Mỹ nhân sở hữu nhan sắc chỉ có ở 0,17% dân số trái đất: Đẹp đến phi lý, ai cũng tưởng visual nhân tạo

Nhìn vào mỹ nhân này chỉ biết thốt lên hai từ "choáng ngợp".

Buổi công chiếu của siêu phẩm Spider-Man: Brand New Day vừa diễn ra tại Los Angeles đã nhanh chóng bùng nổ truyền thông toàn cầu. Sự kiện quy tụ đông đảo dàn sao đình đám bậc nhất Hollywood như "cặp đôi vàng" Tom Holland và Zendaya, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Michael B. Jordan..., khiến bầu không khí thảm đỏ tại Dolby Theatre nóng hơn bao giờ hết. Giữa hàng loạt tên tuổi lớn đại diện cho thế hệ điện ảnh mới, Sadie Sink một lần nữa trở thành tâm điểm chiếm trọn mọi ống kính và khiến cả thế giới phải trầm trồ trước visual vô thực của mình.

Sadie Sink lại khiến truyền thông bùng nổ. (Ảnh: WWD)Sadie Sink lại khiến truyền thông bùng nổ. (Ảnh: WWD)

Bước lên thảm đỏ, mỹ nhân sinh năm 2002 diện chiếc váy lụa màu bạc ánh kim với thiết kế cổ chữ V sâu, ôm sát cơ thể nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch từ nhà mốt Prada. Mái tóc cam đặc trưng được uốn nhẹ, kết hợp layout trang điểm trong trẻo càng làm nổi bật làn da trắng cùng đôi mắt xanh đầy cuốn hút. Không cần trang sức cầu kỳ hay tạo dáng phô trương, nữ diễn viên vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi máy ảnh hướng đến.

Thần thái nổi bật ở tuổi 24. (Ảnh: GQ Germany)

Theo các nghiên cứu, sự kết hợp giữa mái tóc cam tự nhiên và đôi mắt xanh là một trong những đặc điểm di truyền hiếm nhất hành tinh, chỉ xuất hiện ở khoảng 0,17% dân số thế giới. Vốn dĩ đã mang mã gene "độc nhất vô nhị", ông trời còn ưu ái ban cho Sadie Sink những đường nét hoàn hảo, từ sống mũi cao thẳng cho đến khuôn cằm sắc sảo. Nhan sắc của cô đạt đến độ siêu thực, khiến nhiều người lầm tưởng đây là một sản phẩm của công nghệ đồ họa 3D hay trí tuệ nhân tạo (AI), bởi lẽ ngay cả các kỹ sư đồ họa xuất sắc nhất cũng khó lòng tạo nên một visual tự nhiên mà hoàn mỹ đến vậy.

Visual hiếm có khó tìm. (Ảnh: WWD)

Lần xuất hiện này cũng đánh dấu màn chào sân chính thức của Sadie Sink trong Spider-Man: Brand New Day. Cho đến nay, Marvel vẫn giữ kín tuyệt đối vai diễn, danh tính nhân vật của cô không hề được hé lộ trong các chiến dịch quảng bá, càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Nhiều tin đồn cho rằng cô có thể đảm nhận vai dị nhân huyền thoại Jean Grey.

Và dù vai trò cụ thể vẫn chưa chính thức công khai, nhưng ngay sau buổi chiếu premiere, giới phê bình quốc tế đã đồng loạt dành cho nữ diễn viên những lời khen có cánh. Tờ Deadline nhận xét Sadie Sink chính là "nhân tố bất ngờ và xuất sắc nhất phim". Trong khi đó, các chuyên trang điện ảnh khẳng định đây là một bước tiến dài trong sự nghiệp của cô, mang lại màn trình diễn lay động cảm xúc và hoàn toàn lột xác.

Spider-Man: Brand New Day đang tạo nên cơn sốt toàn cầu. (Ảnh: Variety)

Sadie Sink bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Broadway trước khi lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Hollywood. Tên tuổi của cô chính thức vươn tầm toàn cầu khi thủ vai Maxine "Max" Mayfield trong loạt phim ăn khách Stranger Things của Netflix. Diễn xuất bùng nổ, đặc biệt là trong mùa 4, đã giúp Sadie khẳng định thực lực và trở thành một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất thế hệ.

Bên cạnh Stranger Things, Sadie Sink còn ghi dấu ấn qua các dự án như The Whale, Dear Zoe, Fear Street Part Two: 1978, đồng thời góp mặt trong MV All Too Well: The Short Film của Taylor Swift.