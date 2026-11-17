Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện 567 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ trong thời gian từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026.

Ngày 15/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh thông báo kết quả phát hiện vi phạm tốc độ qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 2/11 đến ngày 8/11. Theo đó, có tổng cộng 567 trường hợp chạy quá tốc độ được ghi nhận.

Danh sách các phương tiện vi phạm được công khai để chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu:

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 05-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe máy, nếu vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 05 km/h đến dưới 10 km/h phạt 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h phạt 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không trừ điểm bằng lái xe; Lỗi chạy quá tốc độ trên 20km/h phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, trừ 04 điểm trên GPLX.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Người dân có thể tra cứu thông tin phương tiện vi phạm trên các kênh chính thức của cơ quan chức năng. Khi phát hiện phương tiện thuộc quyền quản lý nằm trong danh sách phạt nguội, chủ phương tiện cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn giải quyết, tránh bỏ sót nghĩa vụ xử lý vi phạm.

(Theo Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh)