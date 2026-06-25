Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 23/6 công bố kết quả chiến dịch truy quét gian lận y tế quy mô lớn nhất trong lịch sử nước này.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid (CMS) Mehmet Oz phát biểu về việc triệt phá gian lận chăm sóc sức khỏe, tại Bộ Tư pháp ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 23/6/2026. (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch truy quét đã dẫn tới việc 455 bị cáo bị truy tố vì liên quan đến các hành vi gian lận chăm sóc sức khỏe, lạm dụng thuốc giảm đau opioid và nhiều hoạt động trục lợi khác gây thiệt hại hơn 6,5 tỷ USD cho các chương trình y tế liên bang. Trong số các bị cáo có khoảng 90 bác sĩ, y tá, dược sĩ và chuyên gia y tế được cấp phép hành nghề. Giới chức Mỹ cho biết nhiều vụ việc không chỉ gây thất thoát nghiêm trọng ngân sách công mà còn trực tiếp đe dọa tính mạng người bệnh, thậm chí dẫn đến tử vong.

Chiến dịch năm 2026 được triển khai đồng thời tại 56 khu vực tư pháp liên bang, 45 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ, với sự tham gia của toàn bộ 50 đơn vị kiểm soát gian lận Medicaid cấp bang - mức độ phối hợp lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử các chiến dịch chống gian lận y tế của DOJ.

Mạng lưới gian lận trải rộng từ phòng khám đến doanh nghiệp

Theo DOJ, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền từ các chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare và Medicaid, bao gồm lập hóa đơn khống, kê đơn thuốc không cần thiết, cung cấp dịch vụ y tế giả mạo, nhận hối lộ và tổ chức các đường dây gian lận xuyên quốc gia.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết đây là chiến dịch toàn diện nhất từ trước đến nay nhằm bảo vệ nguồn ngân sách của người nộp thuế và khôi phục tính minh bạch của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo ông, chính quyền Mỹ đang bước sang một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống gian lận y tế, với sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang, chính quyền các bang và các đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ chiến dịch, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 182 triệu USD tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị lớn như xe sang, trang sức, đồng hồ đắt tiền, bất động sản và các tài sản tài chính khác.

Song song với các vụ truy tố hình sự, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) đã đình chỉ hoạt động của 1.079 nhà cung cấp dịch vụ y tế và thu hồi quyền lập hóa đơn bảo hiểm của 1.403 đơn vị khác. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cũng triển khai hàng loạt biện pháp hành chính và dân sự nhằm thu hồi các khoản thanh toán bị nghi gian lận.

(Ảnh minh họa: Reuters)

Một trong những chuyên án lớn nhất liên quan đến lĩnh vực điều trị vết thương bằng mô ghép sinh học. DOJ cho biết 11 bị cáo, gồm lãnh đạo doanh nghiệp và nhiều nhân viên y tế, bị truy tố vì tham gia đường dây gian lận liên quan đến các sản phẩm ghép mô điều trị vết thương với tổng giá trị yêu cầu thanh toán lên tới hàng tỷ USD. Theo hồ sơ điều tra, từ cuối năm 2021 đến giữa năm 2024, Medicare đã nhận các yêu cầu thanh toán vượt 4 tỷ USD cho các sản phẩm này và đã chi trả hơn 2 tỷ USD.

Các nhà điều tra cho rằng nhu cầu sử dụng sản phẩm tăng đột biến không xuất phát từ nhu cầu điều trị thực tế mà do một hệ thống hối lộ quy mô lớn giữa doanh nghiệp, đơn vị tiếp thị và nhân viên y tế. Doanh nghiệp liên quan bị cáo buộc mua lại các sản phẩm ghép mô từ ngân hàng mô, sau đó thay nhãn và bán lại với mức giá tăng tới 2.000%. Một phần đáng kể doanh thu được sử dụng để chi trả hoa hồng bất hợp pháp cho các bên tham gia.

Theo DOJ, nhiều bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc cuối đời đã bị chỉ định sử dụng các phương pháp điều trị không cần thiết hoặc vượt xa nhu cầu thực tế chỉ nhằm mục đích tối đa hóa khoản thanh toán từ Medicare.

Tại bang Texas, một y tá thực hành bị truy tố trong vụ gian lận trị giá 906 triệu USD liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm ghép mô không cần thiết về mặt y khoa.

