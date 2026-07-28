Mỹ nhân "học bá" bậc nhất showbiz gầy guộc bất thường, nhan sắc thay đổi không nhận ra

Mỹ nhân này khiến nhiều người ngỡ ngàng với nhan sắc hiện tại.

Vừa qua, Boryeong Mud Festival 2026 - lễ hội bùn nổi tiếng nhất Hàn Quốc diễn ra tại bãi biển Daecheon, thành phố Boryeong (tỉnh Chungcheong Nam) đã thu hút hàng trăm nghìn du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, đêm nhạc K-POP SUPER LIVE chính là tâm điểm được người hâm mộ mong chờ nhất.

Xuất hiện trong chương trình với vai trò đặc biệt là nghệ sĩ solo và host, Wendy (RED VELVET) đồng hành cùng Lee Chan Won trong vai trò MC, đồng thời mang đến sân khấu biểu diễn riêng trong lineup quy tụ hàng loạt nghệ sĩ như STAYC, CRAVITY, H1-KEY, Lee Chaeyeon, Ha Sung Woon…

Wendy giữ vai trò host và nghệ sĩ biểu diễn solo tại Boryeong Mud Festival 2026

Tuy nhiên, nhan sắc thay đổi rõ rệt của Wendy trong sự kiện khiến netizen bùng nổ tranh cãi. Theo đó, trong loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi trên MXH, Wendy xuất hiện với vóc dáng mảnh mai hơn hẳn trước đây khi cánh tay và đặc biệt là đôi chân của nữ idol lộ rõ vẻ gầy guộc. Không ít người cho rằng cơ thể của Wendy hiện tại quá “mỏng” tạo cảm giác thiếu sức sống dưới góc máy cận hay thậm chí có ý kiến khẳng định phải nhìn kỹ mới có thể nhận ra Wendy.

Một bộ phận khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ idol và mong cô nàng giữ gìn thể trạng trong lịch trình hoạt động dày đặc. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc đánh giá ngoại hình nghệ sĩ quá mức là không cần thiết bởi miễn Wendy khỏe mạnh và tự tin với cơ thể của mình thì đó vẫn là lựa chọn cá nhân.

Nữ idol gây sốc với thân hình mảnh mai, gầy guộc khó tin

Body được cho là đáng báo động của Wendy khiến không ít người lo lắng

Wendy tên thật là Shon Seung Wan, sinh năm 1994, là giọng ca chính của RED VELVET và được đánh giá là một trong những vocalist xuất sắc nhất của thế hệ idol gen 3. Cô lớn lên trong môi trường quốc tế khi có thời gian sinh sống và học tập tại Mỹ, Canada trước khi trở về Hàn Quốc theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Không chỉ nổi tiếng nhờ giọng hát, Wendy còn sở hữu bảng thành tích học tập thuộc hàng ấn tượng nhất Kpop. Cô từng theo học tại Shattuck-St. Mary's School ở Mỹ trước khi chuyển sang Canada, đạt GPA 3.92/4, liên tục có điểm A, A+, dẫn đầu các cuộc thi học thuật và được vinh danh trong danh sách học sinh xuất sắc.

Wendy cũng là nữ idol Hàn Quốc hiếm hoi từng nhận giải thưởng dành cho học sinh có thành tích học tập và khả năng lãnh đạo cộng đồng do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng. Bên cạnh đó, cô còn thông thạo nhiều ngoại ngữ và có thể chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, flute hay saxophone.

Bảng điểm liên tục có những điểm A, A+ đáng ngưỡng mộ của nữ idol

Cô còn là nữ idol Hàn duy nhất được cựu Tổng thống Barack Obama trao giải thưởng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc và khả năng lãnh đạo cộng đồng

Wendy được xem là một trong những “học bá” đình đám của K-biz

Năm 2014, Wendy chính thức debut cùng RED VELVET với ca khúc Happiness . Nhờ chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng và khả năng xử lý cảm xúc tốt, cô nhanh chóng trở thành một trong những main vocal nổi bật của Kpop. Ngoài hoạt động cùng nhóm, Wendy còn ghi dấu ấn qua nhiều bản OST, chương trình radio Wendy's Youngstreet, sân khấu nhạc kịch và đặc biệt là màn ra mắt solo với mini album Like Water vào năm 2021.

Là thành viên của RED VELVET, Wendy cũng thuộc top những main vocal hàng đầu Kpop

Sau khi kết thúc hợp đồng độc quyền với SM Entertainment vào năm 2025, Wendy gia nhập ASND để phát triển sự nghiệp cá nhân nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng RED VELVET trong các hoạt động nhóm.

Trước khi gây chú ý tại Boryeong Mud Festival, cuối tháng 5 vừa qua, Wendy cũng là một trong những nghệ sĩ góp mặt tại K-PULSE HANOI 2026 diễn ra ở Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sự xuất hiện của nữ ca sĩ khi đó nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Việt Nam cho thấy sức hút ổn định của một trong những giọng ca hàng đầu Kpop hiện nay.

Wendy hóa “tiên tử” tại sự kiện K-PULSE HANOI 2026 diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình vừa qua

Ảnh: X/Tổng hợp