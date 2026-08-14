Mùa thu này, Ukraine tiến sát mốc sở hữu tên lửa đạn đạo riêng: Đầu đạn nặng 800 kg - Moscow vào tầm ngắm

Fire Point được thành lập sau sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022 và có liên quan đến khoảng 60% các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào Nga.

Tờ National Security Journal ngày 14/8 đưa tin, trong những tuần gần đây, Ukraine đã hứng chịu một số cuộc tấn công ác liệt bằng tên lửa đạn đạo từ phía Nga, trong đó có một số tên lửa từ đồng minh của Moscow là Triều Tiên.

Ukraine cũng đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn và đã đề nghị các đồng minh phương Tây cung cấp thêm, ngay cả khi Mỹ và các nước châu Âu đang đối mặt với những lo ngại riêng về kho dự trữ của họ.

Trong khi đó, một bài báo tuần này đã đề cập đến những nỗ lực của Ukraine trong việc chế tạo tên lửa đạn đạo của riêng mình.

Theo tờ Politico, nhà sản xuất quốc phòng Fire Point của Ukraine cho biết họ sẽ có tên lửa đạn đạo đầu tiên "sẵn sàng" vào mùa thu này.

Mô hình tên lửa đạn đạo chiến thuật FP-7 và tên lửa đạn đạo lớn hơn FP-9 của Fire Point được trưng bày tại triển lãm Eurosatory 2026 ở Paris. Ảnh: AeroTime

Iryna Terekh - CEO kiêm Giám đốc công nghệ của Fire Point - nói với Politico rằng hiện công ty đang phát triển tên lửa đạn đạo FP-7, có tầm bắn "200 km" và đầu đạn nặng 150 kg.

Công ty này cũng đang phát triển tên lửa FP-9 có tầm bắn 855 km và đầu đạn nặng 800 kg. Theo bài báo của Politico, tên lửa này có thể vươn tới Moscow.

Một yếu tố quan trọng khác đối với Kyiv là gì? Đó là tên lửa FP-7 đang được "cải tiến để sử dụng trong các hệ thống phòng không".

Dự án đang tiến triển đến đâu?

“Tên lửa FP-7 của chúng tôi hiện đang trong quá trình chứng nhận. Quá trình này đòi hỏi phải thực hiện một số lần phóng thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu theo một quy trình đặc biệt”, CEO Fire Point cho biết trong tuần này.

“Chúng tôi sẽ tiến hành các vụ phóng thử, chứng minh hiệu quả của nó trong chiến đấu thực tế chống lại đối phương, và sau đó nó sẽ sẵn sàng để đưa vào sử dụng chính thức.”

Bà Terekh nói thêm rằng nếu những lần phóng đó diễn ra tốt đẹp, “hoàn toàn có thể sẵn sàng vào mùa thu này”.

Iryna Terekh - CEO kiêm Giám đốc công nghệ của Fire Point. Ảnh: Reuters

Fire Point cũng là công ty đứng sau hệ thống đánh chặn Freyja, và bài báo của Politico mô tả FP-7 là một “bộ phận quan trọng” của hệ thống đó, trong đó Ukraine dự kiến sẽ cung cấp tên lửa và bệ phóng, còn các đồng minh của họ cung cấp radar, hệ thống giám sát và các thành phần khác.

Xét về tổng thể, dự án Freyja cũng đang trong quá trình phát triển, với việc Denys Shtilerman - một giám đốc khác của Fire Point - tuyên bố trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội X rằng hy vọng hệ thống sẽ ra mắt vào giữa năm 2027.

Mặc dù vậy, trong những bình luận gần đây về loại vũ khí này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tiến độ có vẻ "từ 12 tháng đến vài năm".

Đặt mục tiêu sản xuất 100.000 máy bay không người lái

Theo một bài báo được đăng tải tuần trước trên CNBC, Fire Point là một công ty khởi nghiệp nội địa của Ukraine, được thành lập sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022, và máy bay không người lái của công ty này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược gần đây của Ukraine trong cuộc xung đột. Công ty tuyên bố rằng họ chịu trách nhiệm cho khoảng 60% "các biện pháp trừng phạt dài hạn" mà Ukraine cần thực hiện.

Fire Point đặt mục tiêu sản xuất 100.000 máy bay không người lái vào cuối năm 2026.

“Năm nay, chúng tôi [Ukraine] đã tấn công Nga bằng số lượng máy bay không người lái gấp đôi so với số lượng họ tấn công chúng tôi”, bà Terekh nói với Politico trong bài phỏng vấn tuần này. “Đây là điều mà chúng tôi không thể mơ tới vào năm 2022. Và tất cả chúng tôi đã cùng nhau làm được điều đó, quân đội Ukraine, các chính trị gia và các nhà sản xuất. Và đó là khả năng của chúng tôi, độc lập với bất kỳ ai, không cần xin phép để tấn công các mục tiêu nữa.”

Politico cũng đưa tin rằng Nga đã tiến hành "thăm dò" quy trình sản xuất của Fire Point và cố gắng phá vỡ quá trình sản xuất hàng loạt các loại vũ khí mới.

“Không ai ngoài các đối tác của chúng tôi muốn Ukraine được trang bị tên lửa đạn đạo của riêng mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi làm việc dưới áp lực vô cùng lớn”, bà Terekh nói thêm.



