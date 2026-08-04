Mỹ áp thuế mới 12,5%, tiểu bang kiện chính quyền Trump

Liên minh gồm 25 tiểu bang của Mỹ kiện chính quyền ông Trump về mức thuế mới từ 10% - 12,5% áp lên hàng hóa của 60 đối tác thương mại.

Theo The Guardian, liên minh 25 tiểu bang đang yêu cầu Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tạm dừng việc áp thuế, tuyên bố chúng là bất hợp pháp và ra lệnh hoàn trả khoản thuế đã nộp.

Thuế quan áp đặt lên 59 quốc gia và Liên minh châu Âu hồi tháng 7 chiếm 99,4% hàng nhập khẩu của Mỹ. Quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cáo buộc những quốc gia này chưa làm đủ để ngăn chặn hàng nhập khẩu được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Container chở hàng xếp dọc theo con tàu tại cảng Oakland, Mỹ. (Ảnh: AP)

“Sau khi thất bại tại Tòa án Tối cao, chính quyền lại một lần nữa cố gắng tăng thuế bất hợp pháp đối với các gia đình và doanh nghiệp bằng vòng thuế quan mới. Dù chính quyền có cố gắng biện minh thế nào đi nữa, luật pháp và Hiến pháp của Mỹ đều quy định Tổng thống không có quyền áp đặt thuế quan tràn lan lên những quốc gia mà ông ấy muốn”, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James tuyên bố.

Ngoài New York, những tiểu bang tham gia vào vụ kiện này bao gồm Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington và Wisconsin, cùng với thống đốc của Kentucky và Pennsylvania.

Mức thuế mới có hiệu lực từ tháng 7, sau khi mức thuế “Ngày Giải phóng” bị tuyên bố vi hiến và một loạt mức thuế tạm thời mới hết hạn.

Đề xuất áp thuế mới nhất sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 - một đạo luật liên bang nhằm vào những quốc gia sử dụng lao động cưỡng bức. Mức thuế mới ảnh hưởng đến đối tác thương mại lớn, bao gồm Canada, Nhật Bản, Na Uy, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc.

Vụ kiện này tiếp nối vụ kiện riêng biệt do Trung tâm Tư pháp Tự do đệ trình thay mặt cho 2 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, những doanh nghiệp này cho rằng ông Trump vượt quá quyền hành pháp khi áp đặt mức thuế mới.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul và Tổng chưởng lý James lập luận mức thuế quan mà chính quyền áp đặt dựa trên “cuộc điều tra được cho nhằm vào nỗ lực chống lao động cưỡng bức của những quốc gia không đáp ứng yêu cầu của Điều 301”.

Họ cho rằng chính quyền đang sử dụng “lao động cưỡng bức” như cái cớ để tiếp tục chính sách áp đặt thuế quan bừa bãi gây thiệt hại cho nhiều quốc gia, dẫn đến giá cả hàng hóa tăng cao cho người dân.