Mẫu taxi tự lái Tesla Cybercab có giá khởi điểm dưới 30.000 USD, nhưng khách hàng cá nhân mua xe còn phải chi thêm phí thuê bao hàng tháng và bị giới hạn khu vực hoạt động.

Tesla đã mở chương trình đặt mua mẫu xe tự lái Cybercab dành cho khách hàng cá nhân, với giá khởi điểm 29.990 USD (khoảng 772 triệu đồng) chưa bao gồm thuế.

Tuy nhiên, người mua phải đáp ứng một số điều kiện, đầu tiên là khoản đặt cọc không hoàn lại 1.000 USD (25,7 triệu đồng). Khoản tiền này giúp khách hàng giữ suất sở hữu khi xe đi vào sản xuất.

Tesla đã mở bán Cybercab cho một số khách hàng cá nhân.

Đáng chú ý, xe phải đăng ký dịch vụ tự lái của Tesla mới có thể sử dụng. Điều này có nghĩa là phí thuê bao hàng tháng là bắt buộc, với giá 299 USD (7,7 triệu đồng). Tháng sử dụng đầu tiên được miễn phí khi mua xe.

Theo Motor1, khi cộng hết các con số, tổng chi phí sở hữu và sử dụng Cybercab trong 10 năm ước tính khoảng 65.600 USD (gần 1,7 tỷ đồng), với điều kiện giá xe và phí thuê bao hàng tháng không thay đổi đáng kể trong suốt thời gian này.

Hiện tại, chỉ một số khách hàng được Tesla lựa chọn mới có thể đặt mua mẫu xe điện hai chỗ ngồi này. Hãng cũng lưu ý rằng Cybercab chỉ có thể tự vận hành tại những khu vực đang triển khai dịch vụ Robotaxi, cụ thể là một số địa bàn thuộc hai bang Texas và Florida (Mỹ).

Theo Tesla, Cybercab là mẫu xe được phát triển chuyên biệt cho công nghệ tự lái, không trang bị vô lăng và bàn đạp theo cấu hình thông thường. Các điều khoản thuê bao cũng cho phép hãng đình chỉ những tính năng tự hành nếu khách hàng vi phạm thỏa thuận sử dụng dịch vụ.

Tesla Cybercab không có vô-lăng, bàn đạp, chỉ có hai chỗ và một màn hình.

Tesla dự kiến bắt đầu bàn giao Cybercab từ tháng 12/2026, khởi đầu tại thành phố Austin. Nhà máy tại đây sẽ đảm nhiệm những lô xe đầu tiên trước khi hãng mở rộng hoạt động sản xuất và phân phối sang các thị trường khác.

Hiện Tesla liệt kê 8 thành phố thuộc bang Texas và Florida có hỗ trợ dịch vụ Robotaxi. Tuy nhiên, điều khoản của hãng cũng lưu ý rằng phạm vi này có thể bị giới hạn và thay đổi theo thời gian.

Ngay cả tại các địa điểm được nêu, phạm vi hoạt động thực tế của Robotaxi trong giai đoạn đầu có thể nhỏ hơn so với trên bản đồ quảng bá của Tesla. Điều này có thể hạn chế khả năng tự hành của Cybercab trong quá trình sử dụng hàng ngày, đặc biệt với những hành trình dài đến sát ranh giới khu vực dịch vụ.

Dịch vụ Robotaxi của Tesla cũng đang trong tầm ngắm của các cơ quan quản lý liên bang Mỹ. Một trong những vấn đề được chú ý là sự xuất hiện của bộ điều khiển dạng cần joystick được giấu kín, làm dấy lên câu hỏi về mức độ tự động hóa thực sự của phương tiện.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra xem xét việc Tesla chứng nhận Cybercab đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn phương tiện liên bang.

Trong đó, cơ quan này kiểm tra những dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc mẫu xe không có các bộ phận điều khiển thủ công truyền thống, nhưng vẫn được hãng cho là đạt tiêu chuẩn an toàn để lưu hành hợp pháp.