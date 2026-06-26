Một bé gái 3 tuổi tại bang New York (Mỹ) đã tử vong sau thời gian dài bị bỏ bê, trong đó tình trạng nhiễm chấy rận nghiêm trọng dẫn đến thiếu máu nặng. Vụ việc khiến dư luận nước này bàng hoàng và làm dấy lên đề xuất siết chặt hình phạt đối với tội ngộ sát do cẩu thả.

Một tòa án tại bang New York (Mỹ) vừa tuyên án đối với Matthew Dylewski và Samantha Dylewski sau cái chết thương tâm của con gái út Joycelynn Dylewski, 3 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/2/2025, bé Joycelynn được phát hiện trong tình trạng khó thở tại căn hộ gia đình ở thị trấn Corinth, cách thành phố Albany khoảng một giờ di chuyển. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Kết quả điều tra sau đó xác định nguyên nhân tử vong là một vụ giết người do bỏ bê nghiêm trọng trong thời gian dài. Các công tố viên cho biết Joycelynn bị nhiễm chấy rận ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến thiếu máu. Tình trạng thiếu máu kéo dài đã làm tổn thương tim và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

Bé gái thiệt mạng

Cặp vợ chồng đã nhận tội ngộ sát do cẩu thả liên quan đến cái chết của con gái và bị tuyên mức án tối đa lên tới 4 năm tù giam trong tháng này.

Theo báo cáo pháp y, ngoài tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, trong cơ thể Joycelynn còn có clonidine, một loại thuốc điều trị huyết áp.

Trong quá trình điều tra, Samantha Dylewski, 33 tuổi, khai rằng con gái thường chống đối khi cô cố gắng bôi thuốc điều trị chấy rận. Người mẹ cũng cho rằng những viên clonidine bị con trai để ngoài tầm kiểm soát và Joycelynn đã vô tình uống phải.

Tuy nhiên, công tố viên Jennifer Buckley cho biết tin nhắn giữa Samantha và chồng lại cho thấy hai người từng trao đổi về việc cho Joycelynn sử dụng loại thuốc này.

"Người chồng nhắn rằng cô ấy có thể cho Joycelynn dùng thuốc. Không lâu sau khi đứa trẻ qua đời, trên điện thoại xuất hiện một lượt tìm kiếm về thời gian thuốc tồn tại trong cơ thể", bà Buckley trình bày trước tòa.

Samantha cũng khai rằng con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng phía công tố cho biết kết quả khám nghiệm cho thấy tim của Joycelynn hoàn toàn bình thường.

Cuộc điều tra còn hé lộ điều kiện sống vô cùng tồi tệ bên trong căn hộ của gia đình. Tường nhà phủ đầy bụi bẩn, rác thải vương vãi khắp nơi, thảm trải sàn bám bẩn và xuống cấp nghiêm trọng.

Những hình ảnh do đơn vị vệ sinh được thuê dọn dẹp căn hộ sau khi bé gái qua đời công bố cho thấy thực phẩm hết hạn, bao bì thức ăn, túi rác và nhiều vật dụng sinh hoạt chất đống trong các phòng.

Nơi sinh sống của gia đình

Các điều tra viên còn phát hiện nhiều côn trùng khác trong nhà. Trên thi thể Joycelynn có cả xác gián chết. Một điều tra viên cho biết hàm răng của bé đã "mục nát và đen sì".

Ngoài nạn chấy rận nghiêm trọng, căn hộ còn xuất hiện ruồi, thực phẩm thối rữa và bồn rửa bát trong bếp bị tắc nghẽn bởi rác bẩn.

Khi tuyên án Samantha vào đầu tháng 6, Thẩm phán James R. Davis nhận định báo cáo tiền tuyên án của cặp vợ chồng là "bản báo cáo kinh hoàng nhất" mà ông từng đọc.

Ông nói với người mẹ đang bật khóc tại tòa: "Con gái của cô đã phải chịu đau đớn trong một thời gian dài. Ngay cả những đứa trẻ khác trong gia đình cũng nhận ra con bé đang phải chịu đựng vì sự bỏ bê của cô. Có con là một món quà. Cô có nhiều người con, nhưng tất cả đều đã phải chịu tổn thương dưới sự chăm sóc của cô."

Ngoài án tù, hai bị cáo còn bị cấm liên lạc và gặp mặt 4 người con còn lại cho đến năm 2038 theo lệnh bảo vệ của tòa án.

Trước tòa, Samantha thừa nhận trách nhiệm của mình đối với bi kịch xảy ra.

"Là một người mẹ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ các con khỏi nguy hiểm, nhưng tôi đã thất bại. Tôi cũng đã thất bại với những đứa con khác. Có rất nhiều điều lẽ ra tôi phải biết và phải làm. Từ ngày đó đến nay, tôi không thể diễn tả hết những cảm xúc trong lòng. Tôi không muốn sự thương hại hay tha thứ. Điều duy nhất tôi mong muốn là được gặp lại con gái mình", người phụ nữ nói.

Trong phiên tuyên án riêng diễn ra hôm 22/6, Matthew Dylewski cũng bày tỏ sự hối hận.

"Tôi ước người chết là tôi chứ không phải con gái mình. Đến tận hôm nay tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Không điều gì có thể thay đổi được nữa. Tôi chỉ muốn chết để có thể ở bên con bé", người cha nói.

Sau vụ việc gây chấn động dư luận, Thượng nghị sĩ bang New York James Tedisco cùng Nghị sĩ Matt Simpson đã đề xuất một dự luật mới mang tên "Joycelynn's Law". Nếu được thông qua, mức án tối đa đối với tội ngộ sát do cẩu thả sẽ được nâng từ mức hiện tại lên 20 năm tù.

Nguồn: Daily Mail