Giới chức cho biết đối tượng đã sử dụng nguồn tiền thu được để mua bất động sản, xe sang, trang sức đắt tiền và đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng ven biển trị giá khoảng 4,6 triệu USD tại Philippines. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 30 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản xa xỉ, bao gồm một chiếc Ferrari trị giá gần 600.000 USD và bộ trang sức Bulgari trị giá hơn 865.000 USD.

Tại bang Florida, ba bị cáo khác cũng bị truy tố vì liên quan đến một đường dây gian lận tương tự trị giá 118 triệu USD.

Công nghệ dữ liệu lớn trở thành vũ khí chống gian lận

DOJ cho biết thành công của chiến dịch năm nay đến từ việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ phân tích dữ liệu hiện đại và trí tuệ nhân tạo.

Trung tâm Phân tích Dữ liệu Hợp nhất (Data Fusion Center), được thành lập từ năm 2025, đã đóng vai trò then chốt trong việc phát hiện các giao dịch bất thường và xác định các mô hình gian lận phức tạp.

Một trong những vụ việc tiêu biểu được phát hiện nhờ công nghệ phân tích dữ liệu liên quan đến một công ty sức khỏe tâm thần tại bang Illinois. Theo cáo trạng, bị cáo đã gửi các yêu cầu thanh toán Medicaid cho hơn 500 giờ tư vấn tâm lý mỗi ngày - vượt xa khả năng thực tế của đội ngũ nhân viên ngay cả khi làm việc liên tục 24 giờ.

Các nhà điều tra xác định đối tượng đã chuyển hơn 27 triệu USD sang các tài khoản đầu tư, 10 triệu USD vào một đại lý xe hơi hạng sang, 4 triệu USD vào bất động sản cùng hàng triệu USD khác cho trang sức và tài sản xa xỉ. Đối tượng bị bắt giữ tại sân bay khi đang tìm cách rời khỏi Mỹ.

Mỹ triệt phá đường dây gian lận y tế quy mô lớn, truy tố 455 đối tượng liên quan (Ảnh: justice.gov)

Trong một vụ khác tại California, chủ một cơ sở chăm sóc cuối đời bị cáo buộc hối lộ nhân viên nhà tang lễ để lấy thông tin của những người vừa qua đời, sau đó lập hồ sơ y tế giả nhằm yêu cầu Medicare thanh toán các dịch vụ chăm sóc cuối đời chưa từng được cung cấp.

DOJ cho biết gian lận Medicaid là một trong những lĩnh vực gia tăng nhanh nhất trong những năm gần đây. Trong chiến dịch năm nay, có tới 295 bị cáo bị truy tố liên quan các vụ gian lận Medicaid với tổng giá trị yêu cầu thanh toán giả mạo vượt 518 triệu USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại New York, 8 bị cáo bị truy tố vì điều hành các trung tâm chăm sóc người cao tuổi và lập hóa đơn cho hàng trăm người mỗi ngày dù cơ sở chỉ có sức chứa khoảng 30 người.

Tại Virginia, đồng sở hữu một công ty sức khỏe tâm thần bị cáo buộc hối lộ người vô gia cư bằng chỗ ở khách sạn để sử dụng số Medicaid của họ trong các hồ sơ thanh toán khống.

Ngoài ra, 36 bị cáo, trong đó có 28 nhân viên y tế được cấp phép hành nghề, bị truy tố liên quan việc phân phối trái phép thuốc opioid và các chất bị kiểm soát khác.

Theo giới chức Mỹ, một số bệnh nhân đã tử vong do sử dụng thuốc quá liều nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục kê đơn và phân phối thuốc bất hợp pháp.

Bên cạnh các vụ việc trong nước, chiến dịch còn ghi nhận bước tiến lớn trong hợp tác quốc tế. Nhiều nghi phạm liên quan các đường dây gian lận xuyên quốc gia đã bị bắt giữ tại Estonia, Philippines và Kyrenia trước khi bị dẫn độ về Mỹ.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết chiến dịch năm nay gửi đi thông điệp rõ ràng rằng không có tổ chức hay cá nhân nào có thể ẩn náu khỏi sự truy cứu của pháp luật, dù hoạt động tại Mỹ hay ở nước ngoài.

Giới chức Mỹ nhận định quy mô của chiến dịch phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình trạng gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời cho thấy quyết tâm của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc bảo vệ nguồn ngân sách công và siết chặt quản lý hệ thống y tế liên bang.



