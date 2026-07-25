Mỹ điều tra đợt bùng phát bệnh do Cyclospora lớn nhất lịch sử, hơn 11.500 người nghi mắc sau khi ăn rau sống

Hơn 11.500 người tại Mỹ được cho là đã mắc bệnh do ký sinh trùng Cyclospora trong đợt bùng phát lớn nhất từng được ghi nhận.

Giới chức y tế Mỹ đang mở rộng điều tra đợt bùng phát bệnh do ký sinh trùng Cyclospora được đánh giá là lớn nhất từng ghi nhận, khi hơn 11.500 người được cho là đã mắc bệnh trong mùa hè năm nay.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cơ quan này đã ghi nhận 4.173 ca bệnh được xác nhận bằng xét nghiệm trong nước và đang điều tra thêm khoảng 7.400 trường hợp nghi nhiễm.

Ban đầu, cuộc điều tra chỉ tập trung tại 5 bang gồm Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio và West Virginia. Tuy nhiên, theo The Washington Post, phạm vi điều tra hiện đã được mở rộng lên 9 bang, bổ sung thêm Illinois, Oklahoma và Pennsylvania. Bang Kansas cũng thông báo đang điều tra các ca bệnh có liên quan đến đợt bùng phát đa bang này.

Ảnh: Justin Sullivan/Getty Images

CDC cho biết hiện 41 bang trên toàn nước Mỹ đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh Cyclospora, vốn thường xuất hiện nhiều vào mùa hè. Tuy nhiên, giới chức vẫn đang xác định chính xác có bao nhiêu bang nằm trong ổ dịch liên quan đến nguồn thực phẩm chung và bao nhiêu trường hợp là các ca bệnh riêng lẻ.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy xà lách búp Mỹ thái sợi được phục vụ tại các nhà hàng Taco Bell là nguồn lây nhiễm tại 5 bang đầu tiên. Loại rau này được truy xuất về một nhà cung cấp duy nhất là Taylor Farms de Mexico, doanh nghiệp đã chủ động thu hồi sản phẩm.

Cyclospora là bệnh do ký sinh trùng đơn bào cực nhỏ Cyclospora gây ra. Loại ký sinh trùng này thường làm ô nhiễm các loại rau củ quả ăn sống khi thực phẩm tiếp xúc với phân chứa mầm bệnh.

Người nhiễm Cyclospora thường có các triệu chứng như tiêu chảy dữ dội, tiêu chảy nhiều nước và có thể tái phát nhiều lần trong nhiều tuần. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể gặp tình trạng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và sụt cân.

Song song với cuộc điều tra trên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng vừa cập nhật thông tin về một cuộc điều tra riêng liên quan đến 72 ca mắc Cyclospora. Đến nay, cơ quan này vẫn chưa xác định được sản phẩm thực phẩm cụ thể gây ra các trường hợp trên.

Trong khi đó, một số ổ dịch quy mô nhỏ tại các bang khác, như North Carolina, đã xác định nguồn lây liên quan đến rau mùi tây và rau mùi - những loại rau gia vị thường được sử dụng dưới dạng ăn sống.

Nguồn: The Guardian