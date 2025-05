Mua sản phẩm tại Pharmacity suốt 1 năm, khách hàng "sốc" khi kiểm tra thông tin nhà sản xuất

Suốt một năm mua ba sản phẩm bổ não và hỗ trợ xương khớp cho người thân tại Pharmacity (chuỗi bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam), anh N.T.Ch. (36 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) vừa bàng hoàng phát hiện cả ba sản phẩm này đều được sản xuất bởi Công ty TNHH Công nghệ Herbitech.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bốn người gồm: Phạm Vũ Khiêm (giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech), Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân (cùng là kế toán trưởng Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) và Bùi Thị Thu Hà (phụ trách bộ phận kế toán Công ty TNHH Công nghệ Herbitech) cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã xác định 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Medi Kid Calcium K2 và Ăn ngon BABY SHARK do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất là hàng giả. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp tục thu giữ thêm 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả, đang chờ kết quả giám định đối với các mẫu sản phẩm trên.

Sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech mà anh Ch. mua trong suốt một năm qua là viên uống Pharmacity Ginkgo Biloba hỗ trợ hoạt huyết, tăng tuần hoàn não (hộp 30 viên); viên uống Pharmacity Hoạt huyết tăng cường tuần hoàn máu não (hộp 3 vỉ x 10 viên) và Pharmacity Joint Care (30 viên). Việc 3 sản phẩm này được sản xuất bởi một công ty bị phát hiện sản xuất hàng giả đã khiến cho anh Ch. rất hoang mang và nghi ngờ về tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm này.

Hoá đơn anh Ch. mua thuốc tại cửa hàng Pharmacity (Ảnh: NVCC)

“Tôi thường xuyên mua các loại sản phẩm này cho người thân ở quê dùng. Pharmacity có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Tôi thấy giá cả hợp lý. Gần như tháng nào tôi cũng mua rồi gửi về quê biếu người thân, họ hàng”, anh Ch. chia sẻ. “Trước đây tôi chỉ quan tâm thành phần, liều dùng và hạn sử dụng. Nhưng sau loạt vụ thuốc giả, tôi kiểm tra kỹ thông tin nhà sản xuất thì phát hiện các loại sản phẩm tôi mua đều do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất. Công ty này vừa bị phát hiện làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, anh Ch. nói.

Ngay khi phát hiện, ngày 8/5, anh đã gọi đến đường dây nóng của Pharmacity để phản ánh. Nhân viên tiếp nhận thông tin và mời anh ra cửa hàng để được giải thích, cam kết sẽ cung cấp "bằng chứng sản phẩm đạt tiêu chuẩn".

Tuy nhiên, theo anh Ch., khi đến cửa hàng, nhân viên loay hoay tìm giấy tờ nhưng chưa xuất trình được tài liệu liên quan và hẹn sẽ gửi qua Zalo. Đến nay, sau 3 lần liên lạc với đường dây nóng, anh vẫn chưa nhận được phản hồi rõ ràng.

Một sản phẩm anh Ch. đã mua ở Pharmacity (Ảnh: NVCC)

Theo tìm hiểu, các sản phẩm anh Ch. mua có thông tin công bố như sau:

- Đơn vị công bố: Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Giang

- Nhà sản xuất: Nhà máy Nội Bài – Công ty TNHH Công nghệ Herbitech

- Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity

Âm thầm rút sản phẩm khỏi kệ và website

Ngày 10/5, khi chúng tôi tìm kiếm trên website của Pharmacity các sản phẩm mà anh Ch. đã mua thì tất cả đều không còn hiển thị. Trước đó, ngày 8/5, các sản phẩm này vẫn được rao bán công khai.

Tối cùng ngày (ngày 10/5), khi chúng tôi đến một số cửa hàng Pharmacity để tìm mua, nhân viên cho biết cả hai sản phẩm viên uống Pharmacity Hoạt huyết tăng cường tuần hoàn máu não và Pharmacity Joint Care đã “hết hàng”, không rõ thời gian có lại. Tuy nhiên, quan sát tại quầy, vẫn còn tem dán tên và giá hai sản phẩm trên kệ, dù hàng hóa đã không còn.

Anh Ch. cho biết, hiện anh chưa nhận được bất kỳ phản hồi chính thức nào từ phía chuỗi nhà thuốc liên quan đến chất lượng các sản phẩm mà người thân anh đã dùng trong suốt một năm qua.

Đáng lưu ý, ngoài các sản phẩm trên, một sản phẩm khác là Pharmacity Liver Support – thực phẩm bảo vệ sức khỏe do công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất – cũng đã âm thầm bị gỡ khỏi trang bán hàng online.

Ảnh chụp màn hình sản phẩm thời điểm ngày 8/5 vẫn còn trên hệ thống kênh phân phối (Ảnh: PV)

Pharmacity nói gì?

Liên quan phản ánh trên, một đại diện truyền thông Pharmacity xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ báo chí và cho biết hiện đang đi công tác.

Vị này nói cần có thời gian xin ý kiến lãnh đạo và sẽ trả lời báo chí đầy đủ trong thời gian sớm.

“Do những thông tin này không thể công bố sơ sài, cũng cần phải đầy đủ để người tiêu dùng yên tâm”, vị đại diện này cho biết.