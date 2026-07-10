Vụ việc xảy ra tại Thái Lan và người mẹ đang mong muốn mọi chuyện được làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Mới đây, một người mẹ tại Thái Lan đã nghi ngờ có chất độc hại trong chai nước cam mà cô mua trên đường phố sau khi con trai cô uống và bị dị ứng.

Mua nước cam cho con trai, người mẹ tá hỏa khi thấy con xuất hiện dấu hiệu lạ

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger chi biết, người mẹ này đã chia sẻ câu chuyện của mình qua trang Facebook "Drama Addict" vào hôm thứ Năm, ngày 9 tháng 7, cho biết con cô bị nổi mẩn đỏ và ngứa khắp người ngay sau khi uống loại nước này.

Theo lời người mẹ, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện điều trị và sau đó may mắn đã hồi phục. Cô cho biết mình quyết định chia sẻ sự việc vì trước đây con cô từng uống nước cam mua từ người bán hàng rong mà không gặp phải phản ứng nào tương tự. Người mẹ cho biết nhân viên y tế nhận định phản ứng này có thể do một chất lạ chưa xác định trong đồ uống gây ra. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức nào về nguyên nhân gây dị ứng.

Người mẹ đã mua nước cam ép sẵn bán trên đường phố cho con trai uống.

Cô cũng đặt nghi vấn liệu vụ việc này có liên quan đến đợt truy quét vỏ cam nhập khẩu gần đây tại Bangkok hay không, mặc dù cơ quan chức năng chưa xác định được mối liên hệ nào giữa hai sự việc này.

Chia sẻ về vụ việc, người phụ nữ cho biết cô chỉ muốn mọi người cần thận trọng hơn, nhất là khi mua các phẩm từ những người bán hàng rong.

Sau bài đăng này, nhiều người dùng mạng xã hội đã để lại bình luận khuyên mọi người nên mua nước cam vắt tại những nơi mà khách hàng có thể trực tiếp quan sát quy trình chế biến. Một người dùng khác cho biết con của họ cũng gặp phản ứng tương tự sau khi uống nước cam mua gần chùa Wat Arun.

Trong một diễn biến khác, hôm thứ Tư, ngày 8 tháng 7 vừa qua, các cán bộ thuộc Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) đã khám xét hai địa điểm tại quận Prawet, Bangkok và thu giữ 672 hộp vỏ cam nhập khẩu từ Trung Quốc.

Giới chức cho biết các sản phẩm này được cho là đã nhập khẩu mà không có giấy phép theo quy định của Luật Hải quan cũng như các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác nhận liệu sản phẩm có chứa chất độc hại hay không. Người mẹ không đề cập đến việc liệu cô có giữ lại mẫu nước cam để xét nghiệm hay yêu cầu điều tra thêm về nguyên nhân gây ra phản ứng dị ứng hay không.

Lời khuyên của các chuyên gia

Nên ưu tiên các loại nước quả tươi ngon tự chế biến tại nhà để đảm bảo tối ưu dinh dưỡng và vệ sinh. Nếu không có điều kiện, bạn có thể mua nước ép ở ngoài nhưng để chọn được các sản phẩm nước ép an toàn cho sức khỏe, bạn cần kiểm tra kỹ từ bao bì, thành phần cho đến uy tín của nhà sản xuất. Dưới đây là các tiêu chí quan trọng giúp bạn lựa chọn đúng sản phẩm chất lượng:

- Mua tại hệ thống lớn: Nên mua nước ép tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn hoặc cửa hàng thực phẩm sạch uy tín có địa chỉ rõ ràng. Những nơi này có quy trình kiểm định đầu vào nghiêm ngặt và hệ thống tủ mát bảo quản đạt chuẩn liên tục 24/7. Khi mua cũng chú ý kiểm tra nhãn mác, bao bì.

Hãy cẩn thận khi lựa chọn các sản phẩm nước ép đóng chai. (Ảnh minh họa)

Tuyệt đối không mua sản phẩm cận ngày hết hạn hoặc đã quá hạn. Nước ép nguyên chất thường có hạn sử dụng rất ngắn. Chỉ chọn những chai, hộp còn nguyên vẹn, không bị móp méo, phồng rộp hoặc có dấu hiệu rò rỉ khí.

Hộp bị phồng là dấu hiệu cho thấy vi khuẩn đã xâm nhập và làm lên men nước ép bên trong. Ưu tiên các sản phẩm có chứng nhận uy tín trên bao bì như ISO 22000, HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), hoặc chứng nhận hữu cơ (Organic) như USDA, EU.

- Cẩn trọng với nước ép tự làm, rao bán online hoặc bán rong trên phố: Nếu mua nước ép đóng chai do các cửa hàng nhỏ tự làm, bạn cần chắc chắn họ sử dụng hoa quả sạch, quy trình ép hợp vệ sinh và chai lọ được tiệt trùng kỹ. Loại nước ép tươi này bắt buộc phải uống hết trong vòng 24 - 48 giờ và luôn giữ lạnh.

- Đọc kỹ bảng thành phần, chọn loại có ghi "100% nước ép nguyên chất": Tránh các loại ghi "Nước giải khát hương trái cây" hoặc "Thức uống trái cây" vì chúng thường chỉ chứa một tỷ lệ rất nhỏ nước cốt trái cây, còn lại là nước lọc, đường và hương liệu nhân tạo.

Gia Linh (Theo The Thaiger)