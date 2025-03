Mỹ đánh giá 1 loại nông sản Việt sạch nhất, gần như không chứa thuốc trừ sâu, bổ đến mức người Nhật tôn là "món ăn trường sinh"

Mỹ đánh giá 1 loại nông sản Việt sạch nhất, gần như không chứa thuốc trừ sâu

Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với những loại nông sản tươi ngon và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong danh sách những loại nông sản chứa ít dư lượng thuốc trừ sâu nhất theo đánh giá của các chuyên gia Mỹ từ tổ chức EWG (Environmental Working Group), khoai lang đã được xếp vào nhóm "sạch nhất".

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong giai đoạn 2016-2018, 19 loại dư lượng thuốc trừ sâu khác nhau đã được phát hiện trên khoai lang trồng theo phương pháp thông thường, nhưng phần lớn chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp. Trong đó, Dicloran (một loại thuốc diệt nấm thường được sử dụng để ngăn ngừa thối mềm) là hóa chất được tìm thấy trong một số mẫu. Tuy nhiên, việc gọt vỏ khoai lang có thể giúp loại bỏ đa số các dư lượng này. Ngoài ra, ngâm khoai lang trong dung dịch nước và baking soda có thể giúp tăng hiệu quả loại bỏ hóa chất còn sót lại.

Theo Consumer Reports (CR), khoai lang thông thường được đánh giá là "rủi ro thấp", trong khi khoai lang hữu cơ được xem là "rủi ro rất thấp".

Khoai lang không chỉ sạch mà còn tốt. Tại Nhật, đây là món ăn được xếp vào danh sách "món trường thọ". Okinawa (Nhật Bản) là vùng đất nổi tiếng với tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo sách Healthy at 100: The Scientifically Proven Secrets of the World's Healthiest and Longest-Lived Peoples, chế độ ăn của người Okinawa có đóng góp lớn đến điều này. Họ tiêu thụ rất ít thịt, sữa, trứng và thực phẩm chế biến, thay vào đó khoai lang chiếm đến 60% lượng calo trong khẩu phần ăn hàng ngày của họ. Nhờ chế độ ăn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, người Okinawa có tuổi thọ cao, ít bị bệnh tim, ung thư ruột kết, vú, tuyến tiền liệt hơn so với người Mỹ.

Lợi ích sức khỏe tuyệt vời của khoai lang

1. Cung cấp dồi dào dinh dưỡng

Khoai lang giàu chất xơ, vitamin C, kali, axit pantothenic (vitamin B5), niacin (vitamin B3), vitamin B6, mangan, magiê và đồng. Đặc biệt, màu cam của khoai lang đến từ beta-carotene – một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây ra.

2. Tăng cường miễn dịch

Khoai lang chứa nhiều vitamin A, giúp cơ thể tạo tế bào miễn dịch ngăn ngừa nhiễm trùng.

3. Bảo vệ mắt

Beta-carotene trong khoai lang giúp cải thiện thị lực, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng.

4. Kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt, khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn khoai tây trắng, giúp tiêu hóa chậm và kiểm soát đường huyết tốt hơn.

5. Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong khoai lang giúp nhuận tràng, giảm táo bón.

6. Chống viêm

Chất chống oxy hóa trong khoai lang có tác dụng chống viêm, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh viêm nhiễm mãn tính.

7. Tốt cho tim mạch

Kali trong khoai lang giúp duy trì huyết áp ổn định, giảm nguy cơ đột quỵ.

8. Hỗ trợ giảm cân

Khoai lang chứa ít calo nhưng giàu dinh dưỡng, giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

9. Khoai lang và khả năng phòng chống ung thư

Khoai lang tím đặc biệt giàu anthocyanin – một chất chống oxy hóa mạnh. Lên đến 80% protein trong khoai lang là sporamin, được nghiên cứu về khả năng chống ung thư.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sporamin có thể ức chế sự phát triển của ung thư lưỡi, túi mật và trực tràng. Một nghiên cứu đăng trên Nutrition and Cancer năm 2016 cũng cho thấy chiết xuất từ vỏ khoai lang có khả năng chống ung thư vú, ruột kết, buồng trứng, phổi và đầu/cổ.

Lưu ý khi sử dụng khoai lang

Không ăn quá nhiều: Mặc dù khoai lang tốt cho sức khỏe, ăn quá nhiều có thể gây dư thừa vitamin A, ảnh hưởng đến gan và gây vàng da.

Tránh ăn khi bụng đói: Khoai lang chứa nhiều axit, có thể gây khó chịu dạ dày nếu ăn khi đói.

Cẩn thận với người có bệnh thận: Lượng kali cao trong khoai lang có thể gây áp lực lên thận, không phù hợp với người mắc bệnh thận mạn tính.

Kiểm soát lượng tinh bột: Dù có chỉ số đường huyết thấp, khoai lang vẫn chứa tinh bột, cần kiểm soát lượng ăn nếu đang theo chế độ giảm cân hoặc tiểu đường.

Chế biến đúng cách: Hấp hoặc luộc khoai lang giúp giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn so với chiên hoặc nướng.