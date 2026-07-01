Mỹ phát cảnh báo nóng, 72 giờ căng thẳng cho Ukraine - Một nước tìm đến Trung Quốc, hé mở kịch bản bất ngờ với Kiev

Theo ông Dandykin, mục tiêu mà Nga đang nhắm đến lần này có thể là một "đầu não" chỉ huy của Ukraine.

Mỹ phát cảnh báo nóng, 72 giờ nín thở cho Ukraine

Truyền thông Ukraine đưa tin Mỹ đã cảnh báo Kiev về nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn trong vòng 72 giờ tới. Kịch bản được đề cập bao gồm một đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong đó khả năng tên lửa Oreshnik được sử dụng cũng đang được chú ý.

Trước đó, Nga từng sử dụng Oreshnik với các khối chiến đấu không mang thuốc nổ. Moscow tuyên bố loại tên lửa này có tốc độ rất cao và đặc biệt khó đánh chặn.

Theo TST, hệ thống radar chỉ có thể phát hiện Oreshnik khi tên lửa đã tiến đến gần khu vực mục tiêu, khiến thời gian phản ứng của lực lượng phòng không bị thu hẹp đáng kể.

Chuyên gia quân sự Vasily Dandykin, đại tá hải quân cấp 1 đã nghỉ hưu, giải thích rằng cảnh báo của Mỹ có thể liên quan đến cơ chế thông báo giữa Washington và Moscow trước một số vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Ukraine nhận cảnh báo về khả năng Nga mở đợt tấn công mới bằng Oreshnik. Ảnh: API

Cơ chế này được thiết lập nhằm ngăn một vụ phóng tên lửa bị hiểu nhầm là cuộc tấn công nhằm vào một cường quốc hạt nhân, qua đó hạn chế nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát.

Theo ông Dandykin, Nga có nghĩa vụ thông báo cho Mỹ về một số hoạt động phóng tên lửa đạn đạo. Sau khi nhận được thông tin, Washington có thể chuyển cảnh báo tới Ukraine để Kiev chuẩn bị ứng phó.

Như vậy, cảnh báo về nguy cơ tập kích trong 72 giờ tới không chỉ xuất phát từ những dấu hiệu được truyền thông Ukraine ghi nhận, mà đã được phía Mỹ trực tiếp chuyển tới Kiev.

Ông Dandykin nhận định nếu Oreshnik thực sự được sử dụng, mục tiêu có thể là một "đầu não" chỉ huy tại Kiev, đầu mối hậu cần lớn, khu công nghiệp quốc phòng hoặc căn cứ lưu trữ vũ khí do phương Tây chuyển giao.

Thời gian qua, Nga thường xuyên sử dụng chiến thuật tấn công kết hợp, triển khai UAV cùng nhiều loại tên lửa nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.

UAV có thể được sử dụng để buộc phòng không Ukraine phải phân tán nguồn lực và tiêu hao đạn đánh chặn, trước khi các loại tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo tiếp cận những mục tiêu quan trọng hơn.

Các cơ sở năng lượng, kho nhiên liệu, đầu mối đường sắt và hạ tầng phục vụ hoạt động hậu cần quân sự là những mục tiêu thường xuyên được nhắc đến trong các đợt tấn công trước đây.

Theo TST, những đòn tập kích kết hợp như vậy đang khiến hệ thống phòng không Ukraine chịu áp lực kéo dài. Tuy nhiên, nếu Oreshnik được triển khai, quy mô và mức độ tác động của đòn tấn công có thể lớn hơn đáng kể.

Chuyên gia Nga cho rằng loại tên lửa này có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho một trung tâm công nghiệp lớn hoặc căn cứ quân sự lưu trữ vũ khí phương Tây, đặc biệt nếu được trang bị đầu đạn chiến đấu thay vì đầu đạn trơ.

Một nước tìm đến Trung Quốc, hé mở kịch bản bất ngờ với Kiev?

Trong lúc Ukraine đang đứng trước sức ép lớn từ chiến trường, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tới Trung Quốc ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trình tự các cuộc gặp khiến giới quan sát đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Belarus có mang tới Bắc Kinh những nội dung đã được trao đổi trước với phía Nga hay không.

Theo nhà bình luận Kirill Strelnikov của RIA Novosti, chương trình nghị sự của chuyến thăm không chỉ giới hạn ở thương mại và hợp tác kinh tế. Tình hình an ninh khu vực, quan hệ với Ukraine và sức ép từ phương Tây cũng có thể là những chủ đề được đề cập.

Ông Strelnikov nhận định Tổng thống Lukashenko tới Bắc Kinh với một lập trường đã được định hình sau cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Belarus Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNN

Trong cuộc gặp với ông Lukashenko, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và ổn định của Belarus.

Thông điệp này phù hợp với quan hệ hợp tác lâu năm giữa Bắc Kinh và Minsk, đồng thời cho thấy Trung Quốc tiếp tục coi Belarus là một đối tác quan trọng tại khu vực Á-Âu.

Về phía Belarus, Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo Minsk sẵn sàng sử dụng toàn bộ năng lực hiện có để bảo vệ lãnh thổ nếu biên giới bị xâm phạm.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Belarus nhiều lần bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự gần khu vực biên giới, trong khi quan hệ giữa Minsk và Kiev tiếp tục căng thẳng.

Ukraine cũng theo dõi sát các hoạt động quân sự tại Belarus do lo ngại lãnh thổ nước này có thể tiếp tục được Nga sử dụng làm khu vực hậu cần hoặc triển khai lực lượng.

Báo cáo được TST dẫn lại cũng đề cập đến đánh giá của các chuyên gia thuộc Đại học Thanh Hoa về nguy cơ xung đột lan rộng.

Đối với Kiev, diễn biến này tạo ra một kịch bản bất ngờ mới cần theo dõi. Ukraine không chỉ phải đối phó với hoạt động quân sự của Nga mà còn phải tính đến việc Belarus tiếp tục củng cố quan hệ với Trung Quốc.

Dù chuyến đi chưa cho thấy sẽ lập tức tạo ra thay đổi trên chiến trường, việc ông Lukashenko gặp ông Tập ngay sau cuộc hội đàm với ông Putin cho thấy Moscow, Minsk và Bắc Kinh đang duy trì trao đổi chặt chẽ về các vấn đề khu vực.