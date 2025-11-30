Mỹ đánh giá đây là 9 loại cây tốt nhất cho sức khỏe: Khoa học đã chứng minh

Nếu những cây xanh trong nhà đã “chiếm lĩnh” không gian sống của bạn, phủ kín kệ sách, bàn cạnh sofa hay mặt bếp, bạn không hề cô đơn. Do mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn trong vài năm qua, doanh số cây xanh trang trí đã tăng mạnh. Bên cạnh tác dụng trang trí, các chuyên gia cho rằng cây trong nhà còn có lợi cho sức khỏe của bạn.

Các bác sĩ y học tự nhiên từ lâu đã đưa cây cỏ vào thực hành điều trị, và đơn giản chỉ cần dành thời gian quanh cây xanh đã mang lại “tác động tích cực toàn diện”, theo lời Amy Rothenberg, bác sĩ y học tự nhiên và chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Y học Tự nhiên Massachusetts, Mỹ.

“Khi chúng ta nói về việc chăm sóc toàn diện con người, tức là chăm sóc cơ thể, cảm xúc và tinh thần; và cây có thể chạm đến tất cả những khía cạnh thiết yếu đó,” Rothenberg giải thích.

Theo một bài viết trên website chính thức của Hiệp hội Bác sĩ Y học Tự nhiên Mỹ (American Association of Naturopathic Physicians), cây xanh giúp cải thiện chất lượng không khí, đem lại vẻ đẹp vào ngôi nhà và tăng cường sức khỏe tinh thần bằng cách cho bạn cơ hội chăm sóc một sinh thể. Cây đặt trong phòng ngủ có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, còn cây trong bếp giúp làm sáng không gian nếu bạn không có cửa sổ.

Mặc dù bất kỳ loại cây nào cũng tốt cho tâm hồn và sức khỏe tinh thần, dưới đây là những lựa chọn hàng đầu của các chuyên gia.

Những loại cây nào tốt nhất cho sức khỏe?

Theo Alex Cromer, chuyên gia tư vấn sức khỏe tinh thần tại Virginia, Mỹ, loại cây tốt nhất là loại phù hợp với phong cách cá nhân cũng như lịch sinh hoạt của bạn. Và đừng lo nếu bạn không giỏi chăm cây! Nhiều loại cây tốt cho sức khỏe lại rất dễ chăm sóc, nên bạn có thể tận hưởng sự hiện diện của chúng và nhận được lợi ích sức khỏe.

1. Cây lan chi

Cây lan chi cực kỳ dễ trồng, không cần chăm sóc thường xuyên và phát triển tốt dù bạn đầu tư rất ít công sức. Chúng có lá hẹp và được gọi là “cây nhện” (spider plant) trong tiếng Anh vì những “nhánh cây con nhỏ mọc trên cuống dài trông giống những con nhện”, theo Đại học Wisconsin-Madison.

Cây lan chi nổi tiếng với khả năng lọc sạch không khí. Nghiên cứu của NASA cho thấy lá, đất, rễ và vi sinh vật của cây có thể hoạt động như bộ lọc tự nhiên để giảm chất ô nhiễm. Trong thí nghiệm, cây nhện loại bỏ 95% formaldehyde độc hại khỏi không khí trong hộp kín trong 24 giờ.

2. Cây lan ý

Tên gọi tiếng Anh của cây lan ý - peace lily - đã gợi cảm giác bình yên. Loại cây khỏe mạnh này “có hoa và rất đẹp mắt” và có thể mang lại lợi ích sức khỏe, theo Trevor Cates, bác sĩ y học tự nhiên tại Utah, Mỹ. Nghiên cứu năm 2022 đăng trên tạp chí Applied Sciences cho thấy lan ý có khả năng làm sạch không khí, giúp loại bỏ CO₂ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs).

Lan ý có thể sống nhiều năm và liên tục nở hoa trắng rộng như lá cờ hòa bình. Chúng dễ chăm sóc, không cần nhiều ánh sáng - rất phù hợp cho những góc râm. Tuy nhiên, hãy để xa trẻ nhỏ và thú cưng vì có thể gây nôn hoặc sưng lưỡi nếu nuốt phải.

3. Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ là cây trồng trong nhà rất tốt. Chúng dễ chăm sóc và chỉ cần tưới một lần mỗi tuần. Nghiên cứu cũng chỉ ra cây cao su có khả năng lọc không khí. Tuy nhiên, hãy giữ chúng xa trẻ nhỏ và thú cưng vì cây rất độc nếu bị ăn phải.

4. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ có lá mọc thẳng đứng và rất ít cần chăm sóc. Chúng chỉ cần tưới khi đất khô, sống được trong mọi điều kiện ánh sáng. Chúng “phát triển mạnh ngay cả khi bị bỏ bê”. Lưỡi hổ cũng nằm trong nghiên cứu của NASA và được chứng minh có khả năng loại bỏ độc tố khỏi không khí.

5. Cây dương xỉ

Nghiên cứu năm 2022 đăng trên Applied Sciences cho thấy dương xỉ Boston là loại cây hiệu quả nhất trong việc loại bỏ VOCs khỏi không khí. Cây dễ trồng và đẹp nhất khi để trong giỏ treo hoặc trên giá để tán lá buông xuống. Chúng cần ánh sáng vừa và đất luôn ẩm, nên sẽ tốn nhiều thời gian chăm hơn.

6. Cây trầu bà

Khi nghĩ đến cây trồng trong nhà, nhiều người sẽ nghĩ đến trầu bà. Chúng rất dễ trồng, chỉ cần ánh sáng gián tiếp và tưới thưa. Nghiên cứu cho thấy trầu bà có thể giảm ozone trong nhà, giúp dễ thở hơn và giảm nguy cơ bệnh hô hấp, đồng thời loại bỏ VOCs.

7. Cây thường xuân

Cây thường xuân là loại cây linh hoạt, đã được chứng minh giúp giảm CO₂, formaldehyde và độc tố trong không khí. Cây có thể trồng trong nhà hoặc ngoài trời. Khi trồng trong nhà, chúng phát triển tốt trong giỏ treo hoặc chậu, và có thể uốn theo giàn hoặc khung, theo Đại học Clemson. Cây cần ánh sáng trực tiếp và tưới đẫm khi đất khô.

8. Xương rồng và các loại sen đá

Xương rồng và sen đá “phát triển tốt dù hầu như không được chăm sóc”. Chúng chịu hạn, chỉ cần tưới khi đất hoàn toàn khô. Chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ để trang trí và cũng giúp lọc không khí. Một số loài, như sen đá ngọc bích (jade plant), còn có thể tăng độ ẩm trong phòng. Nha đam đặc biệt có tính dược liệu, giúp trị vết cắt, bỏng và các vấn đề về da.

9. Các loại thảo mộc

Các loại thảo mộc trong chậu nhỏ không chỉ giúp góc bếp xinh hơn mà còn truyền cảm hứng để bạn nấu ăn và ăn uống lành mạnh hơn. Tự trồng húng tây, ngò tây hay bạc hà còn rẻ hơn mua ngoài chợ. Một số loại thảo mộc như hoa cúc và oải hương đã được chứng minh giúp giảm lo âu, theo hệ thống y tế Mỹ Mayo Clinic. Chúng cũng chứa vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa - có lợi cho chế độ ăn uống của bạn.