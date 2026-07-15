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Tuyệt sắc giai nhân khiến Trấn Thành răm rắp nghe lời: Đang ngủ vẫn bị gọi đi đóng phim, qua cười một cái rồi về

Mộng Điềm
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Mối quan hệ giữa Trấn Thành và mỹ nhân này bất ngờ nhận được sự chú ý không nhỏ.

Là những đồng nghiệp thân thiết của Vbiz, Trấn Thành và Minh Hằng có nhiều năm gắn bó, không ít lần đồng hành trong các chương trình giải trí cũng như luôn thoải mái tung hứng, "cà khịa" nhau mỗi khi có dịp. Chính vì mối quan hệ thân thiết ấy, câu chuyện hậu trường của cả hai trong web-drama Kẻ Săn Tin bất ngờ được "đào" lại. Khi được hỏi vì sao nhận lời xuất hiện với một vai diễn chỉ vỏn vẹn vài giây, nam MC đã khiến cả ê-kíp cười nghiêng ngả với câu nói: "Minh Hằng đẹp nên có quyền".

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Năm 2020, Minh Hằng lần đầu thử sức với vai trò nhà sản xuất khi cho ra mắt web-drama Kẻ săn tin . Dù phát hành trên nền tảng YouTube, nữ ca sĩ - diễn viên vẫn đầu tư mạnh tay từ bối cảnh, hình ảnh đến nội dung. Dự án còn quy tụ dàn khách mời nổi tiếng như Đông Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành, Jun Phạm... góp phần tạo nên sức hút lớn ngay từ khi ra mắt.

- Ảnh 2.

Trong số những màn cameo gây chú ý nhất, Trấn Thành xuất hiện với vai một người bảo vệ chỉ trong vài giây. Dù thời lượng lên hình rất ngắn, nam nghệ sĩ vẫn vui vẻ nhận lời vì mối quan hệ thân thiết với Minh Hằng.

Chia sẻ về quyết định góp mặt trong dự án, Trấn Thành hài hước kể: "Minh Hằng gọi làm sao từ chối được. Bây giờ bảo đi ngang cười một cái rồi về cũng phải làm thôi. Minh Hằng đẹp, biểu gì nghe đó, không bàn cãi. Tôi đang tập kịch từ sáng tới tối mà Hằng bảo chạy sang quay thì cũng phải đi, dù lúc đó đã 12 giờ đêm. Đây là lúc chăn ấm nệm êm, chuẩn bị lên giường ngủ với vợ con nhưng Hằng vẫn dựng đầu tôi dậy để sang đoàn phim. Hằng bảo thì làm thôi, đâu có cãi được, vì đẹp là có quyền hết".

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Không chỉ xuất hiện với vai trò khách mời, Trấn Thành còn nhiệt tình hỗ trợ cả ê-kíp phía sau máy quay. Nam MC trực tiếp hướng dẫn diễn xuất cho Minh Dự trong một số phân cảnh, đồng thời góp ý cách xử lý tình huống và hỗ trợ điều phối diễn viên khi đoàn phim thực hiện đại cảnh tại khách sạn. Sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm cùng tinh thần hết mình của Trấn Thành giúp quá trình ghi hình diễn ra thuận lợi hơn, đồng thời nhận được nhiều lời khen từ các thành viên trong đoàn.

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Tuy vậy, đúng với tính cách hài hước quen thuộc, Trấn Thành vẫn không quên tranh thủ "cà khịa" người bạn thân ngay tại hậu trường. Anh dí dỏm nói: "Tôi cảm nhận không còn tình anh em gì nữa. Thấy tôi làm Bố già thành công nên Minh Hằng quyết định làm dự án đầu tư nhiều tiền hơn để 'chặt' tôi. Gia đình tôi nghèo có cái bàn gỗ ăn cơm, còn Minh Hằng thì bao nguyên một sảnh khách sạn rồi kêu tôi lên quay, có phải bỉ mặt không? Đó, tôi mời anh đóng một cảnh nhỏ trong một đại cảnh của phim đó, anh thấy tiền của tôi chưa?".

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Minh Hằng từng xem Kẻ Săn Tin là dự án tâm huyết khi lần đầu đảm nhận vai trò nhà sản xuất web-drama. Không chỉ góp vốn đầu tư, nữ nghệ sĩ còn tham gia xây dựng ý tưởng, phát triển kịch bản và đảm nhận vai nữ chính Trần Khánh Hạ - một phóng viên chuyên theo đuổi các vụ việc về hôn nhân, gia đình và những góc khuất của giới thượng lưu. Trong hành trình tìm kiếm sự thật, nhân vật liên tục đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm, buộc phải dấn thân vào những cuộc điều tra đầy kịch tính.

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Để khắc họa hình ảnh nữ phóng viên mạnh mẽ và bản lĩnh, Minh Hằng dành nhiều thời gian tập võ, rèn luyện thể lực, đồng thời tự thực hiện nhiều phân cảnh hành động thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào diễn viên đóng thế. Bên cạnh nội dung mang màu sắc điều tra, Kẻ Săn Tin còn gây chú ý khi quy tụ dàn khách mời đông đảo như Trấn Thành, Đông Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Khả Ngân, Trịnh Thăng Bình... góp phần tạo nên sức hút cho dự án ngay từ thời điểm ra mắt.

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Nữ đại gia được NSƯT, phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam gọi là ân nhân, say đắm suốt 21 năm
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Tags

sao Việt

Trấn Thành

Minh Hằng

tuyệt sắc giai nhân

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