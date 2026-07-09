Muốn chứng minh CCCD cũ đã bị hủy và CCCD mới đều cùng 1 người, phải làm thủ tục gì? Bộ Công an trả lời

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã giải đáp thắc mắc của một công dân liên quan đến việc xác nhận CCCD cũ và CCCD mới sau khi thay đổi thông tin cá nhân.

Theo đó, công dân Phạm Trúc Tâm cho biết, cuối năm 2022, chị làm CCCD gắn chip. Sau khi nhận thẻ, chị phát hiện thông tin về giới tính bị ghi sai. Tuy nhiên, trước khi phát hiện sai sót, chị đã sử dụng thẻ CCCD này để mở một tài khoản ngân hàng. Sau đó, chị làm lại CCCD để điều chỉnh đúng thông tin giới tính và CCCD cũ đã bị cơ quan chức năng thu hồi, hủy bỏ.

Hiện nay, khi muốn đóng vĩnh viễn tài khoản ngân hàng được đăng ký bằng CCCD cũ, phía ngân hàng yêu cầu chị phải có giấy xác nhận hai số CCCD đều thuộc cùng một người. Từ đó, chị gửi câu hỏi đến Bộ Công an để được hướng dẫn về quy trình, thủ tục xin loại giấy xác nhận này.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Công an dẫn quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP ngày 13/2/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Cụ thể:

"Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Điều 12. Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy

Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên VNelD và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy."

Từ đó, Bộ Công an cho biết, kể từ khi Nghị định 58/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/3/2026, Công an cấp xã và cơ quan quản lý căn cước cấp tỉnh đã dừng cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy theo quy định trước đây.

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, công dân cần đến Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước cấp tỉnh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước theo số định danh cá nhân đã được cấp đúng giới tính. Sau khi được cấp thẻ mới, toàn bộ thông tin của công dân, bao gồm số chứng minh nhân dân 9 số (nếu có), số căn cước đã bị hủy và số căn cước mới được cấp theo đúng giới tính, sẽ được mã hóa và tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ cũng như trên ứng dụng VNeID.

Vì vậy, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể tra cứu, khai thác thông tin bằng cách quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc trên ứng dụng VNeID để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cũng như các giao dịch khác.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.