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ Tâm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt sau chuyến lưu diễn tại Mỹ. Đầu tháng 6, nữ ca sĩ tổ chức thành công liveshow cá nhân tại Las Vegas, đánh dấu lần thứ hai thực hiện concert riêng tại thị trường này. Hơn 4.000 vé được bán hết, tiếp nối thành tích sold-out của concert My Soul năm 2024.

Đêm diễn không chỉ gây chú ý bởi những tiết mục được đầu tư mà còn bởi khoảnh khắc hiếm hoi Mai Tài Phến xuất hiện công khai trên sân khấu. Nam diễn viên tham gia ê-kíp sản xuất chương trình và cùng Mỹ Tâm gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ bộ phim TÀI . Đây là một trong rất ít lần cả hai đồng hành trong một sự kiện âm nhạc, khiến khán giả có mặt tại concert liên tục cổ vũ và mạng xã hội cũng nhanh chóng bàn luận sôi nổi.

Mỹ Tâm đi xem World Cup

Nữ ca sĩ ăn mừng khi Messi ghi bàn

Sau concert, Mỹ Tâm tiếp tục ở lại Mỹ và có mặt tại AT&T Stadium để theo dõi một trong những trận đấu được mong chờ nhất tại World Cup 2026. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ loạt ảnh diện áo tuyển Argentina, hào hứng check-in trận đấu Messi làm nên lịch sử. Trong suốt trận đấu, Mỹ Tâm liên tục ghi lại những khoảnh khắc trên khán đài, thoải mái selfie, ăn mừng khi thần tượng ghi bàn và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của sân vận động. Hình ảnh ngôi sao hạng S của Vbiz "đu idol" nhanh chóng viral trên mạng xã hội, thậm chí còn lên sóng đài truyền hình quốc gia.

Hình ảnh ngôi sao hạng S của Vbiz "đu idol" nhanh chóng viral trên mạng xã hội, thậm chí còn lên sóng đài truyền hình quốc gia

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của Vpop. Chính vì vậy, mọi động thái của nữ ca sĩ đều nhanh chóng thu hút sự chú ý, từ concert cháy vé tại Mỹ, lần đầu công khai xuất hiện cùng Mai Tài Phến trên sân khấu cho đến chuyến đi xem World Cup. Cũng bởi mức độ quan tâm lớn từ công chúng, hình ảnh của Mỹ Tâm trở thành mục tiêu để một số đối tượng lợi dụng công nghệ AI tạo dựng nội dung giả mạo nhằm câu tương tác hoặc phát tán thông tin sai sự thật.

Mỹ Tâm trở thành mục tiêu để một số đối tượng lợi dụng công nghệ AI tạo dựng nội dung giả mạo nhằm câu tương tác hoặc phát tán thông tin sai sự thật

Thông qua cảnh báo mới nhất, phía MT Entertainment cũng kêu gọi người hâm mộ chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức, đồng thời thận trọng trước những hình ảnh, video có dấu hiệu bị chỉnh sửa bằng AI. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc kiểm tra nguồn tin trước khi chia sẻ được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế sự lan truyền của các nội dung giả mạo trên không gian mạng.

Ảnh: FBNV/MT Entertainment