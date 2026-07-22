Mục sở thị điểm trung chuyển, bãi đỗ vùng phát thải thấp Hà Nội

Hà Nội chính thức triển khai thí điểm Vùng phát thải thấp tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ từ 1/7 đến hết năm 2026. Khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên), gồm xe mô tô, xe gắn máy, ô tô, từ 19-24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.