Mỹ nhân đẹp nhất thế giới có body săn chắc ở tuổi 62, từng làm những điều ‘điên rồ’ khi tập luyện

Nữ diễn viên được tôn vinh là "đẹp nhất thế giới"

Mới đây, tạp chí Mỹ People đã vinh danh nữ diễn viên Demi Moore là “Đẹp Nhất Thế Giới 2025” trên trang bìa ấn bản tháng 5 của mình.

Demi Moore, 62 tuổi, đã cởi mở chia sẻ về cái đẹp và sự lão hóa trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với People.

Nữ diễn viên Demi Moore được tạp chí People tôn vinh là “Đẹp Nhất Thế Giới 2025”.

Khi suy ngẫm về khái niệm cái đẹp, Demi chia sẻ: “Ở một khía cạnh nào đó, cái đẹp là một thứ gì đó rất tự nhiên. Bạn có thể nhìn một bông hoa và thấy nó đẹp. Với con người, tôi nghĩ vẻ đẹp nằm ở sự chân thật và tích cực. Vẻ đẹp xuất phát từ việc bạn cảm thấy thoải mái khi là chính mình”.

Sau màn trình diễn được đánh giá cao trong bộ phim The Substance, Demi gần đây đã giành được giải Quả Cầu Vàng và giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG). Trong The Substance, Demi vào vai Elisabeth Sparkle, một huấn luyện viên thể hình truyền hình đã có tuổi. Sau khi bị sa thải, Sparkle quyết định thử một loại thuốc bí ẩn có khả năng tạo ra một phiên bản trẻ hơn của chính cô. Sau khi dùng thuốc, Sue (Margaret Qualley) ra đời. Cô sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ và tài năng của nguyên bản Elisabeth. Nhưng có một điều kiện – hiệu lực của thuốc chỉ là tạm thời, khi Sue tỉnh thì Elizabeth ở trong trạng thái ngủ và ngược lại. Cả hai phải giữ "sự cân bằng”, hoán đổi vị trí mỗi 7 ngày.

Demi chia sẻ lý do tại sao bộ phim lại gây tiếng vang: “Tôi nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác so sánh rồi tuyệt vọng. Và họ không chỉ so sánh ngoại hình bên ngoài. Đó là sự phán xét khắc nghiệt, tự chỉ trích bản thân. Những người nổi tiếng càng phải chịu nhiều phán xét và chỉ trích khắt khe từ bên ngoài. Điều khiến bộ phim dễ đồng cảm là sự nguy hiểm mà chúng ta có thể gây ra cho chính mình”.

Demi vừa giành được giải Quả Cầu Vàng và giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG).

Tiết lộ về chế độ tập luyện khắt khe thời trẻ

Trong bài phỏng vấn với People, Demi cũng chia sẻ về chế độ luyện tập thể chất khắc nghiệt trong quá khứ và sự thay đổi hiện tại của cô: “Tôi từng hành hạ bản thân. Làm những điều điên rồ như đạp xe từ Malibu đến Paramount, khoảng 42 km, chỉ vì tôi quá coi trọng ngoại hình. Giờ đây, điều khác biệt lớn nhất là tôi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tổng thể, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Tôi đã học cách tử tế hơn với bản thân. Trước kia tôi rất khắt khe, có mối quan hệ đối đầu với cơ thể mình. Thẳng thắn mà nói, tôi đã tự trừng phạt bản thân”.

Cô tiếp tục: “Giờ đây, tôi có mối quan hệ nhẹ nhàng và tin tưởng hơn với cơ thể. Tôi tin tưởng khi cơ thể báo hiệu rằng nó đói hay khát. Tôi lắng nghe cơ thể mình, và ít sợ hãi hơn nhiều. Khi còn trẻ, tôi cảm thấy cơ thể đang phản bội mình, và tôi đã cố kiểm soát nó. Giờ thì tôi không còn suy nghĩ như vậy nữa. Mối quan hệ hiện tại đã hài hòa hơn nhiều”.

Nữ diễn viên chia sẻ cô từng tập luyện rất khắc nghiệt.

Về cách chăm sóc bản thân, bà mẹ ba con tiết lộ: “Tôi thích bắt đầu ngày mới bằng thiền, viết nhật ký. Về ăn uống, tôi ưa thích thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tôi không ăn thịt, nhưng có ăn trứng. Tôi nghĩ một phần lớn của sức khỏe là từ bên trong. Tôi cũng nhận ra giấc ngủ quan trọng đến mức nào. Không phải lúc nào tôi cũng hoàn hảo – tôi vẫn uống Red Bull. Tôi thích nó. Nhưng không nhiều, chỉ một lon”.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới cũng chia sẻ cô “trân trọng hơn tất cả những gì cơ thể mình đã trải qua”.

“Điều đó không có nghĩa là đôi khi tôi nhìn vào gương và không nghĩ ‘Trời ơi, trông mình già quá’ hay ‘Mặt mình đang xệ xuống’ – tôi có nghĩ như vậy. Nhưng tôi chấp nhận đó là thực tại hôm nay, và tôi biết điều khác biệt là tôi không để điều đó định nghĩa giá trị hay con người của mình”.

Demi Moore trong bộ ảnh mới của tạp chí People.

Nữ diễn viên “đẹp nhất thế giới” còn đang cân nhắc để tóc bạc: “Ồ, chắc chắn rồi. Tôi nhìn những người phụ nữ tóc bạc tuyệt đẹp, nhất là tóc dài, và thấy nó thật ấn tượng. Tôi hoàn toàn muốn thử. Tóc tôi giờ chỉ có vài sợi bạc khiến nó trông như xỉn màu. Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu nhuộm tóc cho đến khi khoảng 55 tuổi”.

Nữ diễn viên cho biết cô đã có góc nhìn toàn diện hơn về sức khỏe và sắc đẹp.

Trong một cuộc phỏng vấn sau chiến thắng tại Quả Cầu Vàng, Demi nhớ lại bình luận từ một nhà sản xuất từng gọi cô là “diễn viên bỏng ngô” cách đây 30 năm.

"Diễn viên bỏng ngô" là danh hiệu dành cho một nữ diễn viên chủ yếu được biết đến qua việc xuất hiện trong những bộ phim thành công về mặt thương mại, thường là những bộ phim hành động, thu hút đông đảo khán giả, thay vì được công nhận qua những tác phẩm nghiêm túc và được giới phê bình đánh giá cao.

Cô nhớ lại: “Tôi đã tin vào ý nghĩa của từ đó… Tôi đã tin rằng đó là một sự giới hạn, và dù ông ấy có ý gì, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tôi nếu tôi không tin vào nó. Và giờ khi tôi đã vượt qua điều đó, biết rằng tôi có chỗ đứng, rằng tôi xứng đáng và vẫn có những vai diễn ý nghĩa dành cho mình, tôi chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn và khiêm nhường vì vũ trụ đã trả lời, đã mang đến cho tôi kịch bản đó”.

Demi trong một lần xuất hiện trên thảm đỏ.

Demi cũng dành những lời động viên cho những người phụ nữ chưa có cơ hội tỏa sáng:

“Tôi nghĩ điều quan trọng là luôn sống cho hiện tại, và giống như thông điệp của bộ phim – đừng phí thời gian vào những gì bạn không có, trong khi bạn có thể ăn mừng tất cả những gì bạn đang có”.

Trà My

Theo Extra.tv (website của chương trình truyền hình Mỹ Extra TV)