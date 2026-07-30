Được gọi là "độc sỹ" bởi những mưu kế không chừa đường lui, Giả Hủ có năng lực sinh tồn cực mạnh, di huấn của ông giúp gia tộc thoát diệt vong khi thời thế thay đổi.

Trong lịch sử Tam quốc đầy biến động, Giả Hủ được đánh giá là một trong những nhân vật thấu hiểu nhân tính và sở hữu năng lực sinh tồn chính trị xuất sắc nhất. Dù bị hậu thế gắn danh “độc sỹ” bởi những mưu kế tàn độc, tầm nhìn chiến lược và di huấn lâm chung của ông lại là di sản giúp dòng họ thoát khỏi biến cố diệt tộc.

Vì sao bị gọi là “độc sỹ”?

Theo các ghi chép lịch sử, Giả Hủ sinh ra tại Vũ Uy, Lương Châu, từ nhỏ đã thể hiện khả năng quan sát sâu sắc về thời cuộc. Tuy khi còn trẻ danh tiếng không mấy nổi bật nhưng danh sỹ Diêm Trung đã sớm nhận ra ông sở hữu mưu lược như Trương Lương, Trần Bình.

Giả Hủ bị gọi là “độc sỹ số một Tam quốc” không phải vì xảo quyệt âm hiểm, mà vì các kế sách của ông thường đánh thẳng vào điểm yếu nhân tính, thủ đoạn tàn độc và không để lại đường lui.

Những dấu ấn quân sự của Giả Hủ đã nhiều lần làm thay đổi cục diện lịch sử. Sau khi Đổng Trác chết, Lý Thôi, Quách Dĩ vốn định giải tán quân đội trốn chạy, nhưng Giả Hủ lại khuyên họ phản công Trường An, cuối cùng khiến triều đình một lần nữa rơi vào hỗn loạn, bách tính chịu đựng thảm họa chiến tranh.

Tại trận Đồng Quan, ông lại đưa ra kế ly gián, đâm thọc Mã Siêu và Hàn Toại, khiến liên quân Tây Lương nghi kỵ lẫn nhau, tự tàn sát nhau, giúp Tào Tháo giành chiến thắng dễ dàng. Mưu lược của ông nhiều lần xoay chuyển cục diện thiên hạ nhưng cũng gây ra hậu quả thảm khốc, do đó ông bị hậu thế gắn cho cái danh “độc sỹ”.

Giả Hủ trước lúc lâm chung nghiêm cấm con cháu chọn phe, điều này giúp gia tộc thoát đại họa vào 26 năm sau. (Ảnh: QQ)

Khác với các mưu sỹ khác, bản lĩnh lớn nhất của Giả Hủ không phải là xuất kỳ chế thắng, mà là biết khi nào nên ra tay, khi nào nên im lặng. Kinh qua 5 đời chủ gồm Đổng Trác, Lý Thôi, Trương Tú, Tào Tháo và Tào Phi, ông luôn duy trì lối sống cực kỳ kín đáo, không kết giao quyền quý hay xây dựng bè phái. Ngay cả khi trở thành trọng thần của Tào Tháo với hàng loạt đóng góp lớn tại Quan Độ hay Xích Bích, ông vẫn chủ động đứng ngoài các cuộc tranh giành công trạng.

Sau này khi Tào Tháo do dự việc lập Tào Phi hay Tào Thực làm thế tử, Giả Hủ không bộc lộ thái độ trực tiếp, chỉ mượn lịch sử Viên Thiệu, Lưu Biểu vì phế trưởng lập thứ mà diệt vong để nhắc nhở, cuối cùng thúc đẩy Tào Phi kế vị, một lần nữa thể hiện trí tuệ chính trị đỉnh cao.

Di huấn trên giường bệnh

Năm 223, ở tuổi 77, nhận thấy sức khỏe suy kiệt, Giả Hủ triệu tập các con đến bên giường bệnh để nói lời trăng trối. Thay vì để lại tài sản hay dặn dò con cháu tìm kiếm vinh hoa, ông đưa ra một nguyên tắc sinh tồn nghiêm ngặt: Tuyệt đối không thân cận hoàng tộc họ Tào, không tham gia chuyện tranh giành giữa các đảng phải trong triều đình và không bao giờ chọn phe trong mọi cuộc xung đột quyền lực.

Trải qua nhiều thập kỷ quan sát các cuộc thanh trừng nội bộ, Giả Hủ nhận định rằng phần lớn quan lại thời loạn không chết vì đao kiếm trên chiến trường mà sụp đổ vì đứng sai phe trong các cuộc đấu tranh chính trị. Ông dự báo mâu thuẫn giữa hoàng thất Tào Ngụy và các thế lực quyền thần sẽ sớm bùng nổ; đứng ngoài trung tâm quyền lực là con đường duy nhất để bảo toàn gia tộc.

Con cháu Giả Hủ nhờ luôn tuân thủ tổ huấn nên bình an trải qua thời kỳ Tào Ngụy diệt vong, đến thời Tây Tấn, Đông Tấn vẫn có người làm quan to. (Ảnh: SH)

Lời cảnh báo của Giả Hủ được chứng minh giá trị sinh tử vào năm 249, tức 26 năm sau khi ông qua đời. Tư Mã Ý phát động sự biến Cao Bình Lăng, đảo chính lật đổ phe cánh Tào Sảng. Cuộc thanh trừng chính trị tàn khốc sau đó đã xóa sổ hàng loạt tông thất Tào Ngụy, cựu thần và các phe phái liên quan, khiến triều đình rơi vào cảnh đẫm máu.

Trong bối cảnh đó, gia tộc họ Giả nhờ kiên trì thực hiện di huấn của tổ tiên, không bám víu thế lực, không gia nhập phe phái mà nằm ngoài tầm ngắm của cuộc diễn biến quyền lực. Hậu duệ của Giả Hủ không những bình an vượt qua cuộc khủng hoảng Cao Bình Lăng và sự sụp đổ của nhà Tào Ngụy, mà còn tiếp tục duy trì vị thế xã hội, có nhiều người làm quan lớn dưới thời Tây Tấn và Đông Tấn.

Di sản của Giả Hủ chứng minh rằng trong những giai đoạn biến động lịch sử phức tạp, việc thấu hiểu quy luật quyền lực và duy trì sự trung lập đúng thời điểm mới là chiến lược bảo toàn gia tộc bền vững nhất.