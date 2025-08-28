Mỹ phẩm quảng cáo 'trắng sáng như Thái Dương' bị thu hồi toàn quốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với lô sản phẩm Kem nghệ E150 - Hộp 1 tuýp 20g, số lô: 01, ngày sản xuất 02/01/2024, hạn dùng đến 01/2029. Đây là sản phẩm của Công ty TNHH Tân Hà Lan (địa chỉ tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội), được sản xuất tại chi nhánh đặt ở cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyên nhân thu hồi xuất phát từ việc ghi nhãn sai lệch với nội dung đã công bố, vi phạm quy định về quảng cáo công dụng mỹ phẩm.

Cụ thể, sản phẩm được giới thiệu bằng những cụm từ gây hiểu nhầm như: “Cho làn da mịn trắng sáng như vầng Thái Dương”; “Vitamin E thiên nhiên”; “Giúp hết mụn”, “hết rạn da, hết các vết thâm nám”; “Hết thâm”.

Ngoài ra, tên công ty ghi trên bao bì cũng chưa đáp ứng đúng quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm.

Sản phẩm Kem nghệ E150 của Công ty TNHH Tân Hà Lan.

Sự việc được phát hiện sau khi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu kiểm tra tại một quầy bán lẻ mỹ phẩm ở Trung tâm phân phối dược phẩm Hapu (quận Thanh Xuân).

Kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan được gửi kèm theo Công văn số 1012/KNTMPTP-KHTCKT ngày 20/6/2025 làm căn cứ để Cục Quản lý Dược ban hành lệnh thu hồi.

Cục Quản lý Dược yêu cầu tất cả Sở Y tế tỉnh, thành phố ngừng cho lưu hành, đồng thời thu hồi triệt để lô sản phẩm nêu trên, thông báo tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng để trả lại sản phẩm cho nơi cung ứng.

Công ty TNHH Tân Hà Lan và chi nhánh tại Bắc Ninh có trách nhiệm: Gửi thông báo thu hồi đến toàn bộ điểm phân phối, sử dụng sản phẩm; Thu hồi, tiếp nhận sản phẩm vi phạm. Nếu không thể loại bỏ được nhãn vi phạm khỏi hàng hóa, phải tiến hành tiêu hủy theo quy định

Doanh nghiệp phải nộp báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 22/9/2025, đồng thời rà soát toàn bộ các lô sản phẩm khác cùng loại. Trường hợp phát hiện có nội dung vi phạm tương tự, phải chủ động thu hồi và báo cáo về trước ngày 7/9/2025. Nếu báo cáo không trung thực, doanh nghiệp sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Y tế TP. Hà Nội và Bắc Ninh được giao giám sát chặt chẽ quá trình thu hồi, đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý mỹ phẩm của công ty và chi nhánh. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát phải gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 7/10/2025.

Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ với các doanh nghiệp mỹ phẩm về việc tuân thủ nghiêm túc quy định về ghi nhãn, quảng cáo và công bố sản phẩm. Việc sử dụng các thông điệp không đúng bản chất sản phẩm, dù mang tính "câu khách", đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều sai phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm và mỹ phẩm, buộc phải thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm giả mạo hoặc không đạt chất lượng.

Riêng trong tháng 6, Cục Dược đã kiểm tra đột xuất 38 cơ sở, phát hiện 17 trường hợp vi phạm. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng tại 20 tỉnh, thành phố cũng đã thanh tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và ghi nhận 48 đơn vị vi phạm.



