Mỹ hoãn giao tên lửa PAC-3 Patriot cho Ukraine nhưng... đẩy mạnh viện trợ PAC-2

Ukraine sẽ vẫn nhận được các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot, nhưng là biến thể PAC-2 thay vì PAC-3.

Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot là loại vũ khí được Ukraine yêu cầu nhiều nhất.

Mỹ đang trì hoãn việc giao tên lửa đánh chặn PAC-3 thuộc biến thể MSE cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot.

Đài Radio Liberty cho biết điều này, dẫn lời một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề trong NATO.

Các tên lửa phòng không PAC-3 MSE nói trên được thiết kế chủ yếu để đánh chặn và phá hủy các mục tiêu đạn đạo, chúng có giá thành đắt đỏ lên tới 4 triệu USD mỗi quả.

Đồng thời các tên lửa đánh chặn PAC-2 (phiên bản GEM-T), chủ yếu được sử dụng để chống lại máy bay và tên lửa hành trình, vẫn tiếp tục được chuyển giao theo chương trình PURL.

Tên lửa phòng không PAC-2 GEM-T.

Một nguồn tin đáng tin cậy từ NATO cho biết vấn đề trì hoãn việc chuyển giao tên lửa PAC-3 hiện đang được thảo luận ở cấp độ chính trị cao. Tuy nhiên, hiện các quan chức vẫn chưa biết khi nào tình trạng giao hàng chậm trễ này sẽ được cải thiện.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Mỹ đang tạm giữ các tên lửa đánh chặn mà các đồng minh châu Âu đã thanh toán đầy đủ.

Theo ông Zelensky, một số lô hàng thuộc chương trình PURL vẫn đang chờ sự phê duyệt cuối cùng từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Đồng thời trong 90 ngày qua, Mỹ chỉ chuyển giao 24 tên lửa phòng không thuộc về các hệ thống Patriot cho phía Ukraine.

Quá trình sản xuất tên lửa PAC-3 MSE.

Ngoại trưởng Marco Rubio giải thích sự chậm trễ là do cần phải cân bằng giữa nghĩa vụ với các đối tác và nhu cầu bảo vệ những cơ sở của chính Mỹ.

Đồng thời người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định rằng không có bất cứ yêu cầu chính trị nào từ Mỹ nhằm gây hại cho Ukraine.

Theo các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) vào tháng 7/2026, kho dự trữ tên lửa PAC-3 của Mỹ đã giảm từ hơn 2.300 xuống còn chưa đến 830 quả.