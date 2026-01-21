Mỹ đánh giá đây là 5 loại cá tốt nhất "nuôi" tim mạch và trí não, còn ít thuỷ ngân: Nhiều loại giá cực bình dân

Theo các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ tại Mỹ, lợi ích này đến từ việc cá giàu vitamin, khoáng chất và đặc biệt là axit béo omega-3 - nhóm chất béo có vai trò giảm viêm, hỗ trợ chức năng thần kinh, cải thiện tuần hoàn máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Dưới đây là 5 loại cá được các chuyên gia Mỹ đánh giá cao nhất cho tim mạch và não bộ.

Cá hồi

Cá hồi thường xuyên đứng đầu danh sách thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Theo chuyên gia dinh dưỡng Jacqueline Gomes, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ với Health, cá hồi đặc biệt giàu omega-3, bao gồm DHA và EPA.

Hai axit béo này giúp giảm chất béo trung tính, cải thiện cholesterol, giảm viêm và bảo vệ tim mạch trước stress oxy hóa. Đồng thời, DHA còn đóng vai trò quan trọng đối với cấu trúc và chức năng não bộ, hỗ trợ trí nhớ và khả năng nhận thức.

Không chỉ vậy, cá hồi còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, kali, selen và chất chống oxy hóa astaxanthin - hợp chất có thể góp phần bảo vệ não bộ trước quá trình lão hóa và suy giảm nhận thức. Cá hồi cũng được đánh giá là có hàm lượng thủy ngân thấp, dù là cá hồi tự nhiên hay cá hồi nuôi.

Cá mòi

Dù có kích thước nhỏ, cá mòi lại là “kho dinh dưỡng” cho tim và não. Bác sĩ Amanda Kahn, chuyên gia về tuổi thọ cho biết cá mòi rất giàu EPA, DHA, vitamin D, B12, canxi và selen.

Cá mòi chứa rất ít thủy ngân, khiến chúng trở thành lựa chọn an toàn để sử dụng thường xuyên. Bên cạnh omega-3, lượng canxi dồi dào trong cá mòi còn góp phần hỗ trợ hoạt động tim và điều hòa huyết áp.

Cá hồi vân (cá hồi cầu vồng)

Cá hồi vân là loài cá nước ngọt giàu omega-3, protein và vitamin D. Theo bác sĩ Kahn, loại cá này có hàm lượng thủy ngân thấp và thường được nuôi trồng theo hướng bền vững.

Vitamin D kết hợp với omega-3 trong loại cá này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng tế bào não, cải thiện trí nhớ và điều chỉnh tâm trạng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thiếu vitamin D có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức và trầm cảm ở người lớn tuổi.

Cá trích

Cá trích là loài cá nhỏ, nhiều dầu, có giá trị dinh dưỡng tương tự cá mòi. Theo chuyên gia dinh dưỡng Cheryl Mussatto, cá trích giàu omega-3 giúp hạ huyết áp, giảm viêm và duy trì nhịp tim ổn định.

Đặc biệt, chỉ một khẩu phần khoảng 85 gam cá trích đã cung cấp hơn 400% nhu cầu vitamin B12 mỗi ngày. Vitamin B12 rất cần thiết cho hệ thần kinh và quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine - những chất liên quan trực tiếp đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần.

“Cá trích cũng có hàm lượng thủy ngân thấp, được đánh giá là an toàn để ăn thường xuyên”, chuyên gia Mussatto giải thích.

Cá cơm

Cá cơm cung cấp lượng omega-3 đáng kể, đồng thời giàu canxi và sắt. Một khẩu phần cá cơm khoảng 85 gam đáp ứng 15% nhu cầu canxi một ngày của cơ thể. Canxi giúp duy trì sức khỏe tim mạch, trong khi sắt cần thiết cho việc vận chuyển oxy, sản xuất năng lượng và tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh - yếu tố quan trọng cho một bộ não khỏe mạnh.

Theo các chuyên gia, cá cơm ít bị nhiễm thuỷ ngân, phù hợp để sử dụng thường xuyên trong các món ăn hằng ngày như salad, nước sốt hay món kho.

Theo Health