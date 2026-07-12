HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ lại bị Trung Quốc vượt mặt

MT
|

Chuyên gia Mỹ thừa nhận mức độ hiện đại công nghệ của Trung Quốc.

Mỹ thua kém về công nghệ tàu cao tốc so với Trung Quốc năm 2026 - Ảnh 1.

Sau khi trở về Mỹ, câu đầu tiên mà cựu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns nói đã khiến nhiều người sững sờ: “ĐSCT Trung Quốc là kỳ tích giao thông vĩ đại nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nước Mỹ thực sự đã bị vượt."

Ông là một chuyên gia ngoại giao và trong nhiều dịp khác nhau, Burns thẳng thắn chia sẻ rằng ông thích đi tàu cao tốc ghế hạng hai, bởi “có thể ngồi cùng người Trung Quốc, trò chuyện với họ… đó là một cách để hòa nhập vào đời sống địa phương. Ngoại giao đôi khi bị tách biệt, giống như sống trong một cái bong bóng, nhưng tôi không muốn sống trong bong bóng đó”.

Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng quãng đường khoảng 1.000 km từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ mất 4,5 giờ bằng tàu cao tốc, một hiệu suất mà hệ thống đường sắt Mỹ hoàn toàn không thể so sánh.

Sự trỗi dậy của ĐSCT Trung Quốc là một hành trình dài. Năm 1978, lãnh đạo Trung Quốc khi ngồi trên tàu Shinkansen của Nhật Bản đã nói rằng: “Cảm giác rất nhanh, như đang thúc người ta phải chạy theo”. Trong khi đó, vào thời điểm ấy, tốc độ trung bình của tàu khách Trung Quốc chỉ khoảng 40 km/h.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2004, khi Trung Quốc thông qua “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn”, đề xuất xây dựng mạng lưới chuyên tuyến vận tải hành khách tốc độ cao “bốn dọc bốn ngang” với tổng chiều dài trên 12.000 km. ĐSCT Trung Quốc bước lên con đường hiện đại hóa thiết bị theo hướng “nhập khẩu công nghệ tiên tiến về thiết kế, sản xuất liên hợp xây dựng thương hiệu Trung Quốc”.

Sau đó, vào ngày 25/6/2017, đoàn tàu động lực phân tán tiêu chuẩn Trung Quốc chính thức được đặt tên là “Fuxing”. Điều này đánh dấu việc ĐSCT Trung Quốc chuyển mình từ “người theo sau” thành “người dẫn dắt”.

Trong 254 tiêu chuẩn quan trọng được áp dụng trên “Fuxing”, tiêu chuẩn Trung Quốc chiếm tới 84%; 11 hệ thống với 96 hạng mục thiết bị chủ yếu sử dụng thống nhất tiêu chuẩn và model Trung Quốc. Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia tham gia xây dựng luật chơi mới.

Một đoàn tàu “Fuxing” chạy tốc độ 350 km/h gồm hơn 500.000 linh kiện, bao trùm nhiều lĩnh vực công nghệ như cơ khí, luyện kim, vật liệu, điện tử công suất, hóa chất, điều khiển thông tin, máy tính, thiết bị đo lường chính xác… Sức mạnh thực sự của ĐSCT Trung Quốc nằm ở chỗ những công nghệ cốt lõi này đều thuộc về Trung Quốc.

Mẫu tàu động lực phân tán CR450 đã được công bố vào cuối năm 2024, với tốc độ khai thác mục tiêu 400 km/h và tốc độ thử nghiệm đạt 450 km/h. Thế hệ tàu mới này dẫn đầu thế giới về tốc độ vận hành, mức tiêu thụ năng lượng, độ ồn trong khoang, quãng đường phanh…

So với các mẫu trước, CR450 tiết kiệm năng lượng hơn (giảm 22% lực cản vận hành, giảm 10% trọng lượng), thoải mái hơn (độ ồn trong khoang giảm 2 dB, không gian phục vụ hành khách tăng 4%), đồng thời thông minh hơn với các nâng cấp toàn diện về điều khiển vận hành, tương tác thông minh với lái tàu, giám sát an toàn và dịch vụ thông minh.

Nhìn Trung Quốc trông thi đại học cứ như "đánh trận" thế này, muốn "gian lận đạt điểm 10 Toán" còn khó hơn lên trời!
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nhật Bản

Thượng Hải

Bắc Kinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại