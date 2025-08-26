Dầu gội chứa chất diệt côn trùng, mỹ phẩm quảng cáo như thuốc chữa bệnh: Lãnh đạo Bộ Y tế lên tiếng

Dầu gội có chất diệt côn trùng, mỹ phẩm “biến tướng” như thuốc chữa bệnh

Tại hội thảo “Mỹ phẩm: Từ công bố, sản xuất đến đảm bảo chất lượng” tổ chức ngày 25/8, tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược – cho biết, thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại mỹ phẩm đáng lo ngại.

Nhiều lô mỹ phẩm giả bị tiêu hủy

Trong số đó, có cả dầu gội chứa chất diệt côn trùng, kem chống nắng không đúng chỉ số bảo vệ hay những sản phẩm được quảng bá “như thuốc chữa bệnh”. “Đây là ngành gắn trực tiếp với sức khỏe cộng đồng, vì vậy công tác quản lý phải chặt chẽ hơn bao giờ hết”, ông Hùng nhấn mạnh.

Trong tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (15/5 – 15/6), nhiều lô mỹ phẩm giả, kém chất lượng đã bị phát hiện và tiêu hủy. Tuy nhiên, các đường dây sản xuất, buôn bán vẫn hoạt động tinh vi, khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn.

Người tiêu dùng vô tình tiếp tay cho hàng giả

Theo thống kê, 80-90% mỹ phẩm tiêu thụ tại Việt Nam hiện nay phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong khi đó, mỹ phẩm “handmade” và “homemade” bùng nổ, phần lớn chưa tuân thủ quy định về công bố, kiểm nghiệm, ghi nhãn. Đây là mảnh đất màu mỡ cho mỹ phẩm giả và kém chất lượng lén lút lưu hành.

Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng thẳng thắn: “Nhiều người biết rõ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây hậu quả khôn lường, nhưng vẫn chấp nhận mua vì ham rẻ. Chính tâm lý này là một trong những hành vi tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lan.”

Tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Dược

Nguy cơ từ các sản phẩm trôi nổi không chỉ dừng lại ở kích ứng, viêm da, mà còn tiềm ẩn các chất độc hại có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí gây tổn thương gan, thận nếu sử dụng trong thời gian dài.

Lãnh đạo Cục Quản lý Dược nhận định, đây là ngành gắn liền trực tiếp với sức khỏe cộng đồng nên phải quản lý hiệu quả và chặt chẽ. Trong thời gian tới, công tác quản lý của Bộ Y tế tập trung vào bốn nhóm giải pháp chính.

Thứ nhất, tăng cường quản lý và hậu kiểm, bao gồm xây dựng hệ thống hậu kiểm hiệu quả hơn, định kỳ kiểm tra sản phẩm trên thị trường, nâng cao chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm, đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc minh bạch, dễ dàng tra cứu.

Thứ hai, hỗ trợ phát triển mỹ phẩm sản xuất trong nước. Cục Quản lý Dược định hướng thúc đẩy các doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D), đầu tư công nghệ sản xuất, bao bì, tiêu chuẩn hóa chất lượng. Lãnh đạo Bộ Y tế chỉ rõ hành vi tiếp tay cho vấn nạn mỹ phẩm giả tràn lan. Cần xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Việt gắn với giá trị tự nhiên, thảo dược và nguyên liệu bản địa, đồng thời tạo điều kiện về vốn, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường quốc tế.

Thứ ba, nâng cao nhận thức người tiêu dùng. Cần tổ chức các chiến dịch truyền thông về mỹ phẩm an toàn, hướng dẫn cách chọn lựa sản phẩm uy tín, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng công cụ kiểm tra thông tin công bố trên website của Cục Quản lý Dược.

Thứ tư, tăng cường phối hợp liên ngành và quốc tế. Các cơ quan chức năng như Y tế, Công Thương, Hải quan, Quản lý thị trường, Công an sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong quản lý mỹ phẩm.

Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước ASEAN và quốc tế để áp dụng phù hợp. "Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, trên cơ sở tuân thủ Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN, đồng thời tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia khác.

Nghị định này sẽ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động nhưng vẫn bảo đảm cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Dự thảo sẽ được hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 9", tiến sĩ Tạ Mạnh Hùng cho biết.