Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với nhan sắc trẻ đẹp khó tin, bị gạ gẫm hàng chục năm vì cảnh nóng táo bạo

Phim Sex is Zero là một trong những tác phẩm hài 18+ đình đám của điện ảnh Hàn Quốc. Dù đã trải qua hơn hai thập kỷ, bộ phim vẫn được xem là một tượng đài khó thay thế trong lòng khán giả.

Bên cạnh các gương mặt chính như Ha Ji Won, Im Chang Jung, Song Ji Hyo, dàn diễn viên phụ cũng nhận được sự chú ý đặc biệt. Trong số đó, Lee Hwa Sun để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ những phân cảnh lộ ngực trần trong phim Sex is Zero 2. Trong khi nhiều diễn viên khác nhanh chóng gặt hái danh tiếng, Lee Hwa Sun lại chọn cách “ở ẩn” sau tác phẩm này.

Lee Hwa Sun trong phim Sex is Zero 2

Chia sẻ trên chương trình talkshow với MC Kang Ho Dong vào năm 2020, Lee Hwa Sun tiết lộ: “Sau những cảnh quay táo bạo trong phim Sex is Zero 2, tôi nhận được rất nhiều lời mời gặp gỡ từ người lạ, nhưng không phải vì công việc, mà là những lời rủ rê đi ăn, uống rượu. Có tin đồn rằng tôi say xỉn và lang thang ở các câu lạc bộ. Thậm chí, người ta sẵn sàng chi hàng chục triệu Won mỗi năm chỉ để tiếp cận tôi. Các kịch bản phim cũng yêu cầu nhiều cảnh hở hang. Vì vậy, tôi quyết định rút lui. Tôi không đủ can đảm, chỉ muốn chạy trốn".

Cũng chính phim Sex is Zero 2 đã khiến cô phải rút lui khỏi ngành giải trí

Thực tế, Lee Hwa Sun bước chân vào ngành giải trí một cách khá bất ngờ. Cô không xuất phát từ diễn xuất mà được chú ý nhờ chiều cao 1m73 và vóc dáng gợi cảm, trở thành người mẫu nổi bật trước khi lấn sân sang truyền hình và điện ảnh.

Sinh năm 1980 trong một gia đình nghiêm túc với bố là sĩ quan cảnh sát, Lee Hwa Sun tốt nghiệp khoa Kinh tế tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, ngôi trường tư đầu tiên dành cho nữ ở Hàn Quốc. Cô từng là bạn học với “nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori. Năm 2000, Lee Hwa Sun giành giải Freesia tại Cuộc thi Siêu mẫu Hàn Quốc, mở ra cơ hội bước chân vào truyền hình. Từ năm 2000 đến 2020, cô đảm nhận các vai phụ trong 10 bộ phim truyền hình và 4 tác phẩm điện ảnh, nổi bật nhất là vai diễn trong phim Sex is Zero 2.

Mặt mộc đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân phim Sex is Zero 2 ở tuổi U50

Dẫu vậy, niềm đam mê thực sự của Lee Hwa Sun không phải diễn xuất mà là đua xe. Cô bắt đầu luyện tập từ năm 2004 và chính thức ra mắt trong giải đấu chuyên nghiệp CJ Oh Superrace Championship vào năm 2009, thuộc đội đua Korea Express Racing Team. Năm 2009, Lee Hwa Sun đạt hạng 2 hạng mục 1600 và tới 2016, cô giành hạng 3 hạng GT-4 tại CJ Korea Express Superrace Championship. Trên talkshow năm 2020, cô chia sẻ: “Ở lĩnh vực đua xe, không ai nhìn tôi với ánh mắt khác thường. Mọi thành quả đều dựa trên nỗ lực của bản thân, điều đó khiến tôi cảm thấy tự do và hạnh phúc".

Nữ diễn viên duy trì lối sống tích cực và lành mạnh

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, mỹ nhân phim Sex is Zero 2 còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ngày 30/4/2012, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Phòng chống Bạo lực Học đường tại Seoul và tham gia nhiều chương trình từ thiện của tổ chức phi lợi nhuận Arumhoe, nơi cô giữ vị trí Phó Chủ tịch từ năm 2016. Hiện tại, Lee Hwa Sun vẫn đều đặn chia sẻ về các hoạt động như đua xe, vẽ tranh, chơi golf, du lịch và tụ tập bạn bè trên trang cá nhân với hơn 11.000 người theo dõi. Giữa năm nay cô bất ngờ quay lại màn ảnh với 1 vai diễn trong bộ phim The Devil You Know, và cũng sẽ góp mặt trong 1 dự án nữa mang tên Abandoned School Neotuber: Wandering Soul of the Jobless, dự kiến ra mắt cuối năm nay.