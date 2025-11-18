Mỹ đánh giá đây là “vua của các loại rau”, chứa đầy dưỡng chất quý, người Việt đã ăn từ lâu

Tạp chí Mỹ First For Women cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã công bố danh sách những loại rau bổ dưỡng nhất.

Top 10 loại rau dẫn đầu gồm: cải xoong (100 điểm), cải thảo (91,99), cải cầu vồng (89,27), lá củ dền (87,08), rau chân vịt (86,43), rau diếp xoăn (73,36), rau xà lách (70,73), rau mùi tây (65,59), xà lách Romaine (63,48) và cải rổ (62,49).

CDC cho biết, các nhà nghiên cứu dựa trên dữ liệu dinh dưỡng thô, tức phân tích rau ở trạng thái sống, nhằm đảm bảo các chất dinh dưỡng không bị thay đổi trong quá trình chế biến hay nấu nướng.

Nghiên cứu tập trung vào 17 dưỡng chất thiết yếu, gồm chất xơ, kali, sắt cùng các vitamin A, C, D, E, K. Các loại rau củ và trái cây được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng này. Trong đó, nhiều loại rau được xếp hạng cao như cải xoong, cải thảo, rau xà lách, rau mùi tây hay lá củ dền đều phổ biến và dễ tìm thấy tại các chợ và siêu thị ở Việt Nam.

Giá trị dinh dưỡng của cải xoong

Cải xoong là loại rau cực giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Loại rau này có vị cay nồng, hơi đắng đặc trưng.

Theo dữ liệu từ CDC Mỹ, mỗi 100g cải xoong chứa khoảng 11 calo, 2g protein, 1g carbohydrate, 1g chất xơ, 43mg vitamin C, 160μg vitamin A và 250μg vitamin K.

Ngoài ra, cải xoong còn cung cấp một lượng nhỏ các vitamin và khoáng chất khác như vitamin E, thiamine, riboflavin, vitamin B6, folate, axit pantothenic, magie, phốt pho, kali, natri và đồng, góp phần tăng cường giá trị dinh dưỡng toàn diện cho bữa ăn.

Lợi ích sức khỏe của cải xoong

Theo TODAY.com, cải xoong là nguồn giàu hai dưỡng chất nổi bật: vitamin C và vitamin K, mỗi loại mang đến nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng.

Vitamin C hỗ trợ hệ miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất collagen, hấp thụ sắt, chuyển hóa protein và hoạt động như chất chống oxy hóa. Dù nhiều người đã nạp đủ vitamin C hàng ngày, ăn cải xoong vẫn là cách tuyệt vời để bổ sung dưỡng chất này.

Vitamin K ít được chú ý hơn nhưng rất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì xương chắc khỏe. Các loại rau lá xanh thường chứa nhiều vitamin K, và cải xoong là một trong những nguồn tốt nhất.

Ngoài các vitamin, cải xoong còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu về 12 loại rau họ cải phát hiện hơn 40 flavonoid độc đáo trong cải xoong, với tổng lượng phenol và khả năng trung hòa gốc tự do vượt trội hơn hẳn các loại rau còn lại.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những chất chống oxy hóa này có liên quan đến nguy cơ thấp hơn của các bệnh mãn tính như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Ngoài vitamin và khoáng chất, cải xoong còn chứa các hợp chất tự nhiên có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể và cải thiện chức năng gan. Loại rau lá xanh này giúp gan lọc độc tố và loại bỏ các chất thải, trở thành lựa chọn lý tưởng trong các chế độ ăn uống hướng tới giải độc.

Lưu ý khi sử dụng cải xoong:

Cải xoong an toàn và bổ dưỡng đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, những người đang sử dụng thuốc làm loãng máu cần thận trọng, vì lượng vitamin K cao trong cải xoong có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Do đó, người dùng thuốc này nên kiểm soát lượng cải xoong tiêu thụ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ.