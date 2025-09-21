Muốn biết gan khoẻ hay yếu cứ nhìn vào chân sẽ rõ: Có 1 trong 5 dấu hiệu này nên đi khám ngay!

Gan đảm nhận nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể, chẳng hạn như lọc độc tố, chuyển hóa chất béo, cân bằng hormone,... Khi gan bắt đầu suy yếu, những dấu hiệu đầu tiên có thể âm thầm xuất hiện ngay ở chân, nhưng dễ bị mọi người bỏ qua.

Chia sẻ trên báo Anh Express, tiến sĩ Eric Berg, chuyên gia sức khỏe tại Mỹ đồng thời là Giám đốc của công ty Dr Berg Nutritionals nếu chân xuất hiện 1 trong 5 dấu hiệu dưới đây, đó có thể là “tín hiệu cầu cứu” từ lá gan.

Cẩn trọng với các dấu hiệu bất thường ở chân. (Ảnh minh hoạ)

5 dấu hiệu cảnh báo gan suy yếu

1. Cẳng chân xuất hiện các chấm đỏ hoặc nâu

Những nốt đỏ hoặc nâu nhỏ trên da ở cẳng chân có thể bị lầm tưởng là vết muỗi đốt hay bầm tím. Tuy nhiên, đây có thể là tình trạng xuất huyết dưới da.

Tình trạng này xảy ra khi gan bị suy yếu, làm giảm khả năng sản xuất protein đông máu. Điều này khiến các mao mạch nhỏ dễ vỡ, nhất là ở cẳng chân do bộ phận này thường chịu tác động lớn của trọng lượng cơ thể và trọng lực trái đất.

Tiến sĩ Berg cho biết: “Chân xuất hiện các đốm đỏ nâu, có vảy có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan, viêm gan hoặc thậm chí là gan nhiễm mỡ tiến triển”.

2. Nốt tĩnh mạch mạng nhện ở mắt cá chân và bàn chân

Tĩnh mạch mạng nhện là tình trạng các mạch máu nhỏ nổi dưới da, xòe ra như mạng nhện. Theo chuyên gia, tĩnh mạch mạng nhện thường xuất hiện ở mắt cá chân, bàn chân và có thể cảnh báo các vấn đề về gan.

Tiến sĩ Berg cho biết: “Tình trạng này thường xảy ra khi chức năng gan suy yếu, gây ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa và đào thải estrogen. Điều này có thể khiến lượng estrogen tích tụ trong cơ thể và gây giãn mạch, tạo ra các nốt tĩnh mạch mạng nhện”.

Tĩnh mạch mạng nhện ở chân có thể cảnh báo chức năng gan suy yếu. (Ảnh minh hoạ)

3. Phù chân

Nếu dùng ngón tay ấn vào chỗ mu bàn chân hoặc mắt cá chân và thấy lõm lại trong vài giây, đó là dấu hiệu của phù chân. Cẳng chân, bàn chân, mắt cá chân xuất hiện tình trạng sưng tấy, phù nề có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng xơ gan, suy gan.

Theo chuyên gia, nguyên nhân gây phù chân có thể đến từ các vấn đề về gan. Gan suy yếu có thể làm giảm nồng độ albumin - 1 loại protein được tạo ra ở gan. Nồng độ albumin thấp khiến chất lỏng trong máu đi vào các mô, gây sưng tấy chi dưới và các bộ phận khác trên cơ thể.

4. Gót chân nứt nẻ

Gót chân nứt nẻ có thể là do cơ thể thiếu nước, khiến da bị khô, tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan.

Theo tiến sĩ Berg, gan bị tổn thương có thể khiến cơ thể kém hấp thu các vitamin tan trong chất béo, chẳng hạn như vitamin A, D, E, K và axit béo omega-3. Điều này gây thiếu hụt omega-3 và một số loại vitamin cần thiết cho sức khỏe làn da, từ đó gây ra tình trạng da khô, nứt nẻ, biểu hiện rõ nhất thường là ở gót chân.

Gót chân khô, nứt nẻ có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh gan. (Ảnh minh hoạ)

5. Bàn chân có mùi hôi bất thường

Thông thường, mùi hôi ở chân thường là do mồ hôi và vi khuẩn, nhưng đôi khi hôi chân cũng có thể bắt nguồn từ các vấn đề tại gan. Khi chức năng gan suy yếu và không thể loại bỏ độc tố hiệu quả, các chất thải này có thể thoát ra ngoài qua tuyến mồ hôi, bao gồm tuyến mồ hôi ở bàn chân. Chuyên gia cảnh báo, nếu chân có mùi amoniac, mùi hôi nặng dù đã vệ sinh kỹ càng, mọi người cần cảnh giác với các bệnh lý ở gan.

Lá gan khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Do đó, chuyên gia khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường kể trên, mọi người nên đến bệnh viện để kiểm tra sớm, giúp phát hiện và điều trị bệnh kịp thời (nếu có).