Mỹ đánh giá: Không phải chạy hay bơi, đây mới là môn thể thao mà đột quỵ cũng phải "sợ", đơn giản không tốn kém

Không cần phòng tập hay thiết bị chuyên dụng, đây là một trong những cách đơn giản để tăng vận động hàng ngày mà đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Cách vận động có thể mang lại khác biệt cho tim mạch

Leo cầu thang là hoạt động cường độ tương đối cao trong thời gian ngắn. Khi thực hiện, nhịp tim tăng, cơ tim phải hoạt động nhiều hơn và lưu lượng máu trong cơ thể cũng tăng theo.

Theo Tiến sĩ Vignesh Raghunath, Atlantic Medical Group, Trung tâm Y tế Morristown, New Jersey, hoạt động này có thể giúp cải thiện khả năng bơm máu của tim, đồng thời hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết và cholesterol - những yếu tố liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu cho thấy những người leo hơn 5 tầng cầu thang mỗi ngày, tương đương khoảng 50 bậc, có nguy cơ mắc một số bệnh tim mạch thấp hơn khoảng 20%, bao gồm đau tim, đột quỵ và các vấn đề liên quan đến cục máu đông.

Đáng chú ý, trong thời gian theo dõi khoảng 12,5 năm, những người từ bỏ thói quen leo cầu thang có nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch cao hơn 32% so với nhóm duy trì hoạt động này.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Leo cầu thang còn huy động nhiều nhóm cơ ở phần thân dưới, bao gồm cơ đùi trước, gân kheo, cơ mông và bắp chân. Duy trì hoạt động này có thể góp phần cải thiện sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và sức bền.

Do phải nâng trọng lượng cơ thể qua từng bậc, leo cầu thang cũng tiêu hao năng lượng đáng kể. Khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý và các hoạt động thể chất khác, đây có thể là một phần trong kế hoạch kiểm soát cân nặng.

Hoạt động thể chất thường xuyên còn liên quan đến những lợi ích đối với sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và khả năng kiểm soát căng thẳng.

Về lâu dài, duy trì vận động thường xuyên như đi bộ, leo cầu thang cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tử vong thấp hơn. Tuy nhiên, đây là mối liên hệ được quan sát trong nghiên cứu, không có nghĩa chỉ riêng việc leo cầu thang có thể quyết định tuổi thọ.

Leo càng nhiều chưa chắc càng tốt

Dù có nhiều lợi ích, cầu thang cũng tạo áp lực đáng kể lên khớp gối. Khi bước lên hoặc xuống từng bậc, các cấu trúc ở đầu gối phải chịu lực và ma sát lớn hơn so với đi lại trên mặt phẳng. Vùng xương dưới sụn, sụn chêm và hệ thống dây chằng cũng phải chịu thêm áp lực.

Vì vậy, hiệu quả của bài tập phụ thuộc nhiều vào cân nặng, cấu trúc chân và tình trạng khớp của mỗi người.

Với người khỏe mạnh, BMI ở mức bình thường, không đau mỏi đầu gối và không có bất thường ở khớp gối, leo cầu thang có thể trở thành một hình thức vận động hàng ngày.

Ngược lại, người thừa cân, béo phì, chân vòng kiềng, chân chữ X hoặc đã có dấu hiệu hẹp khe khớp cần thận trọng và hạn chế việc liên tục lên xuống cầu thang.

Theo các tài liệu chuyên ngành chấn thương chỉnh hình và vật lý trị liệu được dẫn lại, người thoái hóa khớp gối có thể được giới hạn tổng số bước đi bộ, bao gồm cả sinh hoạt và tập luyện, ở khoảng 3.000-6.000 bước mỗi ngày, tương đương 2-4 km, tùy tình trạng cụ thể.

Do đó, nếu đang đau đầu gối, mắc bệnh xương khớp hoặc muốn bắt đầu tập luyện sau thời gian dài ít vận động, nên được bác sĩ đánh giá trước để lựa chọn hình thức và cường độ phù hợp.

(Tổng hợp)