Mỹ nhân phim Sex is Zero U50 da căng mọng, đẹp gợi cảm: Tiết lộ 2 món nước giàu collagen dùng hàng ngày để trẻ lâu, loại số 1 bếp nhà nào cũng có

Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải SBS Entertainment Awards 2025, Song Ji Hyo lập tức trở thành tâm điểm truyền thông khi khoác lên mình chiếc váy xuyên thấu lệch vai với đường xẻ cao táo bạo. Thiết kế vừa khoe trọn vóc dáng săn chắc, vừa tôn lên thần thái sang trọng, quyến rũ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên phim Sex is Zero vẫn giữ được làn da căng mịn, khí chất cuốn hút cùng phong độ nhan sắc gần như không đổi theo thời gian.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ riêng cách Song Ji Hyo bước đi và đứng trước ống kính đã đủ khiến mạng xã hội "bùng nổ". Nhiều khán giả nhận xét rằng cô không đơn thuần khoe vẻ gợi cảm, mà toát lên sự tự tin và bản lĩnh của một ngôi sao kỳ cựu, người hiểu rõ giá trị bản thân và không ngại thử thách những giới hạn mới trên thảm đỏ.

Bí quyết "chống già" của nữ diễn viên một lần nữa khiến chị em tò mò. Và thật không ngờ nó đến từ 2 loại nước, loại số 1 bếp nhà nào cũng có:

1. Nước gừng - Loại nước dễ làm, bếp người Việt luôn có sẵn

Loại nước đầu tiên được Song Ji Hyo sử dụng mỗi ngày là nước gừng – thứ luôn sẵn trong căn bếp của người Việt. Gừng chứa gingerol, một hợp chất có đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm mạnh mẽ, hỗ trợ lưu thông máu, làm ấm cơ thể và giúp da dẻ hồng hào tự nhiên.

Để làm nước gừng uống chống viêm, giúp cơ thể khỏe mạnh, trẻ trung từ trong ra ngoài, chị em chỉ cần đun sôi vài lát gừng tươi với nước, thêm mật ong hoặc lát chanh cho dễ uống. Nên uống vào buổi sáng để thanh lọc cơ thể, tăng đề kháng, phụ nữ hay bị viêm nhiễm mà dùng đều sẽ thấy hiệu quả rõ rệt trông thấy sau một thời gian.

2. Collagen - Bảo bối chống già giúp làn da căng tràn sức sống

Collagen là protein cấu trúc chính của da, móng, tóc và xương. Sau tuổi 25, cơ thể giảm sản xuất collagen tự nhiên khiến da bắt đầu chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn. Hiểu rất rõ điều đó, Song Ji Hyo quyết định bổ sung collagen đường uống mỗi ngày để duy trì sự tươi trẻ từ bên trong.

Hiện nay, ngoài thị trường có rất nhiều loại collagen với các dạng nước, viên uống, bột pha... cho chị em tha hồ lựa chọn. Lời khuyên dành cho chị em là hãy tìm đến những sản phẩm chính hãng, được chứng nhận an toàn để nạp vào cơ thể đạt hiệu quả tối ưu.

3. Kem chống nắng là vật bất ly thân

Kem chống nắng hạn chê sự hình thành đốm nâu, quầng thâm, sự hình thành nếp nhăn lão hóa. Vì lẽ đó sao phim "Sex is Zero" vô cùng quan tâm đến việc chống nắng và luôn bôi kem chống nắng hàng ngày. Song Ji Hyo còn che chắn kỹ càng, đeo kính râm, mặc áo chống nắng để tăng khả năng bảo vệ làn da. Nhờ những thói quen chăm sóc tốt mà mỹ nhân sinh năm 1981 duy trì được vẻ đẹp không tuổi.

Ngoài ra, Song Ji Hyo còn tiết lộ rằng cô ngủ đủ giấc, hạn chế stress và ăn nhiều rau củ quả tươi, chăm tập luyện mỗi ngày. Đó chính là điều kiện nền tảng giúp collagen được sản xuất đều đặn, làn da được tái tạo mỗi đêm và vóc dáng luôn thon gọn, trẻ trung. Bạn hoàn toàn có thể học theo cô ấy để sở hữu làn da căng mướt, trẻ trung, đầy sức sống, bắt đầu từ chính căn bếp và kệ mỹ phẩm nhỏ trong nhà mình.