Mừng cho Phương Oanh

Liên tục cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên hai con nhỏ, Phương Oanh đang cho thấy một diện mạo mới tươi tắn, bình yên và rạng rỡ hơn bao giờ hết sau giai đoạn sóng gió của gia đình.

Dạo gần đây, trang Facebook cá nhân của Phương Oanh bỗng "sống động" hơn hẳn. Nữ diễn viên liên tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường từ chuyến du lịch cùng hai nhóc tì giữa khung cảnh núi rừng thơ mộng, đến loạt ảnh trong bộ áo dài hồng thêu tay rực rỡ vừa được dùng làm ảnh đại diện mới. Bài đăng nào cũng thu về lượng tương tác khủng, ảnh đại diện mới đạt gần 20.000 lượt thích, clip dạo chơi cùng hai con thu về gần 30.000 lượt thích và hơn 1.000 bình luận chỉ sau vài giờ.

Phần bình luận tràn ngập lời khen của khán giả và người hâm mộ: xinh hơn, trẻ hơn, tinh thần nhẹ nhàng và thoải mái hơn thấy rõ. Caption mới nhất của cô "Kìa ngàn ngôi sao lung linh dường như cũng có tâm tư muốn gửi trao" được nhiều người đọc như một lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa sau những ngày tháng không dễ dàng.

Không khó để nhớ lại giai đoạn cách đây không lâu, ông xã shark Bình gặp biến cố. Thời điểm đó, Phương Oanh gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội một sự im lặng hiếm thấy ở người vốn cởi mở với công chúng. Khán giả lo lắng, fan tiếc nuối, nhưng cô chọn cách đối mặt trong lặng lẽ.

Sự trở lại lần này vì thế càng khiến người hâm mộ mừng lòng. Không chỉ tích cực chia sẻ cuộc sống cá nhân, Phương Oanh còn để lộ diện mạo ngày càng rạng ngời gương mặt tươi tắn, phong cách tự tin và đặc biệt là ánh mắt bình yên trong từng tấm hình bên hai con.

Trước khi trở thành cái tên gắn liền với những ồn ào đời tư, Phương Oanh là một trong những diễn viên được săn đón bậc nhất màn ảnh nhỏ phía Bắc. Bắt đầu từ những vai phụ năm 2012, cô dần tạo dấu ấn qua các phim như Hoa bay , Lời thì thầm từ quá khứ và Gái già xì tin . Bước ngoặt đầu tiên đến với vai Súa trong Lặng yên dưới vực sâu (2017) cô gái người Mông hiền lành bị "cướp vợ" về làm dâu nhà giàu mang về đề cử Cánh Diều Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi Phương Oanh mới thực sự bùng nổ. Quỳnh búp bê ra mắt và ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông, biến "Quỳnh búp bê" thành biệt danh khán giả gọi cô mãi cho đến tận bây giờ.

Tiếp nối thành công đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt phim giờ vàng VTV với những vai diễn đa dạng, khẳng định vị thế "nữ chính vàng" bảo chứng sức hút cho các dự án phim truyền hình trọng điểm. Với Phương Oanh, có lẽ đây chính là cách cô chọn để bước tiếp không ồn ào, không giải thích. Chỉ cần để những khoảnh khắc hạnh phúc bên hai con tự nói lên tất cả.