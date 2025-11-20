8 loại cây đuổi ruồi muỗi tốt nhất cho sân vườn của bạn

Ruồi muỗi có thể trở thành nỗi phiền toái cho cả gia đình. Cho dù xuất hiện ở ngoài sân vườn hay trong nhà, ruồi muỗi đều có thể cản trở việc sinh hoạt, ăn uống của chúng ta cũng như tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh bất ngờ.

Theo công ty làm vườn Hoselink (Úc), có một số loại cây trồng có khả năng xua đuổi ruồi muỗi một cách tự nhiên, giúp bạn thoải mái tận hưởng ánh nắng ngoài sân vườn mà không lo bị chúng làm phiền.

Dưới đây là danh sách 8 loại cây đuổi ruồi muỗi tốt nhất mà bạn có thể trồng tại vườn của mình.

1. Oải hương

Oải hương được nhiều người ưa thích bởi hương thơm tuyệt vời và tinh dầu tự nhiên mạnh mẽ của nó. Oải hương có tác dụng làm dịu mà con người yêu thích suốt hàng thế kỷ, tuy nhiên, chúng lại khiến côn trùng khó chịu. Để tận dụng tối đa khả năng của oải hương, hãy trồng nó ở nơi có nhiều nắng gần lối vào vườn hoặc cửa trước để giảm số lượng côn trùng có thể lọt vào nhà.

2. Khuynh diệp

Nổi tiếng với tán lá và mùi hương không thể nhầm lẫn, khuynh diệp đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Chỉ riêng mùi hương đã có thể xua đuổi ruồi muỗi; tuy nhiên, tinh dầu được chiết xuất từ lá còn mạnh hơn và có thể lấy ra đơn giản bằng cách nghiền và chà lá giữa hai tay. Bạn thậm chí có thể pha tinh dầu với nước để tạo thành dung dịch xịt.

Ngoài ra, loại tinh dầu này còn có tác dụng kháng khuẩn, có thể hữu ích nếu bạn bị côn trùng cắn. Do có nhiều loài khuynh diệp với kích thước phát triển khác nhau, bạn nên chọn những loài phù hợp để trồng trong chậu nhằm dễ dàng chăm sóc và di chuyển.

3. Sả

Sả chứa tinh dầu citronella, một thành phần phổ biến trong nến và hầu hết các chất chống côn trùng. Sả là một loại cây bụi nhỏ với những bẹ lá thẳng đứng màu xanh rực rỡ - không chỉ làm đẹp cho khu vườn mà còn hữu ích trong nấu ăn nhờ tinh dầu thơm tự nhiên. Bạn nên trồng sả trong chậu gần lối vào nhà hoặc ở vị trí nhiều nắng với đất thoát nước tốt.

4. Cây nguyệt quế

Cây nguyệt quế là một loại cây bụi phát triển chậm nhưng có thể trở thành cây cỡ trung nếu không tỉa. Nó chịu được điều kiện khắc nghiệt và cũng rất hữu ích trong nấu ăn. Lá nguyệt quế chứa tinh dầu có mùi hăng khó chịu đối với côn trùng ở gần nó. Bạn có thể trồng cây nguyệt quế gần nhà hoặc khu vực vui chơi ngoài trời của gia đình.

Cây nguyệt quế cũng có thể trồng trong chậu và nên được chuyển vào nơi có mái che hoặc trong nhà vào những tháng mùa đông.

5. Húng tây

Ruồi cực kỳ ghét húng tây. Hãy trồng loại thảo mộc này ở bất cứ nơi nào bạn thấy phù hợp để xua đuổi những con ruồi phiền toái. Loài cây này rất thích hợp để trồng trong chậu, xen giữa hoa và rau. Chúng mang đến cảm giác tươi mới cho khu vườn ngoài trời đồng thời giữ ruồi tránh xa.

Người ta cũng chứng minh rằng trồng húng quế gần các loại thảo mộc và rau khác có lợi vì nó có thể cải thiện hương vị của một số loại rau, đặc biệt là cà chua và măng tây.

6. Bạc hà

Bạc hà là loại cây đuổi côn trùng hoàn hảo nếu bạn bị giới hạn về không gian. Bạc hà thích không gian trồng nhỏ, nghĩa là nó phát triển rất tốt trong chậu.

7. Hương thảo

Hương thảo là loại cây không thể thiếu trong bất kỳ vườn thảo mộc nào. Loại cây tuyệt vời này là chất chống côn trùng tự nhiên tốt nhất. Các chuyên gia từ Hoselink gợi ý trồng hương thảo xen kẽ các loại rau. Hương thảo có tinh dầu đặc trưng phổ biến trong nấu ăn nhưng lại rất khó chịu với côn trùng.

8. Cúc vạn thọ

Dễ trồng ở vị trí nhiều nắng, loài hoa này có mùi hương giúp xua đuổi ruồi. Nhiều người làm vườn trồng cúc vạn thọ giữa các loại cây trồng để ngăn côn trùng phá hoại. Bạn sẽ thường thấy cúc vạn thọ đi kèm với hoa hồng; hai loài này phát triển tốt khi trồng cùng nhau. Cúc vạn thọ là loài cây nên có trong mọi khu vườn vì chúng thu hút ong và các côn trùng có lợi khác giúp xây dựng hệ sinh thái khỏe mạnh.

Lưu ý

Tất cả các cây được liệt kê ở trên đều là những chất xua đuổi ruồi và muỗi tự nhiên phổ biến nhất. Hãy nhớ rằng mỗi khu vườn có môi trường khác nhau, vì vậy những gì hiệu quả trong vườn này có thể hiệu quả hơn hoặc kém hơn trong vườn khác.

Ruồi và muỗi là những loài gây phiền toái phổ biến nhất, và bạn sẽ thấy rằng nhiều loại cây xua đuổi chúng cũng giúp giảm thiểu các loại côn trùng gây hại khác. Sử dụng kết hợp các loại cây này trong vườn sẽ không chỉ bảo vệ cây trồng và bản thân bạn khỏi ruồi muỗi mà còn mang lại sự đa dạng và hương thơm cho không gian sống ngoài trời.