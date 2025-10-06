Muốn vùng kín luôn thơm tho và khỏe mạnh, chị em nhất định phải nhớ "5 tránh, 5 chăm" khi ăn uống

Mùi khó chịu ở vùng kín luôn là vấn đề khiến nhiều phụ nữ, đặc biệt là giai đoạn tiền mãn kinh - thường là sau tuổi 40 cảm thấy mất tự tin. Khi nội tiết tố thay đổi, lượng estrogen giảm mạnh, môi trường âm đạo trở nên khô, độ pH mất cân bằng nên mùi hôi dễ xuất hiện hơn. Ngoài yếu tố vệ sinh và bệnh lý, chế độ ăn uống cũng là “chìa khóa” quyết định mùi vùng kín, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Các chuyên gia phụ khoa cho biết, chế độ ăn có thể là con dao hai lưỡi. Nếu ăn đúng, vùng kín sẽ luôn thơm tho và khỏe mạnh. Ngược lại, ăn sai dễ gây viêm nhiễm, nấm ngứa và mùi hôi khó chịu.

5 thực phẩm ăn nhiều gây mùi, không tốt cho vùng kín

- Rượu bia: Cồn làm cơ thể mất nước, rối loạn nội tiết và phá vỡ độ pH âm đạo. Phụ nữ tiền mãn kinh uống nhiều càng dễ khô rát, ngứa ngáy và có mùi khó chịu. Ngoài ra, gan hoạt động kém khiến mùi cơ thể và vùng kín đậm hơn.

Ảnh minh họa

- Thực phẩm nhiều đường : Ăn nhiều ngọt khiến nấm men Candida sinh sôi, làm khí hư ra nhiều và gây mùi hôi. Với phụ nữ tiền mãn kinh, rối loạn hormone khiến vi khuẩn có hại dễ phát triển mạnh hơn. Nên giảm bánh kẹo, nước ngọt và đồ tráng miệng nhiều đường.

- Gia vị nặng mùi: Hành, tỏi, cà ri chứa hợp chất lưu huỳnh có thể bài tiết qua mồ hôi và dịch âm đạo. Ăn nhiều khiến vùng kín ám mùi khó chịu, đặc biệt rõ khi cơ thể mất cân bằng hormone. Trước các dịp thân mật, nên hạn chế nhóm gia vị này.

- Đồ chiên rán, dầu mỡ: Thức ăn nhiều dầu mỡ khiến tuyến mồ hôi hoạt động mạnh và hormone rối loạn. Phụ nữ tiền mãn kinh ăn nhiều dễ viêm nhiễm âm đạo, gây mùi và ngứa. Nên ưu tiên hấp, luộc hoặc nướng thay vì chiên rán.

- Thực phẩm chứa caffeine: Cà phê, trà đặc hay nước tăng lực khiến cơ thể mất nước, vùng kín khô và dễ viêm. Caffeine còn làm tăng bốc hỏa, tim đập nhanh, rối loạn hormone ở tuổi tiền mãn kinh. Mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa 200mg caffeine, tương đương 1 ly cà phê nhỏ.

5 thực phẩm giúp vùng kín thơm tho và khỏe mạnh hơn

- Nước lọc: Ở tuổi tiền mãn kinh, phụ nữ thường dễ khô hạn và nóng trong do rối loạn nội tiết. Uống đủ nước giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, cân bằng pH âm đạo và ngăn vi khuẩn phát triển. Mỗi ngày nên uống ít nhất 1,5 - 2 lít nước chia đều trong ngày, không đợi khát mới uống.

Ảnh minh họa

- Sữa chua nguyên chất: Sữa chua chứa lợi khuẩn Lactobacillus, giúp cân bằng môi trường âm đạo và ức chế nấm Candida - cũng là nguyên nhân hàng đầu gây mùi và viêm ngứa vùng kín. Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn khoảng 100 - 120g sữa chua không đường mỗi ngày, tốt nhất sau bữa trưa, để duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh cho cơ quan sinh dục nữ.

- Nam việt quất: Loại quả này giàu anthocyanin và proanthocyanidin có khả năng chống viêm, giảm mùi hôi và phòng nhiễm trùng đường tiết niệu. Ở tuổi tiền mãn kinh, khi sức đề kháng giảm, nên uống một ly nước ép nam việt quất đặc hoặc ăn 30 - 50g quả tươi mỗi ngày để hỗ trợ hệ tiết niệu và giúp vùng kín luôn sạch, thơm tự nhiên.

- Cần tây : Cần tây nhiều nước, vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp thải độc và cân bằng pH âm đạo. Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh nên duy trì uống nước ép cần tây 2 - 3 lần mỗi tuần hoặc dùng trong các món salad, canh để hỗ trợ điều hòa nội tiết và tăng hương thơm tự nhiên cho cơ thể.

Ảnh minh họa

- Dứa : Dứa chứa enzyme bromelain và vitamin C giúp kháng viêm, làm sạch niêm mạc và cải thiện mùi vùng kín. Ngoài ra, dứa còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm nhiễm do rối loạn hormone. Tuy nhiên, chỉ nên ăn khoảng 150g dứa chín mỗi lần, tránh dứa xanh hoặc ăn khi đói để không ảnh hưởng dạ dày.

Nguồn và ảnh: EDH, Family Doctor