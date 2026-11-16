Tin vui cho tất cả người dân mua xe Honda City và Suzuki XL7 mới

Hai mẫu xe vừa ra mắt trong tháng 10 được hưởng ưu đãi lớn trong tháng 11, với City giảm tổng giá trị tới 75 triệu đồng và XL7 mới được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 10 đón hàng loạt mẫu xe mới ra mắt. Trong đó, Honda City bản nâng cấp và Suzuki XL7 mới sớm được các hãng áp khuyến mãi để kích cầu khách hàng trong tháng 11, khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cao điểm cuối năm. Theo Tiền Phong, cả hai mẫu xe đều có giá niêm yết dưới 600 triệu đồng.

Honda City: ưu đãi tới 75 triệu đồng, áp dụng đến 30/11

Honda City bản nâng cấp chính thức ra mắt thị trường Việt Nam ngày 12/10/2026 với hai phiên bản L và RS, có giá bán lần lượt 539 triệu đồng và 569 triệu đồng. Mức giá này không thay đổi so với hai phiên bản tương ứng trước đây. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước và đã có mặt tại hệ thống đại lý Honda trên toàn quốc từ ngày 14/10. Theo Nhịp Sống Kinh Doanh, khách hàng hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 12/11 đến hết ngày 30/11 sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ, đồng thời hưởng ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên.

Honda City hiện là mẫu ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Với mức lệ phí trước bạ giả định 10%, tổng giá trị ưu đãi quy đổi của chương trình lên tới 75 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi tối đa, được tính trên chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và gói vay mua xe tiêu chuẩn dành cho khách hàng Honda tại VPBank. Riêng phần hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm khoảng 27-28,5 triệu đồng. Hai màu trắng ngọc và đỏ vẫn có giá cao hơn 8 triệu đồng so với các màu trắng, xám, đen và xanh.

Về vận hành, Honda City 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1,5 lít, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Cả hai phiên bản tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Honda SENSING.

Suzuki XL7 mới: tặng phiếu nhiên liệu 25 triệu đồng

Suzuki XL7 mới chính thức bán tại Việt Nam từ ngày 30/10/2026 với hai phiên bản GL và GLX, giá bán lẻ đề xuất lần lượt 569,9 triệu đồng và 599,9 triệu đồng. Cả hai phiên bản dùng động cơ K15B Mild Hybrid, công suất cực đại 77 kW, mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Mức tiêu thụ nhiên liệu ở điều kiện hỗn hợp là 5,85 lít/100 km với bản GLX và 5,91 lít/100 km với bản GL. Từ ngày 30/10 đến 30/11/2026, khách hàng mua XL7 mới được tặng phiếu nhiên liệu 950 lít, trị giá 25 triệu đồng, quy đổi được thành tiền mặt và áp dụng cho cả hai phiên bản.

Suzuki XL7 mới có 7 lựa chọn màu ngoại thất. Ảnh Việt Nam hàng ngày.

Trong khi đó, bản XL7 Hybrid thiết kế cũ (giá 599,9 triệu đồng) đang được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng với tổng giá trị 90 triệu đồng, theo Tiền Phong. Người mua cần xác nhận với đại lý về giá sau ưu đãi và điều kiện áp dụng, vì mức ưu đãi cụ thể thay đổi theo phiên bản.

75 triệu đồng và 25 triệu đồng không phải tiền mặt trừ thẳng vào giá xe

Người mua cần lưu ý 75 triệu đồng của Honda City là tổng giá trị ưu đãi quy đổi, gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất vay, không phải số tiền mặt được trừ trực tiếp vào giá xe. Với XL7, 25 triệu đồng là phiếu nhiên liệu 950 lít, quy đổi được thành tiền mặt. Cả hai chương trình ưu đãi chỉ áp dụng trong tháng 11.

(Tổng hợp)