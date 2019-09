Mụn ở lưng có phải do nóng gan?

Nguyễn Hùng (Quảng Ninh)

Theo miêu tả có thể bạn bị u nang tuyến bã. Đây là những u ở trong da hoặc dưới da, rất hay gặp; chất chứa ở bên trong mềm, màu trắng ngà. Các u nang tuyến bã ở thượng bì có thể do thoái hóa mỡ tạo thành.

Nó thường khu trú ở vùng da mỡ như mặt, cổ, ngực, lưng. Tổn thương là những u dưới thượng bì với kích thước khác nhau. Thượng bì căng, màu sắc bình thường hoặc đỏ, nếu có viêm mật độ nhão hoặc mềm.

Dấu hiệu đặc trưng nhưng không thường xuyên là đỉnh có chỗ lõm xuống, có khi thành chấm đen, ấn vào làm chảy ra qua lỗ đó một chất mỡ màu trắng ngà, mùi hắc, khó chịu và chảy thành một sợi như khi ta bóp vào tuýp thuốc.

Các u nang tuyến bã thường kết hợp với trứng cá. Có thể có bội nhiễm do các vi khuẩn gây mủ, sau khi thoát mủ có thể lành bệnh. U nang tuyến bã là do tắc các ống tuyến bã, làm giãn các ống dẫn và ứ đọng chất bã, chứ không phải do nóng gan như mọi người thường nghĩ.

U nang tuyến bã với kích thước nhỏ, không có triệu chứng chèn ép mô xung quanh và không ảnh hưởng nhiều tới thẩm mỹ (như ở lưng) thì bạn chỉ cần theo dõi, chú ý tắm rửa thường xuyên để lỗ chân lông thông thoáng thì u sẽ không to lên. Không được tự ý nặn hay rạch u tại nhà, nếu u lớn lên hoặc bạn muốn lấy u sớm thì cần đến bệnh viện (chuyên khoa da liễu) để làm tiểu phẫu.