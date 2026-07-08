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Phát hiện tín hiệu lạ tại khu vực biên giới, cơ quan chức năng tìm ra nguyên nhân đến từ món đồ xách tay

Thùy Anh
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Đây là sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình.

Ngày 19/5/2026, thông qua Hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động tiên tiến iSpectra, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, UBND và lực lượng Công an phường Móng Cái 1 tiến hành kiểm tra đột xuất tại một căn nhà thuộc khu đô thị vùng biên giới.

Tại đây, lực lượng liên ngành đã phát hiện và bắt quả tang một thiết bị kích sóng thông tin di động (Repeater) đang hoạt động trái phép. Qua đấu tranh và kiểm tra kỹ thuật, cơ quan chức năng xác định thiết bị này do một cá nhân tự mua từ nước ngoài theo hình thức hàng xách tay, sau đó tự ý lắp đặt trong nhà với mục đích tăng cường sóng cho các thuê bao di động nội bộ.

Tuy nhiên, do thiết bị không được cấp phép lưu hành và hoàn toàn không có dấu hợp quy theo quy định, nó đã liên tục tạo ra các phát xạ độc hại, trực tiếp chèn ép và gây nhiễu nghiêm trọng đến các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) xung quanh khu vực cửa khẩu. Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V đã ngay lập tức lập biên bản vi phạm hành chính, tịch thu tang vật và yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động của thiết bị này theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, vấn nạn tự ý lắp đặt Repeater không chuẩn quy chuẩn kỹ thuật gây nhiễu mạng viễn thông diện rộng đang có xu hướng phức tạp với nhiều vụ việc tương tự đã bị triệt phá trong thời gian gần đây.

- Ảnh 1.

Món đồ tưởng vô hại nhưng lại chứa hiểm họa

Theo các chuyên gia viễn thông, các thiết bị kích sóng (Repeater) trôi nổi trên thị trường thường không có mạch lọc nhiễu đạt chuẩn hoặc bị đẩy công suất phát lên quá cao so với quy định. Khi hoạt động, chúng liên tục phát ra các tín hiệu rác chèn ép trực tiếp vào băng tần thương mại được cấp phép của các nhà mạng viễn thông. Hệ quả trực tiếp là làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng mạng viễn thông trong khu vực lân cận, gây ra các hiện tượng như tín hiệu chập chờn, rớt cuộc gọi liên tục, giảm tốc độ truy cập dữ liệu (4G/5G) và thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ lớn về mất an toàn thông tin liên lạc quốc gia.

Qua vụ việc này, Cục Tần số vô tuyến điện tiếp tục đưa ra khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tự ý mua bán, tàng trữ hoặc lắp đặt các thiết bị vô tuyến điện trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc thiếu dấu chứng nhận hợp quy. Để cải thiện chất lượng sóng trong nhà, người dùng cần liên hệ trực tiếp với các nhà mạng viễn thông hợp pháp để được hỗ trợ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn. Trong trường hợp phát hiện tín hiệu di động tại khu vực sinh sống bất ngờ bị suy giảm nghiêm trọng, nghi ngờ có nguồn phát nhiễu từ thiết bị kích sóng lậu, người dân cần phản ánh ngay cho Cục Tần số vô tuyến điện để các chuyên gia mang máy đo chuyên dụng tới kiểm tra và xử lý kịp thời.

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tín hiệu

Cục Tần số Vô tuyến điện

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