Mỹ đánh giá: Suy thận rất “sợ” loại nước quen thuộc này, nhiều người Việt uống suốt mà không biết

Loại nước rất tốt cho thận

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho bệnh nhân suy thận trong hành trình kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu đã phân tích tác động lâu dài của thói quen uống trà ở 17.575 người mắc bệnh thận mạn. Những người tham gia có độ tuổi trung bình 62,3 và được theo dõi dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Mỹ trong suốt 20 năm, theo trang tin y khoa Medical Xpress.

Trong thời gian theo dõi, nhóm nghiên cứu ghi nhận 5.835 trường hợp tử vong, trong đó có 1.823 ca liên quan đến bệnh tim mạch. Phân tích cho thấy việc tiêu thụ trà có liên hệ với khả năng sống sót cao hơn ở bệnh nhân suy thận.

Theo kết quả nghiên cứu, việc duy trì thói quen uống trà mỗi ngày có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát bệnh thận mạn, góp phần cải thiện tỷ lệ sống còn và nâng cao chất lượng sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn sớm của bệnh.

Cụ thể, những bệnh nhân suy thận giai đoạn 1–2 uống khoảng 4 tách trà mỗi ngày (mỗi tách 240 ml) có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn tới 11%.

Đáng chú ý, trà đen được đánh giá mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Chỉ cần bổ sung thêm một tách trà đen mỗi ngày cũng liên quan đến việc giảm khoảng 10% nguy cơ tử vong ở nhóm bệnh nhân giai đoạn sớm.

Không chỉ vậy, khi thay một tách trà xanh bằng trà đen mỗi ngày, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm khoảng 8%, đồng thời nguy cơ tử vong liên quan tim mạch giảm khoảng 11%.

Các tác giả cho rằng phát hiện này mở ra thêm hy vọng cho người bệnh thận mạn đang tìm kiếm những biện pháp tự nhiên nhằm cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu khuyến nghị bệnh nhân chỉ nên uống tối đa khoảng 4 tách trà đen mỗi ngày và ưu tiên dùng trà không đường để đạt lợi ích tốt nhất.

Có nhiều tác dụng với sức khỏe và tuổi thọ

Tăng nguồn năng lượng tự nhiên

Trong các dòng trà phổ biến, trà đen thường chứa hàm lượng caffeine cao nhất, dù mức cụ thể còn phụ thuộc vào từng loại và thời gian hãm. Thông thường, thời gian ngâm khoảng 3–5 phút được xem là phù hợp để chiết xuất hương vị và hoạt chất. Nếu ngâm lâu hơn, lượng caffeine có thể tăng nhưng trà cũng dễ bị đậm và đắng.

Giúp tỉnh táo nhưng vẫn thư thái

Không giống cà phê hay nước tăng lực dễ gây cảm giác bồn chồn, trà đen chứa L-theanine — một axit amin có khả năng làm dịu tác động kích thích quá mức của caffeine. Nhờ sự phối hợp này, người uống có thể duy trì sự tỉnh táo trong khi vẫn cảm thấy bình tĩnh, từ đó hỗ trợ khả năng tập trung và chức năng nhận thức. Việc duy trì thói quen uống trà cũng được cho là có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn khi kết hợp với lối sống lành mạnh.

Dồi dào chất chống oxy hóa

Trà đen cung cấp nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol. Những hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, góp phần giảm viêm mạn tính và bảo vệ tế bào. Nhờ đó, việc uống trà đen điều độ có thể hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và một số bệnh mạn tính khác.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Tim mạch khỏe mạnh là nền tảng cho thể lực và chất lượng sống. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, trà đen có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi dùng thay cho các loại đồ uống nhiều đường như nước ngọt.

Lưu ý: Trà đen vẫn chứa caffeine, vì vậy người nhạy cảm với chất này, phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh lý nền nên cân nhắc lượng dùng phù hợp và tham khảo ý kiến chuyên môn khi cần.