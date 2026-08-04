HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ sẵn sàng tấn công Iran quy mô 'chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2'

Kông Anh
|

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố Mỹ sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công quy mô "chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2" nhằm vào Iran.

Ngày 3/8, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đăng tải bài viết trên mạng xã hội X với nội dung quân đội Mỹ luôn sẵn sàng tiến hành loạt trận tấn công nhằm vào lãnh thổ Iran với quy mô “chưa từng thấy kể từ Thế chiến 2”.

“Sự thật, Bộ Chiến tranh Mỹ đã sẵn sàng và vẫn luôn sẵn sàng ở mức độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ 2. Đã khóa nòng và sẵn sàng chiến đấu”, ông Hegseth tuyên bố.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. (Ảnh: AP)

Phía dưới bài đăng của Bộ trưởng Hegseth đính kèm bài phỏng vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump được phát trên Fox News. Trong đó, ông Trump tiết lộ Mỹ lên kế hoạch tiến hành “cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến 2” nhằm vào Iran, nhưng sau đó hoãn lại do đồng minh như Ả Rập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar yêu cầu.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran phủ nhận việc họ yêu cầu ông Trump ngừng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch.

Trong khi cùng thời điểm, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM), Tướng Alexus Grynkewich bày tỏ lo ngại trong bản ghi nhớ gửi Lầu Năm Góc khi ông cho rằng hoạt động quân sự nhằm vào Iran đang tạo áp lực lớn lên nguồn lực quân sự của Mỹ.

Hiện tại, Mỹ duy trì 5 tàu khu trục được trang bị hệ thống radar và tên lửa phòng thủ tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải nhằm hỗ trợ lá chắn phòng không cho Israel.

Tuy nhiên, việc tàu chiến bổ sung chưa thể triển khai do phải tham gia nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch đối phó Iran có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì lực lượng của Washington tại khu vực.

Nhiều quan chức Mỹ cũng không giấu đi sự lo ngại về khả năng duy trì chiến dịch quân sự kéo dài. Một quan chức giấu tên cho rằng kho dự trữ tên lửa phòng không và đạn dược tầm xa của Mỹ đang chịu áp lực đáng kể sau nhiều tháng thực hiện cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

Hyundai ra mắt MPV điện 7 chỗ mới: Sạc nhanh, chạy tới 490 km mỗi lần sạc

01:20
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

Toyota Innova Cross 2027 lộ diện: Thiết kế mới, nội thất nâng cấp, ADAS hứa hẹn cải tiến

01:50
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại